Месси разбил план «Реала». Тактические построения «класико»

Прошедшее «класико» «Реала» и «Барселоны» – отличная иллюстрация того, как эмоции вырубают разум, а индивидуальное мастерство переигрывает тактику. Футбол «Реала» из-за его вертикализации принято считать примитивным, однако прямые передачи Мадрида вперёд позволяли регулярно доходить до штрафной «Барсы», даже устраивать выходы «2 в 0». Тактически «Реал» был неплох, но допустил традиционные ошибки против команды, которая больше уповала на индивидуальное мастерство конкретных футболистов и заполнение свободных зон. После такого футбола, после одного из самых эмоционально мощных «класико» за последние годы (на моей памяти – самого мощного с эпохи Моуринью) разбирать тактику сложно. Но кое-какие наблюдения имеются.

Стартовые решения: Бэйл и Алькасер

Да, Зинедин Зидан – гуру замен и ротации состава (об этом мы ещё поговорим), но со стартовым составом тренер Мадрида допустил одну и ту же ошибку второй раз за последние пару недель. Зидан ввёл в игру не совсем здорового Гарета Бэйла, а после матча сказал, что доверился валлийцу: «Бэйл сказал, что чувствует себя нормально, и я ни в коем случае не жалею о своём решении. Расстроен его травмой, но такие вещи невозможно контролировать».

Тактически Бэйл достойно отбегал свои 38 минут. Он начинал матч на левом фланге, насыщал зону Роберто и Пике вместе с Роналду и Бензема, умно предлагал себя под передачи из глубины, сколотил симпатичную связку с Марсело: когда защитник резко шёл в прессинг на чужой половине поля, Бэйл менялся с бразильцем местами и страховал Марсело. После стартовой пятнадцатиминутки Гарет перебрался на правый фланг, где часто становился пятым защитником. Именно по тактике к Бэйлу нет претензий, есть именно по созданию и реализации моментов. Здесь и кроется главная ошибка: валлиец соответствует концепции игры нынешнего «Реала», но проблемы со здоровьем нивелируют его главное и самое полезное для команды качество – скорость.

Единственный сюрприз Луиса Энрике вытекал из логики событий вокруг «Барселоны» – Неймар схлопотал дисквалификацию, сине-гранатовым не удалось продавить «отложенный штраф», так что бразильца замещал Пако Алькасер. Абсолютно точно на Пако давит ситуация в «Барсе», где он находится среди звёзд, – теперь в ситуациях, которые, будучи игроком «Валенсии», он непременно закончил бы ударом, Алькасер пасовал или скидывал мяч Суаресу. Показательно, что и товарищи по команде ему не доверяют: в конце первого тайма Пако здорово открылся под передачу от Суареса, но Луис всё равно подал в штрафную, где находился только маленький Альба.

Тактика «Реала» и «Барсы» при обороне

В «класико» Зидан повторил приём, применявшийся в матче с «Баварией», – растягивал свою защиту за счёт лишнего игрока. При позиционных атаках «Барселоны» четвёрка защитников часто превращалась в пятёрку, а пятым садился один из креативных игроков: в первом тайме – Бэйл, затем Асенсио, ближе к финальному свистку Хамес. Во-первых, таким образом Зидан немного развязывал руки Рамосу, давая активнее выдёргиваться из линии после передач между линиями – капитана готов был страховать Начо, его в случае чего страховал Карвахаль. Во-вторых, своим перестроением на пятёрку «Реал» растягивал собственную защиту.

Сажая ближе к своим воротам ещё одного игрока, команда получает больший контроль зон перед своей штрафной. «Барселона» часто использует забегания Жорди Альбы, и Бэйл/Асенсио/Хамес был нужен, чтобы уменьшить свободу Альбы, отрезать вариант с передачей на него. Так команды – не только «Реал» – борются с перегрузом зон: «Барселона» умеет насытить одну часть поля и резко перевести мяч на другую, опущенный в глубину игрок помогал бороться с этим и сразу блокировать свободную зону. Вдобавок лишний защитник страховал Карвахаля – обычно эту роль исполняет Касемиро.

