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175 лет назад 2016
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Неймар
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Неймар всё-таки не сыграет с «Реалом». «Барса» против системы

«Барселона» пошла на хитрость, чтобы Неймар смог сыграть с «Реалом», но не дождалась ответа от спортивного арбитражного суда.
23 апреля 2017, воскресенье. 17:30. Футбол

«Мы не получили на руки решение Спортивного арбитражного суда (TAD) по Неймару. Исходим из того, что это означает: запрета на его участие в матче нет». Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре комментировал накануне ситуацию по Неймару для журналистов, которые буквально набросились на него после сенсационной новости о том, что бразильский нападающий отправляется с командой в Мадрид и, возможно, сыграет с «Реалом». На что рассчитывал каталонский клуб?

Если не запрещено, значит разрешено

Напомним, Неймар был удалён в матче 21-го тура Примеры с «Малагой» и, уходя в подтрибунное помещение, саркастически похлопал судье. За публичную насмешку его дисквалификацию увеличили до трёх матчей. Один из них бразилец уже пропустил. «Барселона» с Пако Алькасером в атаке обыграла на «Камп Ноу» «Реал Сосьедад» – 3:2. Со следующей игры против «Реала» начинается «продлённая» дисквалификация Неймара. Неудивительно, что руководители каталонского клуба постарались сделать всё, чтобы Неймар смог принять участие в главном противостоянии испанского чемпионата и помог «Барселоне» одержать важнейшую победу в борьбе за золото.

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Сперва каталонский клуб подал апелляцию в дисциплинарный комитет футбольной федерации Испании. Однако эта жалоба была отклонена, после чего «Барселона» пошла дальше: обратилась в вышестоящую инстанцию – Спортивный арбитражный суд. Вот только его заседания проходят раз в неделю, по пятницам. Чтобы дело Неймара успели рассмотреть до «класико», необходимо было отправить апелляцию не позднее дедлайна. «Барселона» подала её как раз в пятницу, тем не менее в TAD заявили, что апелляцию направили с опозданием.

Вопрос в том, действительно ли каталонский клуб чуть-чуть опоздал или позднее обращение в TAD преследовало конкретную цель.

Вопрос в том, действительно ли каталонский клуб чуть-чуть опоздал или позднее обращение в TAD преследовало конкретную цель. По мнению Местре, пока не получен окончательный вердикт Спортивного арбитражного суда, решение нижестоящей инстанции является недействительным, а значит, если Спортивный арбитражный суд не успеет рассмотреть апелляцию, то Неймар сможет сыграть с «Реалом». В худшем случае бразилец пропустил бы потом оставшиеся два матча.

Это беспрецедентное тактическое решение за пределами футбольного поля! Прав ли Местре, на самом деле не знают ни чиновники из Спортивного арбитражного суда, ни юристы самой «Барселоны». Было любопытно, какую реакцию вызовут слова вице-президента каталонского клуба.

Спортивный суд, который не знает, что решать

Президент TAD Энрике Арнальдо предупредил руководство «Барселоны» о последствиях их шага: «Это создаёт путаницу в работе суда и опасный прецедент, который может помешать поддержанию спортивного принципа». Арнальдо юридическую уловку каталонского клуба точно не одобрил. Президент просто рекомендовал исключить Неймара из заявки, тем не менее, по информации испанских СМИ, всё же созвал экстренное заседание суда в субботу.

Задача Спортивного арбитражного суда выглядела несложной: рассмотреть апелляцию и либо отклонить её, либо одобрить, чтобы не создавать прецедента. Но это Испания! Двое заседателей просто не пришли на заседание, видимо, не желая отменять личных дел, так что собрать кворум и вынести решение не удалось – апелляция осталась нерассмотренной.

«Барселоне» направили официальную ноту. TAD информировал о варианте со включением Неймара в заявку.

«Барселоне» направили официальную ноту. TAD информировал о варианте со включением Неймара в заявку и подчёркивал, что «дисциплинарные санкции должны быть исполнены с момента своего вступления в силу». При этом сообщалось, что «все участники спортивных состязаний свободны трактовать дисциплинарные нормы в соответствии со своими представлениями о правах и защите интересов, а юридическая оценка этой трактовке будет дана позднее соответствующими органами». Иными словами, руководители Спортивного арбитражного суда снимали с себя ответственность, однако не рекомендовали «Барселоне» вносить Неймара в заявку, так как каталонский клуб мог бы потом задним числом получить наказание в виде снятия трёх очков за участие в игре дисквалифицированного футболиста. Дело рискует дойти и до обычного гражданского суда.

«Барселона» готова играть и с Неймаром, и без него

Ответ каталонского клуба не заставил себя долго ждать. «Барселона» утверждает, что отправила апелляцию вовремя, обвиняя, по сути, членов TAD во лжи, и настаивает, что нота Спортивного арбитражного суда – это личное мнение его президента, тогда как «Барса» подала апелляцию не ради комментария со стороны Арнальдо, а для вынесения официального решения. Сам факт того, что Арнальдо вместо точного вердикта прислал собственные размышления, каталонский клуб назвал «удивляющим».

Местре дал интервью, в котором, в общем-то, повторил сказанное ранее: «Да, мы получили ответ. Ознакомились с мнением президента Спортивного арбитражного суда. Однако у «Барселоны» нет официально вынесенного коллегиального решения суда. Поэтому мы не видим, что может помешать Неймару выйти на поле в Мадриде».

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Это было похоже на объявление войны. «Барселона» идёт против сложившейся системы. Понятно, что история с Неймаром – лишь вершина айсберга. Руководители каталонского клуба и испанской федерации футбола находятся в давней вражде. Как далеко зайдёт их конфликт? «Барселона» вроде бы показала, что готова рисковать, но сегодня утром всё-таки сама объявила о неучастии Неймара во встрече на «Сантьяго Бернабеу».

Если «Барса» уступит «Реалу», скандальная история, несомненно, получит некрасивое продолжение.

«Барселона» до сих пор не имеет вердикта Спортивного трибунала Испании по поводу апелляции по «делу Неймара» и решила не включать бразильца в заявку на игру. Выражаем удивление в связи с отказом TAD осуществлять свои юрисдикционные функции, что непосредственно наносит ущерб как клубам, так и соревнованию", – говорится в заявлении каталонского клуба.

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике внешне спокоен. Утверждает, что готов к вариантам и с Неймаром на поле, и без него. Но если «Барса» уступит «Реалу», скандальная история, несомненно, получит некрасивое продолжение. Между принципиальными соперниками три очка разницы, у Мадрида игра в запасе. Поражение, скорее всего, будет стоить каталонцам титула.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Неймар
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23 апреля 2017, воскресенье
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