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Александр Гацкан
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Текст: Валерий Газзаев

Символическая сборная 24-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 24-го тура сезона-2016/17.
24 апреля 2017, понедельник. 10:00. Футбол

Вратарь

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Отличный матч провёл первый номер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев. «Армейцы» обыграли «Уфу», а Акинфеев потащил пенальти и совершил несколько важных сейвов.

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Защита

Брайн Идову, «Амкар»

Лучшим правым защитником 24-го тура стал Брайн Идову из «Амкара». Его уверенная игра в Черкизово помогла подопечным Гаджи Гаджиева заработать одно очко в матче с «Локомотивом».

Сесар Навас, «Ростов»

Лидер обороны «Ростова» Сесар Навас стал соавтором гола в ворота «Спартака», который забил Александр Гацкан. Кроме того, защита во главе с испанцем не позволила создать ни одного момента у своих ворот лидеру чемпионата.

Бранислав Иванович, «Зенит»

Бранислав Иванович в матче «Зенит» — «Урал» стал автором исторического первого гола на «Крестовском» и в целом смотрелся уверенно.

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Кристиан Рамирес, «Краснодар»

Активно весь матч с «Арсеналом» на своей бровке действовал Кристиан Рамирес. Эквадорский защитник «Краснодара» — явное усиление для команды Игоря Шалимова.

Полузащита

Кристиан Нобоа, «Ростов»

В матче «Ростов» — «Спартак» на счету Кристиана Нобоа результативная передача на Бухарова и стык, в котором красно-белые лишились капитана Дениса Глушакова из-за красной карточки.

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Александр Гацкан, «Ростов»

Пара центральных полузащитников «Ростова» Нобоа – Гацкан провела отличный матч против «Спартака». Оба хавбека отметились результативными действиями. На долю Гацкана пришёлся второй гол в матче.

Витиньо, ЦСКА

Бразилец Витиньо в матче ЦСКА против «Уфы» стал автором красивого гола в ворота одного из лучших вратарей РФПЛ Александра Беленова.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Снова отличился в матчах за «Локомотив» Мануэл Фернандеш. Гол лидера полузащиты «железнодорожников» должен был становиться победным, но «Амкар» сумел собраться и отыграть преимущество в два мяча.

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Атака

Александр Бухаров, «Ростов»

Александр Бухаров, проводящий один из лучших сезонов в карьере, в 24-м туре отметился дублем в ворота «Спартака», лидера чемпионата. Прекрасное достижение, учитывая, что до этого «Ростов» не мог забить на протяжении пяти матчей чемпионата России.

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Снова забивает Фёдор Смолов. Нападающий «Краснодара», набрав форму после травмы, не уходит с поля без забитого мяча, за что его нельзя не отметить.

Тренер

Курбан Бердыев, «Ростов»

В 24-м туре «Ростов» не просто прервал пятиматчевую безголевую серию — разгром «Спартака» со счётом 3:0 рядовой победой не назовёшь. При этом команда Курбана Бердыева смотрелась лучше на протяжении почти всего матча против лидера чемпионата.

Символическая сборная 24-го тура РФПЛ

Символическая сборная 24-го тура РФПЛ

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Бухаров Александр Гацкан Брайн Идову Бранислав Иванович Витиньо Игорь Акинфеев Кристиан Нобоа Кристиан Рамирес Курбан Бердыев Мануэл Фернандеш Сесар Навас Фёдор Смолов Сборная тура
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