Тест. «Реал» или «Барселона»? Угадай клуб

Совсем скоро «Реал» сыграет с «Барселоной», а значит, самое время проверить, что ты знаешь о «класико».

Собери в одной команде Месси, Роналду, Рамоса и поборись за классные призы!

«Класико» всегда было одним из самых принципиальных матчей в Европе, а с тех пор как в «Реале» и «Барселоне» играют Роналду и Месси, это лучшая вывеска в клубном футболе. Рекорды «Барсы» и «Реала» скучно перечислять: их слишком много. С зашкаливающим количеством трофеев может поспорить количество скандалов и сплетен вокруг клубов и звёздных игроков. Мы выбрали для теста некоторые факты далёкого прошлого и некоторые новости последних лет. Если вы давно любите «Реал» или «Барселону», сможете ответить на большинство вопросов. Если нет – точно узнаете что-то новое. Итак, «Реал» или «Барса»?

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