Примерно с 35-й минуты встречать «Реал» пятёркой защитников стала и «Барселона». На правый фланг опустился Иван Ракитич, но здесь сине-гранатовые боролись не с перегрузом – его «сливочные» используют реже – а с подключениями Марсело. С выходом Андре Гомеша и при счёте 2:1 «Барселона» ещё сильнее насытила последнюю линию – четвёрка защитников контролировала зоны в штрафной, Гомеш и Ракитич перекрывали фланги. Этот приём привычен для «Атлетико», но не для «Барселоны».

Роль замен Зидана

Почти весь 2016 год Зинедина Зидана критиковали за неумение влиять на игру, однако сейчас Зидан растёт в этом направлении. В умении ротировать состав Зизу уже сейчас один из лучших специалистов мира, теперь он подтягивает и качество замен. Здесь явно важен психологический аспект – команда чувствует авторитет Зидана и почти в полном составе принимает каждое его решение.

Первая перестановка – Асенсио вместо Бэйла – по-хорошему должна была случиться ещё до начала матча. Марко уже традиционно активно вошёл в игру: 2 удара, 3 ключевых паса – в совокупности больший вклад в атакующую игру сделал только Криштиану. Вероятно, у Асенсио есть та же проблема, что у Алькасера в «Барселоне», – влияние звёзд на психику. При счёте 1:1 Асенсио выскочил на ударную позицию и должен был решать эпизод сам, но вместо этого отдал передачу на Роналду. Кстати, Криштиану во втором матче подряд при передаче товарища на пустые ворота забегает за него и попадает в офсайд, который не видят судьи.

Вторая – Ковачич вместо Касемиро – объяснимый провал: Зидан явно был уверен, что Касемиро может оставить «Реал» вдесятером. Как оказалось, угрозы стоило ждать не там. Ковачич плох как опорник-выгрызала, летом «сливочным» обязательно нужен ещё один игрок такого склада, и он в системе «Реала» есть. Второй игрок Примеры по количеству отборов, Маркос Льоренте из «Алавеса», принадлежит как раз Мадриду. Первый – Касемиро.

Человек, который важнее Роналду. Кого сейчас не хватает «Реалу» Мадридский «Реал» сыграл вничью уже четыре матча кряду, а главной причиной мини-кризиса стала травма одного незаметного героя.

Третья – Хамес вместо Бензема – реорганизовала игру «Реала» в атаке: Криштиану перешёл на традиционную позицию наконечника, Асенсио сместился ближе к левому флангу, Хамес вышел направо со свободной ролью. Смещение колумбийца с правого края в центр и родило второй гол. Открывание – на топ-уровне. Кстати, обратите внимание на скриншоте и на Асенсио – Марко по-баскетбольному блокировал Юмтити и отпустил француза уже после удара Хамеса.

Ошибка, родившая драму

«Когда сравниваешь счёт в меньшинстве, нужно включать голову и защищаться всей командой», – сказал Зинедин Зидан после «класико». Вместо этого «Реал» выключил голову и на 92-й минуте вдесятером устроил прессинг на чужой трети. Прессинговать «Барсу» своих товарищей по команде позвал Матео Ковачич, при счёте 1:2 подвинувшийся на позицию центрального защитника, а потом резко поднявшийся вверх. Изначально Асенсио играл по Пике, Ковачич по Бускетсу, Роналду по Ракитичу.

Одна из ключевых ошибок в этой попытке прессинга – Ковачич оставил Бускетса, бросился на Роберто и застрял в полупозиции. Фланг оказался открытым, Пике закинул мяч на Бускетса, страховать товарищей поднялся Криштиану.

Затем Бускетс отрезает сразу двоих игроков «Реала» передачей на Сержи Роберто. В прессинг бросается Модрич, но Роберто на рывке прокидывает мяч мимо хорвата. А уже затем уходит от Марсело – его ошибку, а не Ковачича, сейчас обсуждают все. В эпизоде Ковачич агрессивно играл по мячу, хотя стоило действовать с акцентом на конкретного игрока – тогда вероятность провала прессинга была бы меньше.

