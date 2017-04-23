Торт вместо галстука. Как спартаковцы поздравили Карреру

Сын Роналду забивает, как отец, Месси и Суарес меняют работу, Глушаков делится командным фото после неудачи в Ростове.

Форвард московского “Спартака» Квинси Промес поделился с подписчиками своей фотографией в двухлетнем возрасте.

«Путешествие назад в 1994 год. Как мало я тогда понимал", — подписал снимок нападающий красно-белых.

Детская фотография – не единственный пост в «инстаграме» футболиста за прошедшую неделю. Голландец выложил фотографию, на которой он занимается в тренажёрном зале.

«Для того чтобы бороться как чемпион, ты должен тренироваться как чемпион», — написал форвард «Спартака».

Последний матч для лидера чемпионата сложился неудачно. Красно-белые уступили в Ростове-на-Дону со счётом 0:3. Капитан и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после игры опубликовал командное фото из самолёта. На снимке оказался и тренер столичного клуба Массимо Каррера с праздничным тортом – в день поединка ему исполнилось 53 года.

«Самое главное — мы вместе!» — написал Глушаков.

Для нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза матч против «Спартака» стал 150-м в составе жёлто-синих. В честь этого события форвард получил от клуба памятную футболку, фотографию с которой игрок загрузил к себе в «инстаграм».

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука пропустит остаток сезона. Футболист в ходе матча с «Амкаром» получил травму и был заменён на 80-й минуте. Одноклубники хорватского игрока Виталий Денисов и Дмитрий Тарасов поддержали своего партнёра по команде в «Инстаграме».

Форвард «Зенита» Артём Дзюба сделал пост в честь открытия новой арены «Санкт-Петербург», на которой сине-бело-голубые одержали победу в матче с «Уралом» со счётом 2:0.

«Всех с открытием нового стадиона», — написал нападающий в социальной сети.

Встреча «Зенита» и «Урала» вызвала немало споров относительно судейства. В Интернете появилось несколько интересных шуток на эту тему. Согласно одной из них, гости к концу матча остались совсем без игроков на поле.

Сын форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду пошёл по стопам отца и забил гол в матче детских команд. Причём перед исполнением удара Криштиану-младший продемонстрировал стойку, которая характерна для его отца – широко расставил ноги.

«Я так горжусь своим парнишкой! Какой гол!» – написал нападающий «сливочных» у себя в «инстаграме».

Соперники «Реала» по чемпионату Испании футболисты «Барселоны» на неделе по сумме двух встреч уступили «Ювентусу» и покинули Лигу чемпионов. В социальных сетях шутят, что после вылета из турнира нападающим сине-гранатовых Лионелю Месси и Луису Суаресу пришлось сменить работу.

Забавная карикатура о выходе «Манчестер Юнайтед»в полуфинал Лиги Европы. Дружина Жозе Моуринью сумела преодолеть барьер бельгийского «Андерлехта», но из-за травм потеряла Златана Ибрагимовича и Маркуса Рохо.