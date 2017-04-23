За что ОМОН избивал фанатов «Спартака» в Ростове: видео

Если британские болельщики и могут кого-то бояться в России, то не фанатов, а дубинок ростовских полицейских.

Про это стыдно много писать. Просто смотрите видео.

Хотите так же? Для этого нужно либо работать в полиции Ростова — это одна ролевая модель. Либо просто прийти на футбол — это другая.

А теперь о причинах, почему зрителей матча «Ростов» — «Спартак» молотят дубинками. Перед доступом на сектор фанаты проходят два кордона полиции. На гостевую трибуну болельщики (около 4000 человек) могут попасть только через два (!) турникета. В отсутствие перегородок, образующих понятную очередь, начинается давка.

Она усугубляемся тем, что полиция не пускает часть зрителей, прошедших турникеты, из-за подозрения на алкогольное опьянение. Я ещё раз напомню, что несколько минут назад полицейские пропустили этих же фанатов через два других кордона. Логично, что у людей возникают вопросы.

Группе недовольных болельщиков, опаздывающих на матч из-за ужасной организации, удаётся пролезть на трибуну через решётку.

В ответ на это ОМОН оцепляет группу спокойно стоящих в очереди людей (это можно увидеть на видео) и начинает бить их дубинками. Человек, стоящий в первом ряду, просит: «Я просто стою, не надо меня трогать» — и тут же получает удар по ноге. Сопротивляющихся и вступающих в драку с ОМОНом при этом нет.

И если британские болельщики и могут кого-то бояться, то не фанатов, а дубинок местных полицейских. Только отвечать за это точно придётся и на государственном уровне.

Какой вывод мы делаем: несогласованные действия полиции образуют давку и становятся поводом к избиению людей, виновных только в том, что они пришли на футбол.

Кто за это ответит? В полицейском городе, похоже, никто.

Стиль работы местных правоохранительных органов и уверенность в себе отдельных чинов проявляется и в работе с официальными лицами. Приведу пример, основанный на личном диалоге с лейтенантом на досмотре. Подойдя к ограждению после прямой трансляции во «ВКонтакте» (находясь в фотоманишке и с аккредитацией), поздоровавшись и открыв рюкзак, я услышал грубое:

— Снимай!

— Что снимай? — удивился я. Рюкзак с техникой уже находился на столе.

— Снимай быстро! — повторил лейтенант.

— Что снимать-то?!

— Ноутбук свой!

— Во-первых, не снимай, а доставай. Во-вторых, не доставай, а добрый день, достаньте, пожалуйста.

— Самый умный?! Сейчас заберут тебя!

— Вы на чемпионате мира так же работать будете?!

После этого у меня уже состоялся диалог с майором, который согласился, что подобный диалог для нормального полицейского невозможен.

Но нормальные в Ростове, к сожалению, далеко не все. И неуважение, восторг от своего положения и желание наказывать не исчезает здесь год за годом.

И если британские болельщики и могут кого-то бояться, то не фанатов, а дубинок местных полицейских. Только отвечать за это точно придётся и на государственном уровне.