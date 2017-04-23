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Виктор Классон
Фото: РИА Новости
Текст: Денис Марков

Проблемы с Классон. Что не так с «Краснодаром»

После зимнего перерыва «Краснодар» сумел выиграть лишь дважды. Мало того, с игры получилось забить всего четыре раза. Разбираемся почему.
23 апреля 2017, воскресенье. 13:30. Футбол

После зимнего перерыва «Краснодар» сумел выиграть в Премьер-Лиге лишь дважды. Как считает Игорь Шалимов, сильно подводит реализация. Даже после минимальной победы над «Рубином» в послематчевом комментарии проскочило: «Должны были забивать больше». Должны были. Из 12 ударов по воротам в створ пришлось лишь шесть, и только один не смог отбить Сергей Рыжиков. Но были и моменты, когда команда могла создать опасный момент, но не сделала этого.

После первого товарищеского матча зимой Шалимов резюмировал: «Ребята просто играли в футбол, а должны были делать на поле правильные вещи. Большую часть первого тайма мы провели в нападении, как это часто бывает у нас в РФПЛ. Создали не так много». Под конец тренер сказал, что это лишь товарищеская игра, но проблема в том, что большинство весенних матчей «Краснодара» можно охарактеризовать так же.

Шалимов знает свои главные проблемы. «Последняя передача, обводка на подступах к штрафной, из чего должны создавать моменты, — там у нас пока проблемы есть», – сказал тренер после ничьей с ЦСКА. Если предельно сократить, выходит ещё проще: команда испытывает проблемы с созданием опасных моментов. Прибавьте к этому, что «Краснодар» не играет от соперника, а делает ставку на контроль мяча и позиционные атаки. В таком случае футболисты просто перекатывают мяч, но не обостряют. Ведь команда рассчитывает на себя, а не на ошибки соперника и контратаки.

Одними из немногих изменений после прихода Шалимова были смещение инсайдов ближе к центру и подключения крайних защитников в атаку. Приобретения под футбол нового тренера оказались точечными: Виктор Классон часто смещается в центр поля, Кристиан Рамирес активен в атаке и не забывает про оборону. Швед говорит, что этот стиль игры ему хорошо подходит и ему легко адаптироваться к игре с использованием большого количества коротких передач. Эквадорец тоже получает возможность играть так, как он привык. «Стараюсь демонстрировать технику и максимально обострять», — говорил Рамирес о себе после перехода. И он это делает.

Классон: понял, что не будем играть в глупый футбол
Автор единственного гола «Краснодара» в первом матче с «Фенербахче» Виктор Классон – о стиле своей команды, Вернблуме и Ибрагимовиче.

Селекционный отдел поработал очень точечно. Но для должного результата этого, как оказалось, недостаточно.

Самые большие проблемы команда испытывает против сугубо оборонительных соперников (0:0 с «Уфой» и «Ростовом», 1:1 с ЦСКА). И здесь против неё играет неспособность (или нежелание) адаптации. Шалимов не раз заявлял, что в активе «быков» только одна схема, и он не будет её перестраивать. Но конкретно с этими соперниками стоило бы.

Шалимов: смена стиля? Нам, вообще-то, нужно побеждать
Игорь Шалимов объясняет, почему футбол «Краснодара» так заметно изменился.

Недавно аналитический сайт StatsBomb подробно разбирал позиционные атаки. Один из тезисов был таков: «Какой бы ни была позиционная атака передачами низом, необходим игрок, который способен открыться между линиями центра и защиты, а затем обострить в штрафную». Проблема в том, что с оборонительными командами провернуть этот приём крайне трудно.

Именно на этой стадии атаки «Краснодар», как правило, теряет мяч. Самый простой аргумент: плотная оборона соперника. Так и было. Против «Ростова» и «Уфы» «быки» часто теряли мяч между опорниками и защитниками. А если и получалось принять, то позиция была неудобной для удара. Например, у Классона в самом начале игры с ростовчанами получилось пробить через себя, но с невыгодного угла.

Аргумент с плотной защитой – не единственный. Против «Рубина» «Краснодар» не только не реализовал ряд голевых моментов, но и упустил достаточно возможностей создать их. Классон и Маурисио Перейра успевали принять мяч в должной зоне, но отдавали не на того партнёра. Здесь выявилась ещё одна проблема: недостаточное взаимодействие между флангами. И чаще всего от этого страдают игроки справа.

Перейра принимает мяч и обходит Алекса Сонга. Классон оказывается под опекой двух защитников, как и Фёдор Смолов, Рамирес ещё не успел прибежать в атаку. Вариантов подойти к воротам через левый фланг нет. Но на правом краю открыт Сергей Петров. Вместо этого уругваец отдаёт на сместившегося вглубь форварда, а тот бьёт по воротам. Два аналогичных момента были с Павлом Мамаевым. Тогда россиянин так же имел свободное пространство впереди и мог подобраться к штрафной.

Аналогичный момент в матче с «Уфой». Илья Жигулёв устремляется в атаку. Левый фланг снова закрыт, но на правом открывается Вандерсон. Вместо этого полузащитник отдает на Перейру, тот безуспешно бьёт по воротам.

Кстати, о Смолове. Замечали ли вы, как часто он стал смещаться вглубь? Это ещё одна причина, по которой «Краснодар» с трудом создаёт моменты. Два эпизода с выходом один на один против «Рубина» будто оживили его. Фёдор оправился от травмы, стал регулярно выходить на поле, но с игры забил только в прошлом туре, а удары наносились в основном из-за пределов штрафной.

Вина отчасти не его. Чаще всего форвард так открывается под партнёров. Иначе он был бы отрезан от команды. Частые потери мяча полузащитниками в атакующей трети поля также заставляют искать более удобную для них (но менее опасную для соперника) позицию. Это в основном и является главной причиной игры Смолова в глубине. Выходить один на один получалось только при контратаках (дважды с «Рубином»), которые в игре «быков» не преобладают.

Сложите все приведённые аргументы воедино и получите команду, которая привлекательно играет, часто подходит к штрафной, но не забивает. Аномалия? Нет. Выстроенная позиционная игра, но недоработки в атакующей трети. Как итог – привлекательный, но нерезультативный футбол. «В первом тайме не справлялись в обороне, упускали соперника, который создал много моментов. Во втором выровняли игру, владели мячом, создали моменты, повели в счёте», – так красочно комментирует Шалимов матч, закончившийся со счётом 1:1 (с ЦСКА), где «Краснодар» забил с пенальти.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар Виктор Классон Игорь Шалимов Фёдор Смолов
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