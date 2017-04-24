«Не увидел предвзятого судейства Еськова». Широков — о 24-м туре

Роман Широков – о судействе в Питере, стадионе на Крестовском острове и поражении «Спартака» в Ростове – в своей рубрике на «Чемпионате».

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

1. Какое впечатление на вас произвёл «хет-трик» арбитра в матче «Зенит» — «Урал»?

Не увидел злого умысла в действиях арбитра – он свистел, когда видел нарушение. Да, ошибки были, но нам проще судить, глядя на повторы. Например, в случае с удалением Бикфалви очевидно, что нога сначала попала в мяч, но это было видно только под правильным ракурсом. А в поле судье могло показаться совсем иначе. Понимаю недовольство «Урала» — даже не припомню, удалял ли кто-то троих игроков за матч в российском чемпионате. Однако предвзятости в действиях арбитра Еськова я не заметил.

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2. У Луческу есть будущее в «Зените»?

Луческу пришёл не в какую-то команду новичков, а в «Зенит». Сезона румынскому специалисту должно было хватить, чтобы создать боеспособный коллектив, имея такие ресурсы. Время у Луческу было, трансферы совершались, но игра едва ли устраивает самого тренера. Но вопрос по будущему Луческу – это к руководству. Мы не можем знать, как они смотрят на ситуацию. Игра «Зенита» в большинстве матчей вызывает недовольство болельщиков. Но руководство клуба будет принимать решение, основываясь не только на этом, – возможно, в каких-то ежедневных рабочих моментах решения тренера устраивают руководителей, и они подумают над тем, чтобы его оставить.

3. Понравился «Крестовский»?

Поле «Крестовского» оставило удручающее впечатление по телекартинке. Думаю, это слегка смазало впечатление от праздника. Что касается игры на «Крестовском», то слышал, что кого-то из игроков даже чуть не стошнило. Ни с кем из ребят, сыгравших в том матче, не общался, но могу себе представить, что такое футбол на закрытой арене – играл на стадионе в Копенгагене, и там было душновато.

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4. Кто виноват в провале «Спартака»?

Предполагал две недели назад, что «Ростов» забьёт и выиграет в одном из ближайших туров и, скорее всего, это произойдёт в домашнем матче. Плюс «Ростов» удачно играет с лидерами, и вот после засухи команду наконец прорвало. Не скажу, что победа ростовчан была ожидаема, но удивляться тут точно нечему. У «Спартака» всё ещё большой задел. Не скажу, что «Спартак» может себе позволить так проигрывать, но страшного ничего в Ростове не произошло. Да, проиграли. Да, неприятно. Но теперь нужно брать своё в оставшихся матчах, с чем у спартаковцев, думаю, проблем не возникнет.

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5. В чём Каррера проиграл Бердыеву?

Не скажу, что он тактически в чём-то проиграл Бердыеву. «Спартак» неплохо начал матч. Просто «Ростов» спокойно играл в свою игру и реализовывал моменты. Началось с того, что Калачёв отдал классную передачу, а Бухаров замкнул. Александр весь сезон проводит отлично, и в этом матче сыграл прекрасно. Ну а дальше дело техники: при счёте 1:0, когда соперник летит в атаку и открываются большие зоны, «Ростов» лучше всех знает, как действовать. Он так «Баварию» обыграл.

6. Интрига вернулась?

Если «Спартак» потеряет очки в двух ближайших матчах – можно будет заговорить о какой-то интриге. А пока поводов для паники красно-белых не вижу, 7 очков – всё ещё большой отрыв. Нужно, чтобы конкуренты продолжали действовать без осечек, так что посмотрим.

7. Как «Спартаку» играть без Глушакова, Фернандо и двух форвардов?

«Спартак» без Глушакова мы уже видели, а вот как играть без Фернандо, мне самому интересно. Если он и правда выбыл на две-три недели, то у красно-белых могут возникнуть серьёзные проблемы. Денис Глушаков мог бы опуститься на позицию бразильца, но тогда кто-то нужен на позиции самого Дениса. К тому же отлично себя проявила в сезоне связка Глушаков — Фернандо в центре поля. Так что человек, которому предстоит подменить бразильца, должен быть максимально продуктивен.

8. Что случилось с судьями в 24-м туре?

Бывают такие туры. Не думаю, что это были ошибки из-за предвзятости, просто судьи трактовали игровые моменты по-своему. Трудно представить, чтобы они ошибались специально. Когда ты за кого-то болеешь или играешь на поле, тогда на эмоциях может показаться, что арбитр действует предвзято. Но это не так. Видимо, такая у наших судей квалификация.

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9. Остаются ли у ЦСКА шансы стать лидером?

Всё зависит от ближайших двух туров. Если ЦСКА будет набирать максимальное количество очков, то интрига ещё может вернуться. Но, даже победив «Спартак» в личной встрече, «армейцы» сократят отставание до 4 очков – а это всё ещё много. Но у ЦСКА есть необходимый запас прочности, чтобы навязать борьбу лидеру. Посмотрим, что на этот счёт думают конкуренты.

10. «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» — кто будет четвёртым?

Будет интересно посмотреть на развязку в борьбе за четвёртое место. Все три команды готовы к ней. Для «Краснодара» непопадание в еврокубки будет трагедией, ведь клуб привык там играть каждый год. Команда набирается опыта и каждый раз проходит всё дальше. «Ростов» почувствовал вкус Лиги чемпионов, для них борьба за зону еврокубков не менее принципиальна, чем для «Краснодара». А вот «Локомотив» может попробовать пройти в Лигу Европы через победу в Кубке России. Но и «железнодорожники» будут стараться подняться как можно выше в таблице ради престижа клуба. Поэтому нас ждёт интересная концовочка. Помимо этих трёх клубов борьбу за четвёртое место ещё может навязать «Амкар».