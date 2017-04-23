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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Примера. «Реал» — «Барселона» — 2:3
Фото: Reuters
Текст: Олег Лысенко

Не хамите Лионелю! Как «Барселона» выиграла «класико»

В последнем «класико» Луиса Энрике «Барселона» обыграла «Реал» в Мадриде и сравнялась с ним по очкам.
23 апреля 2017, воскресенье. 23:50. Футбол

Кадровый вопрос

Все попытки «Барселоны» добиться амнистии или хотя бы отсрочки приговора для Неймара оказались тщетными. Разрешения задействовать бразильского технаря в «класико» каталонский клуб не получил, и Луис Энрике призадумался над заменой одного из лидеров атаки. Вариантов было несколько – тут тебе и Денис Суарес, и Арда, и Андре Гомеш, но ни одного очевидного. Тренер сине-гранатовых выбрал Пако Алькасера. Наивно было ожидать от испанца трюков южноамериканского коллеги, но по крайней мере в отсутствии старательности 17-го номера гостей не упрекнёшь. Алькасер добросовестно отрабатывал в обороне, неплохо подыгрывал звёздным партнёрам по наступательной линии, но атакующий потенциал «Барсы» от размена, естественно, снизился.

Травма

Жутко не везёт в этом сезоне Бэйлу. Не успел он залечить одно повреждение, как поспело другое. Четвёртое за неполный сезон! Юбилейный, 100-й, матч валлийца в Примере закончился для Гарета ещё до перерыва. За 40 минут, проведённых на газоне «Сантьяго Бернабеу» один из лучших спринтеров мирового футбола совершил несколько фирменных рывков, нанёс пару ударов и раз забежал в офсайд. Доиграть тайм до конца Бэйлу не позволило повреждение левой ноги. Ещё до антракта он с гримасой боли и разочарования на лице уступил своё место на поле Асенсио.

Испания - Примера. 33-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 – Касемиро – 28, 1:1 – Месси – 33, 1:2 – Ракитич – 73, 2:2 – Родригес – 85, 2:3 – Месси – 90+2
Удаления: Рамос, 77 – нет

Судейство

Испанские судьи пользуются на континенте репутацией тех ещё чудаков. Понятно, что это в значительной степени стереотип, но ребята вроде Эрнандеса Эрнандеса своими действиями его только укрепляют. В «класико» канарский рефери допустил минимум две грубые ошибки, но при этом едва ли кто-то обвинит Алехандро в предвзятости – ибо они поровну разделились между командами.

Испанские судьи пользуются на континенте репутацией тех ещё чудаков.

1. Двух минут игры не минуло, как Роналду впервые проник в чужую штрафную. Юмтити и близко не попал по мячу – зато попал носком бутсы по икре португальца. Очевидность нарушения, кажется, ни у кого на «Бернабеу» не вызывала сомнений – кроме мужчины в жёлтой майке. Он ничего дурного в действиях стоппера «Барсы» не заметил.

2. Окровавленный Месси на газоне – один из самых ярких и драматичных кадров «класико». В этот раз он не сам ударился лицом о газон, как в игре с «Юве». По зубам барселонскому вожаку заехал локтем Марсело. Но и это преступление Эрнандес оставил без наказания. Удали он обладателя самой пышной шевелюры на поле – глядишь, и первого гола не случилось бы. Ведь именно с его заброса началась результативная акция «Реала».

3. Ещё раз в центре внимания Эрнандес оказался за четверть часа до финального свистка. Безрассудный прыжок Серхио Рамоса двумя ногами в Месси выглядел страшно. Не увернись аргентинец от подката, травма могла быть серьёзной. Красная карточка за такую выходку представляется адекватным приговором.

Тест. «Реал» или «Барселона»? Угадай клуб
Совсем скоро «Реал» сыграет с «Барселоной», а значит, самое время проверить, что ты знаешь о «класико».

Голы

1:0. Бразильский трудяга Касемиро до перерыва был вездесущ – и чужие атаки успевал срывать, и свои начинать. А одну из них он самостоятельно завершил. После навеса Марсело защитники в полосатых футболках оставили тер Штегена одного против двух противников – Рамоса и Криштиану. Серхио с полутора метров пробил в штангу, а Касемиро первым подоспел к отскочившему мячу.

1:1. «Барселоне» хватило пятиминутки, чтобы отыграться. За непочтительное отношение Марсело Месси отплатил «Реалу» голом. Не только важным, но и красивым. Получив передачу от Ракитича, Лео ловко прошмыгнул в зазор между Модричем и Начо и сравнял счёт.

1:2. Гол к результативной передаче барселонский хорват приплюсовал в середине второго тайма. Кейлор Навас несколько раз срывал аплодисменты трибун, отражая удары Пике и Суареса, но против выстрела Ракитича был бессилен. Подобрав мяч после неудачного выноса Начо, Иван убрал на замахе Крооса и закрутил его в дальний угол в обход вратарских рук. Мяч, разумеется, а не Крооса.

2:2. Численное большинство сыграло с гостями злую шутку. В их действиях засквозила вальяжность, и мадридцы за неё соперника сполна наказали. Бускетс упустил в своей штрафной свежего Хамеса, и колумбиец не дал пропасть даром замечательному прострелу Марсело.

2:3. Десяток секунд отделял «Королевский клуб» от устраивающей его ничьей, но сохранить её хозяева не смогли. Решающая атака вечера началась с впечатляющего забега Серхи Роберто со своей половины поля, а завершилась прострелом Альбы и неотразимым ударом Месси.

«Барселона» настигает «Реал» в таблице, а значит, нас ждёт зажигательный финиш Примеры.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Лионель Месси
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