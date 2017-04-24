Символическая сборная 24-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Отличный матч провёл первый номер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев. «Армейцы» обыграли «Уфу», а Акинфеев потащил пенальти и совершил несколько важных сейвов.
Защита
Брайн Идову, «Амкар»
Лучшим правым защитником 24-го тура стал Брайн Идову из «Амкара». Его уверенная игра в Черкизово помогла подопечным Гаджи Гаджиева заработать одно очко в матче с «Локомотивом».
Сесар Навас, «Ростов»
Лидер обороны «Ростова» Сесар Навас стал соавтором гола в ворота «Спартака», который забил Александр Гацкан. Кроме того, защита во главе с испанцем не позволила создать ни одного момента у своих ворот лидеру чемпионата.
Бранислав Иванович, «Зенит»
Бранислав Иванович в матче «Зенит» — «Урал» стал автором исторического первого гола на «Крестовском» и в целом смотрелся уверенно.
Кристиан Рамирес, «Краснодар»
Активно весь матч с «Арсеналом» на своей бровке действовал Кристиан Рамирес. Эквадорский защитник «Краснодара» — явное усиление для команды Игоря Шалимова.
Полузащита
Кристиан Нобоа, «Ростов»
В матче «Ростов» — «Спартак» на счету Кристиана Нобоа результативная передача на Бухарова и стык, в котором красно-белые лишились капитана Дениса Глушакова из-за красной карточки.
Александр Гацкан, «Ростов»
Пара центральных полузащитников «Ростова» Нобоа – Гацкан провела отличный матч против «Спартака». Оба хавбека отметились результативными действиями. На долю Гацкана пришёлся второй гол в матче.
Витиньо, ЦСКА
Бразилец Витиньо в матче ЦСКА против «Уфы» стал автором красивого гола в ворота одного из лучших вратарей РФПЛ Александра Беленова.
Мануэл Фернандеш, «Локомотив»
Снова отличился в матчах за «Локомотив» Мануэл Фернандеш. Гол лидера полузащиты «железнодорожников» должен был становиться победным, но «Амкар» сумел собраться и отыграть преимущество в два мяча.
Атака
Александр Бухаров, «Ростов»
Александр Бухаров, проводящий один из лучших сезонов в карьере, в 24-м туре отметился дублем в ворота «Спартака», лидера чемпионата. Прекрасное достижение, учитывая, что до этого «Ростов» не мог забить на протяжении пяти матчей чемпионата России.
Фёдор Смолов, «Краснодар»
Снова забивает Фёдор Смолов. Нападающий «Краснодара», набрав форму после травмы, не уходит с поля без забитого мяча, за что его нельзя не отметить.
Тренер
Курбан Бердыев, «Ростов»
В 24-м туре «Ростов» не просто прервал пятиматчевую безголевую серию — разгром «Спартака» со счётом 3:0 рядовой победой не назовёшь. При этом команда Курбана Бердыева смотрелась лучше на протяжении почти всего матча против лидера чемпионата.
Символическая сборная 24-го тура РФПЛ