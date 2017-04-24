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175 лет назад 2016
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Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Два гола, два рекорда. Дубль Месси в «класико» — в обзоре дня

В Испании состоялось очередное «класико», «Арсенал» вышел в финал Кубка Англии, «МЮ» почти догнал первый квартет — главные события дня.
24 апреля 2017, понедельник. 00:35. Футбол

Гол Месси в добавленное время принёс «Барселоне» победу над «Реалом»

«Барселона» вырвала победу в матче 33-го тура испанской Примеры с «Реалом». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Марсело сделал заброс в штрафную, Серхио Рамос в касание пробил и попал в штангу, мяч отскочил к Карлосу Касемиро, и он переправил его в пустые ворота. На 33-й минуте Лионель Месси получил мяч от Ивана Ракитича, легко ушёл от Даниэля Карвахаля и переиграл вратаря.

На 73-й минуте Ракитич получил мяч перед штрафной, убрал мяч под левую ногу и с 22 метров мощно пробил в дальний угол. Четыре минуты спустя Рамос получил прямую красную карточку за грубый подкат против Месси.

На 85-й минуте Марсело прострелил с левого фланга на Хамеса Родригеса, тот ушёл от опеки Хорди Альбы и направил мяч в ворота. В компенсированное время Альба отдал пас в центр штрафной, откуда Месси в касание пробил в угол.

«Реал» и «Барселона» (по 75 очков) лидируют в таблице чемпионата Испании, но у мадридцев матч в запасе.

Испания - Примера. 33-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 – Касемиро – 28, 1:1 – Месси – 33, 1:2 – Ракитич – 73, 2:2 – Родригес – 85, 2:3 – Месси – 90+2
Удаления: Рамос, 77 – нет

«Краснодар» выиграл у тульского «Арсенала» и закрепился на 4-м месте в РФПЛ

«Краснодар» выиграл у тульского «Арсенала» в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0. «Канониры» потерпели третье поражение в турнире подряд.

В дебюте второго тайма Сергей Петров справа прострелил в ногу Джерсону Вергаре, после чего мяч вылетел за пределы штрафной на Шарля Каборе, и он с ходу пробил в левый нижний угол. На 84-й минуте Вячеслав Подберёзкин отдал передачу на левый край штрафной на Фёдора Смолова, и он пробил в дальний нижний угол.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2 : 0
Арсенал
Тула
1:0 – Каборе – 49, 2:0 – Смолов – 84

«Рубин» сыграл вничью с «Крыльями» и довёл серию без побед до семи матчей

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 0:0.

В первой половине матча обе команды были близки к тому, чтобы открыть счёт, но сделать это ни одной из них не удалось. Во втором тайме игра также была равной, однако реализовать свои моменты ни самарцы, ни казанцы не сумели.

«Рубин» набрал 29 очков и занимает 11-е место в таблице РФПЛ. Казанская команда не может одержать победу в седьмом подряд матче во всех турнирах. «Крылья Советов» (21) — 14-е.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
0 : 0
Рубин
Казань

«Оренбург» в гостях одержал победу над «Томью»

«Оренбург» одержал победу над «Томью» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Томске на стадионе «Труд» и завершилась со счётом 1:2.

В середине первого тайма Павел Нехайчик с углового сделал отличную подачу на дальнюю штангу, где защитники «Томи» потеряли Адесойе Ойеволе, который расстрелял ворота ударом головой. На 36-й минуте хозяева отыгрались: Павел Голышев через центр прошёл к штрафной и сыграл на Алексея Пугина, который с границы владений Александра Руденко нанёс отличный удар в левый нижний угол. На 73-й минуте «Оренбург» снова вышел вперёд благодаря голу Благоя Георгиева со штрафного, и на этот раз томская команда уже не сумела восстановить равенство.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 12:00 МСК
Томь
Томск
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 – Ойеволе – 22, 1:1 – Пугин – 36, 1:2 – Георгиев – 73

«Арсенал» победил «Манчестер Сити» и сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии

«Арсенал» победил «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу «канониров».

На 62-й минуте Яя Туре здорово сыграл в отборе и со своей половины поля сделал длинный заброс вперёд, Серхио Агуэро выиграл забег на скорость у защитника и технично перебросил Петра Чеха. На 71-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен совершил рывок по правому флангу и навесил во вратарскую, Начо Монреаль оказался один и вколотил мяч в нижний угол.

На 101-й минуте Месут Озил выполнил навес в штрафную, Дэнни Уэлбеку пробить не дали, но мяч отскочил к Алексису Санчесу  и он с нескольких метров расстрелял ворота «Сити».

В финале Кубка Англии «Арсенал» 27 мая сыграет с «Челси». «Ман Сити» завершил борьбу в турнире.

Кубок Англии. 1/2 финала
23 апреля 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал Л
Лондон
2 : 1 ДВ
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 – Агуэро – 62, 1:1 – Монреаль – 71, 2:1 – Санчес – 101

«Манчестер Юнайтед» победил «Бёрнли» и сократил отставание от зоны ЛЧ до 1 очка

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Бёрнли» в матче 34-го тура АПЛ. Встреча проходила в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «МЮ» выиграл третий матч в АПЛ подряд.

В середине первого тайма Антони Марсьяль отдал передачу на Андера Эрреру, который в касание прострелил в штрафную на Марсьяля, чей удар низом оказался голевым. На 39-й минуте Уэйн Руни оказался в нужном месте в нужное время и с острого угла сумел пробить по воротам. Мяч после рикошета от ноги защитника залетел в ближний угол.

«МЮ» (63 очка) занимает пятое место в АПЛ, отставая от идущего четвёртым «Манчестер Сити» на одно очко. «Бёрнли» (36) — 15-й.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 16:15 МСК
Бёрнли
Бёрнли
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Марсьяль – 21, 0:2 – Руни – 39

Месси стал лучшим бомбардиром в истории «класико» в чемпионате Испании

Форвард «Барселоны» Лионель Месси сравнял счёт в матче 33-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». На 33-й минуте Месси около штрафной получил мяч от Ивана Ракитича, с помощью дриблинга легко ушёл от Даниэля Карвахаля и переиграл вратаря.

Месси стал лучшим бомбардиром в истории матчей «Реала» и «Барселоны» в чемпионате Испании, забив 15-й мяч. Месси обошёл по этому показателю легенду «Реала» Альфредо ди Стефано, который забивал «Барселоне» в чемпионате 14 раз.

В этом же матче Месси отличился ещё раз, на третьей добавленной минуте принеся «Берселоне» победу в «класико». Этот гол стал для аргентинца 500-м во всех турнирах за «Барселону» в период выступлений с 2003 года.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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