Марсело ошибся, но не стоит говорить, что он единственный виновник гола. Это действия Матео Ковачича родили эффект домино.

Лучшие и худшие

У «Реала» в колонку заслуживают попасть все игроки центра поля. Касемиро – как лучший. Второй раз за неделю бразилец балансировал на грани красной карточки, и это на самом деле характерная деталь игры Касемиро. Он сделал 6 отборов и 3 перехвата за игру, забил гол после включения на стандарт и максимально ограничил своё участие в атаке. При владении Мадрида на своей половине Касемиро поднимался к центральному кругу, чтобы блокировать одного из соперников, пока Кроос и Модрич садились глубже и придумывали продолжение из глубины, при переходе на чужую половину – оставался там же, в центральном круге, давая активнее включаться вперёд Рамосу и персонально забирая кого-нибудь из соперников. Самый характерный момент – после замены Касемиро, сделанной явно из предосторожности, «Барселона» превратила мадридский центр во взбитые сливки.

Кроос и Модрич – как раз среди худших. В серьёзных матчах заметно хроническое неумение Крооса обороняться: оба гола, забитых «Барселоной» в основные 90 минут, родились во многом из-за его ошибок. Первая ошибка – застрял в полупозиции, когда Марсело пошёл прессинговать на фланг, Касемиро персонально играл по Месси, зато без опеки остались Бускетс и брошенный Кроосом Ракитич. Вторая ошибка – не пошёл в единоборство, когда Ракитич готовил дальний удар. Что характерно, за 20 секунд до этого Кроос тоже не пошёл в борьбу и подарил мяч Бускетсу.

Однозначно среди худших Серхио Рамос. Характерно, что из 17 красных карточек в Примере Рамос схватил 4 против «Барселоны», и статистика открывает другую сторону капитана «Реала». Да, он может спасать Мадрид от поражений своими голами на 90-х минутах, но качественным защитником с сильным футбольным интеллектом его нельзя назвать – слишком часто эмоции Рамоса берут верх над разумом. Звездой Серхио делают его голы (что, кстати, свойственно и истории Жерара Пике – тоже не топ-защитника именно по умению обороняться). Провалы Рамоса стабильно приходятся на «класико», год назад он тоже хватал красную карточку, полтора года назад – принял прямое участие в поражении 0:4. Это не случайность, а тенденция: в таких матчах Рамос не играет с холодной головой, ошибается и бездумно прыгает двумя ногами вперёд в соперника.

Взбитые «сливки». Защита «Реала» вновь провалила класико У мадридского «Реала» меняются тренеры, игроки, философия. Одно неизменно – в играх с «Барселоной» защита «сливочных» превращается в решето.

Среди лучших у «Барсы» – человек, ставший одной из главных мишеней сине-гранатовых в текущем сезоне. Иван Ракитич – лучший игрок «Барселоны» по точности передач (96%), по количеству обостряющих передач под удар (3), 23 его передачи шли в финальную треть (у Месси столько же). Хорват здорово пользовался свободными зонами Мадрида, первый гол в ворота «Реала» здесь особенно показателен. Плюс Ракитич тактически неплохо исполнил роль того самого пятого защитника, растягивающего защиту, хотя сдержать Марсело не удалось ни ему, ни Сержи Роберто. Это вообще очень трудная ситуация.

Ну и Лео Месси, конечно. Парадокс Месси заключается в его несовместимости с тактическим стилем «Барселоны», которая старается задействовать всю ширину поля, тогда как Месси предпочитает сужать и постоянно встречаться с мячом. В плане тактического понимания к Лео всегда будут вопросы, но Луис Энрике максимально освободил Месси от оборонительной работы и дал творить. «Тактика – хлеб для бедных, техника – хлеб для богатых», – сказал однажды учитель и идейный вдохновитель Гвардиолы Карло Маццоне, и Лео Месси вчерашним это в очередной раз доказал: вчерашнюю игру «Барселоны» сделала не тактика, а индивидуальное мастерство конкретного гения.