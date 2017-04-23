Двери закрываются! Как ЦСКА готовится к «Локомотиву» и «Спартаку»

В окрестностях «армейской» базы в Ватутинках не протолкнуться: все обочины в радиусе километра заставлены пыльными автомобилями. В то время как чемпионы страны только подтягиваются к главному газону учебно-тренировочного комплекса, на соседних, искусственных полянах вовсю полыхают страсти – детвора из школы Евгения Алдонина азартно сражается за медали и кубки. Шум-гам такой, что за версту слышно! Внезапная возможность сфотографироваться с кумирами – дополнительный бонус для юных футболистов.

— Акинфеев, Акинфеев! – восклицает бойкий белобрысый мальчуган в красно-синей майке – и прорывает хлипкое заборное ограждение. За ним – стайка сверстников. Минуту спустя маленькие «армейцы» с разочарованными минами тянутся обратно: обознались. Капитан ЦСКА на воскресном занятии отсутствует. И не только он – нет также Оланаре.

— Тренировка носила восстановительный характер, — объясняет тренер команды Виктор Онопко. – Игорь с Аароном работали по индивидуальной программе, но уже завтра вернутся в группу. К матчу с «Локомотивом» готовимся в полном составе: больных и травмированных нет.

Выписались с больничного Тошич и Миланов. Последние матчи свежеиспечённые «латерали» пропустили по состоянию здоровья, но после возвращения команды из Уфы примкнули к товарищам.

— Зоран захворал: простуда, ветрянка, — уточняет Онопко. — В какой форме она у Тошича была, не знаю. Главное, что он уже в порядке и готов вернуться на поле.

Первая в году открытая тренировка ЦСКА на поверку оказывается полузакрытой. Фото- и видеосъёмка позволена первые 15 минут – стандартная практика для Лиги чемпионов. Спустя полчаса после старта занятия строгие мужчины в жёлтых манишках вежливо, но неумолимо просят на выход пишущую братию. Один из охранников, плотный усач в бейсболке, становится на ворота: не футбольные – входные. И зорко следит, чтобы ни один зевака не помешал вдумчивой работе чемпиона.

Администраторы волокут на поле металлические манекены – начинается теория. К этой части программы Виктор Гончаренко относится максимально скрупулёзно, в чём у меня была возможность убедиться во время первого испанского сбора красно-синих. Но если в Кампоаморе главный «армеец» просил не снимать на видео собственные инструкции тактического свойства и их исполнение футболистами, то теперь вводит ещё более суровый режим секретности. В преддверии важнейших матчей сезона – а ЦСКА ещё не распростился с мечтой о защите титула – такие меры предосторожности не выглядят чрезмерными.

Леонид Слуцкий, кстати, иногда так же поступал перед особо важными матчами. Но в целом атмосфера на его тренировках, как мне кажется, была более раскрепощённой. Тренер шутил сам и позволял юморить командным балагурам – Василию Березуцкому, Набабкину, Дзагоеву. Не скажу, что с тех пор ЦСКА замкнулся, но «разговорчиков в строю» определённо стало меньше. Чувствуется влияние нового командира. Виктор Михайлович сам по себе человек более жёсткий, прагматичный – соответствующий у него и стиль работы. Хотя разрядить обстановку шуткой он тоже умеет.

За пять минут до окончания тренировки группе журналистов позволяют вновь приблизиться к полю и понаблюдать за отработкой ударов. К общению игроки не слишком расположены. Спешит мимо камер и главный тренер. «Поговорим после «Спартака», — бросает он на ходу и быстрым шагом удаляется к административным корпусам.

В совместном снимке или автографе на память «армейцы» никому из учеников Алдонина не отказывают. Но надолго на свежем воздухе не задерживаются: простыть по такой дрянной погоде – конец апреля, а с неба сыплются снежинки – плёвое дело.