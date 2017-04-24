Инопланетный гость. Как Месси снова подтвердил своё величие

Трудно быть богом, как мы знаем из одноимённой повести братьев Стругацких. Лео Месси в отдельно взятой футбольной вселенной это удаётся.

Не хамите Лионелю! Как «Барселона» выиграла «класико» В последнем «класико» Луиса Энрике «Барселона» обыграла «Реал» в Мадриде и сравнялась с ним по очкам.

Глядя на суетливые, дёрганые движения, неподготовленные, всё больше неточные удары и недовольные гримасы Лионеля в матче с «Ювентусом», поймал себя на грустной мысли: «Не тот теперь Месси. Далеко не тот…». Как ни старался вожак «Барселоны», как ни гневался на себя и окружающих, а перед стариной Буффоном снова спасовал. Ещё одной грандиозной «ремонтады», как в Испании называют отыгрыш солидной форы у противника, у каталонцев не вышло. Лигу чемпионов они покинули в мрачном расположении духа, низко повесив буйны головы.

Персональную неудачу Месси можно было бы списать на неудобность конкретного вратаря (итальянскому мастеру Лео не забивал ни за клуб, ни за сборную). На образцовую организацию туринской обороны. Наконец, на банальное невезение у всей «Барселоны» и её лидера в частности. Всё это будет правдой. Но ведь это был не единичный, разовый сбой. Был Париж, где каталонцы провалились с треском в полном составе. Да и в домашнем сломе «ПСЖ», самом эпичном камбэке Лиги чемпионов, Месси скромно ограничился ролью второго плана. Солировал Неймар, а легендарный удар на пятой компенсированной минуте и вовсе нанёс недавний дублёр – Серхи Роберто. Дежурный гол аргентинца с пенальти просто потерялся на фоне более значимых свершений коллег.

Со стороны «Реала» было жутко недальновидно злить Месси. Бить били, но не добили…

Я заблуждался – и безмерно рад в этом прилюдно признаться. В тот момент, когда скептики забубнили о затухании звезды (как же, тридцатник на носу!), Лионель Андрес Месси явил миру очередное неопровержимое свидетельство собственного величия. Заставил смолкнуть помпезный мадридский 85-тысячник.

Это «класико», одно из самых ярких и драматичных в новейшей истории, выиграл он. Не в одиночку, разумеется – даже гениям подобные фокусы не подвластны. Но без его вдохновенного порыва, без божественного озарения «Барселона» ни в жизнь не вывезла бы три очка с «Сантьяго Бернабеу», в своём-то нынешнем, растрёпанном состоянии.

В случае Месси обыкновенное чудо – не оксюморон, не сочетание несочетаемого. Это то, что он умеет делать лучше всех на планете, только и всего. То, что зритель воспринимает как магию, волшебство, для него – пара пустяков, дело житейское.

Он, кажется, до сих пор удивляется, видя, как изумляемся его шедеврами мы, современники. Ведь это же так легко и естественно – с мальчишеским пылом одурачить толпу соперников и до миллиметров выверенным ударом вогнать мяч под штангу, в обход всех мельтешащих рук и ног! Для него, Лионеля Месси, легко. Остальным – неподвластно.

Месси здорово раздосадовал «Ювентус» – тем, что поставил его исключительность под сомнение. Он болезненно относится к собственным заменам. Ещё более люто ненавидит проигрывать – и особенно так, как «Барса» «сгорела» в Турине. После европейского четвертьфинала Луису Энрике можно было ничего своей десятке не говорить. Лео не нуждался в дополнительных накачках. От тренера требовалось одно – не мешать. Лучо предоставил Блохе полную свободу действий, и тот обеспечил ему волевую победу. Последнюю для Энрике в «класико» (если он однажды не вернётся на «Камп Ноу»).

Такие игры нужно показывать детям – как произведение высочайшего футбольного искусства.

«Реал» поступил жутко недальновидно, устроив циничную охоту на Месси. Бить били, но не добили. Только разъярили. Касемиро лупил Месси по ногам, Марсело – по физиономии. Рамос летел наперерез в безумном подкате. А Лео – всё нипочём. Сплюнул кровь на газон, утёр рукавом расквашенную губу, потёр ушибленный голеностоп – и опять на ногах. Только исподлобья зыркнет на обидчика, испепелит взглядом («Погоди, ты у меня попляшешь») – и снова нахально лезет на рожон. И забивает. И тащит команду на своих, отнюдь не геркулесовых плечах к победе…

После того, что он сделал за 10 секунд до финального свистка, одна половина футбольного мира пришла в отчаяние, другая — в экстаз. И обе одинаково широко открыли рты от удивления.

7 «класико» с самыми драматичными развязками за 10 лет Вспоминаем сыгранные за последние 10 лет матчи «Реала» и «Барселоны», в которых всё решилось на последних минутах.

Месси снова всех переиграл. Виртуозно и непринуждённо – как из землян умеет только он. Жаль, что в России Месси-шоу увидели немногие. Такие игры нужно показывать детям – как произведение высочайшего футбольного искусства. Да и взрослым – тоже, в том числе мнящим себя мастерами. Для трезвой самооценки полезно, знаете ли. Для воспитания чувства прекрасного.