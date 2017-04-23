Возвращение Витька. 5 лучших голов 24-го тура РФПЛ

Первый гол Каборе в РФПЛ, контратака «Ростова» и штрафной Георгиева – в хит-параде лучших голов 24-го тура РФПЛ.

В этом туре, к сожалению, в основном обсуждались не совсем футбольные дела. Предлагаем всё-таки сосредоточиться на том, ради чего мы и смотрим игру – самом футболе и голах. На этой неделе шедевров было не так много, как на прошлой, но всё же было на что посмотреть. Кто пропустил, лучшим голом прошлого тура мы выбрали выстрел Мануэла Фернандеша по воротам тульского «Арсенала».

(«Ростов» — «Спартак» — 3:0, 23-я минута – 1:0)

«Ростов» вставил крепкую мужицкую палку в колёса несущегося к чемпионству «Спартака». Началось всё с гола Бухарова. Фирменная контратака, шикарная диагональ Калачёва, замыкание от Бухарова — всё как по нотам.

Глушаков: мы плохо, безобразно, просто отвратительно сыграли Денис Глушаков — об очень слабой игре «Спартака», Кристиан Нобоа – о битве за еврокубковые места.

(«Локомотив» — «Амкар» — 3:3, 52-я минута – 2:1)

Обычный «низовой» матч стал одним из самых ярких в этом туре РФПЛ. Голов тут было достаточно, правда, красивых – не очень много. Тем не менее выделим гол Дмитрия Тарасова, головой в падении переправившего мяч в сетку ворот «Амкара» после подачи Фернандеша с углового.

«Два гола — «левые». Ещё один судейский скандал в РФПЛ Зарисовки с матча «Локомотива» и «Амкара», который остался в тени заруб в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

(«Краснодар»- «Арсенал» — 2:0, 49-я минута – 1:0)

Один из самых полезных полузащитников РФПЛ показал, что он и красивые голы забивать горазд. Прекрасный выстрел Каборе с дальней дистанции стал победным для «Краснодара». Фёдор Смолов, забивший второй, и тоже весьма красивый, мяч, поставил точку.

Проблемы с Классон. Что не так с «Краснодаром» После зимнего перерыва «Краснодар» сумел выиграть лишь дважды. Мало того, с игры получилось забить всего четыре раза. Разбираемся почему.

(«Томь» — «Оренбург» — 1:2, 73-я минута – 1:2)

Гол из разряда «классика». Георгиев уже давно приучил нас к тому, что, когда он подходит к мячу во время исполнения штрафного, – жди гола. Так случилось и в матче с «Томью». Элегантный черпак над стенкой – и мяч в воротах.

1. Витиньо, ЦСКА

(«Уфа» – ЦСКА – 0:2, 65-я минута – 0:1)

Из Бразилии Витиньо вернулся более зрелым и возмужавшим. Теперь он один из лидеров атаки ЦСКА, и в матче с «Уфой» Витёк доказал это, забив шикарный гол из-за пределов штрафной после скидки Ионова.

Лидеры среди команд:

Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.

«Спартак» — 70

ЦСКА — 45

«Краснодар» — 32

«Локомотив» — 26

«Рубин» — 22.

Лидеры среди игроков:

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17

Квинси Промес, «Спартак» — 16

Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Мануэл Фернандеш, «Локомотив» — 10

Витиньо, ЦСКА — 9.