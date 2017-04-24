Символическая сборная 24-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Отличный матч провёл первый номер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев. «Армейцы» обыграли «Уфу», а Акинфеев потащил пенальти и совершил несколько важных сейвов.

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Защита

Лучшим правым защитником 24-го тура стал Брайн Идову из «Амкара». Его уверенная игра в Черкизово помогла подопечным Гаджи Гаджиева заработать одно очко в матче с «Локомотивом».

Лидер обороны «Ростова» Сесар Навас стал соавтором гола в ворота «Спартака», который забил Александр Гацкан. Кроме того, защита во главе с испанцем не позволила создать ни одного момента у своих ворот лидеру чемпионата.

Бранислав Иванович в матче «Зенит» — «Урал» стал автором исторического первого гола на «Крестовском» и в целом смотрелся уверенно.

Хет-трик судьи. «Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона «Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала».

Активно весь матч с «Арсеналом» на своей бровке действовал Кристиан Рамирес. Эквадорский защитник «Краснодара» — явное усиление для команды Игоря Шалимова.

Полузащита

В матче «Ростов» — «Спартак» на счету Кристиана Нобоа результативная передача на Бухарова и стык, в котором красно-белые лишились капитана Дениса Глушакова из-за красной карточки.

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Александр Гацкан, «Ростов»

Пара центральных полузащитников «Ростова» Нобоа – Гацкан провела отличный матч против «Спартака». Оба хавбека отметились результативными действиями. На долю Гацкана пришёлся второй гол в матче.

Витиньо, ЦСКА

Бразилец Витиньо в матче ЦСКА против «Уфы» стал автором красивого гола в ворота одного из лучших вратарей РФПЛ Александра Беленова.

Снова отличился в матчах за «Локомотив» Мануэл Фернандеш. Гол лидера полузащиты «железнодорожников» должен был становиться победным, но «Амкар» сумел собраться и отыграть преимущество в два мяча.

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Атака

Александр Бухаров, проводящий один из лучших сезонов в карьере, в 24-м туре отметился дублем в ворота «Спартака», лидера чемпионата. Прекрасное достижение, учитывая, что до этого «Ростов» не мог забить на протяжении пяти матчей чемпионата России.

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Снова забивает Фёдор Смолов. Нападающий «Краснодара», набрав форму после травмы, не уходит с поля без забитого мяча, за что его нельзя не отметить.

Тренер

В 24-м туре «Ростов» не просто прервал пятиматчевую безголевую серию — разгром «Спартака» со счётом 3:0 рядовой победой не назовёшь. При этом команда Курбана Бердыева смотрелась лучше на протяжении почти всего матча против лидера чемпионата.