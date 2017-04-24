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Криштиану Роналду
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

До последней минуты. 7 «класико» с драматичной развязкой

Вспоминаем сыгранные за последние 10 лет матчи «Реала» и «Барселоны», в которых всё решилось на последних минутах.
24 апреля 2017, понедельник. 01:40. Футбол

После фантастического «класико» на «Сантьяго Бернабеу» вспоминаем другие матчи «Барсы» и «Реала», в которых всё решилось в самой концовке.

Испания - Примера. 33-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 – Касемиро – 28, 1:1 – Месси – 33, 1:2 – Ракитич – 73, 2:2 – Родригес – 85, 2:3 – Месси – 90+2
Удаления: Рамос, 77 – нет
Не хамите Лионелю! Как «Барселона» выиграла «класико»
В последнем «класико» Луиса Энрике «Барселона» обыграла «Реал» в Мадриде и сравнялась с ним по очкам.

«Барселона» — «Реал» — 3:3, Ла Лига, 2007 год

Голы: Ван Нистелрой (5, 14), Рамос (73), Месси (11, 28, 90+1)

Тем вечером героем стал мальчик, который спустя десять лет сострижёт длинные волосы, отрастит густую бороду и вновь поставит «Реал» на колени. 19-летний Лео Месси летал по полю «Камп Ноу», один за другим отгружая мячи в ворота мадридских гостей. Ван Нистелрой и Рамос сделали всё возможное, чтобы «Реал» одержал победу. Но Месси на первой добавленной минуте поставил крест на «королевских» планах. В тот вечер вся Европа заговорила о пришествии гения.

«Барселона» — «Реал» — 2:0, Ла Лига, 2008 год

Голы: Это’О (82), Месси (90+1)

В первый сезон при Гвардиоле у «Барсы» хватало проблем. Однако и они меркли по сравнению с хандрой «Реала». Спустя несколько месяцев «сливочные» потерпят одно из самых унизительных поражений в истории, уступив на «Бернабеу» со счётом 2:6. А тогда, зимой 2008 года, команде Хуанде Рамоса не хватило чуть менее десяти минут, чтобы удержать нули на «Камп Ноу». Будущая звезда «Анжи» Самуэль Это’О и уже звезда европейского футбола Лео Месси дожали соперника.

«Барселона» — «Реал» — 3:2, Суперкубок Испании, 2011 год

Голы: Иньеста (15), Роналду (20), Месси (45, 88), Бензема (82)

Переполненный «Камп Ноу», первый матч Сеска после возвращения домой, три красные карточки, потасовка в конце, победный гол Месси на последних минутах. Что ещё нужно для эффектного финала Суперкубка? Несмотря на не самый престижный статус турнира, «Барса» и «Реал» не привыкли играть вполноги, когда видят на противоположном участке поля футболки ненавистных цветов. «Барселона» дважды выходила вперёд, «Реал» дважды отыгрывался, но последнее слово осталось за каталонцами. Месси постарался вновь.

Роналду – Месси: битва суперрекордсменов
Вечный спор Криштиану Роналду и Лионеля Месси приводит лидеров «Реала» и «Барселоны» в новым рекордам.

«Реал» — «Барселона» — 3:4, Ла Лига, 2014 год

Голы: Иньеста (7), Бензема (20, 24), Месси (42, 65, 84), Роналду (55)

Много вы можете припомнить «класико» с семью мячами в одном поединке? Вот и мы тоже. Несколько лет назад «Барса» и «Реал» устроили неповторимое шоу на «Сантьяго Бернабеу». О защите обе команды попросту забыли, сосредоточившись на атаке. И даже на фоне той голевой феерии сиял Лионель Месси. Хет-трик аргентинца, в том числе его пенальти на 84-й минуте, позволил каталонцам выйти победителями из той мясорубки.

«Барселона» — «Реал» — 1:2, Кубок Испании, 2014 год

Голы: Ди Мария (11), Бартра (68), Бэйл (85)

В том же сезоне обе команды выдали ещё одно шоу. Тот вечер стал одним из самых запоминающихся в карьере Марка Бартры. В его снах наверняка появляется картинка, как он головой переправляет мяч в ворота Касильяса. Правда, затем она сменяется видом спины и мелькающих пяток Гарета Бэйла, обходящего его, будто манекен, и рвущегося забивать победный мяч в финале Кубка Испании.

«Барселона» — «Реал» — 1:2, Ла Лига, 2016 год

Голы: Пике (56), Бензема (62), Роналду (85)

Матч, чуть было не похоронивший шансы «Барселоны» на чемпионство в прошлом сезоне. Всё самое интересное обе команды приберегли на второй тайм. Главный антимадридиста мира Херард Пике открыл счёт, Бензема сравнял, а за пять минут до конца, спустя две минуты после удаления Рамоса, Криштиану Роналду погрузил «Камп Ноу» в гробовую тишину.

«Барселона» — «Реал» — 1:1, Ла Лига, 2016 год

Голы: Суарес (53), Рамос (90)

Ну и один из последних примеров. «Барселона» ещё в начале сезона показала, что гладко у неё в этом сезоне ничего не будет. Благодаря голу Суареса каталонцы обеспечили себе голевой задел, но необязательный фол Маскерано позволил Модричу навесить точно в голову Рамосу. А про геройства Серхио в чужой штрафной на последних минутах лишний раз рассказывать не надо.

Фишка Рамоса. 5 спасений «Реала» на последних минутах
Спасительный гол Рамоса в «эль класико» дал повод вспомнить другие запоминающиеся мячи «сливочных» на последних минутах за последние годы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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