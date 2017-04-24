История в фотографиях. Григорий Федотов

Ровно 101 год назад на свет появился Григорий Федотов, один из величайших советских форвардов. Федотов — первый отечественный футболист, которому удалось забить 100 голов в чемпионатах страны. Именно в его честь был назван знаменитый символический клуб бомбардиров (Клуб Григория Федотова). В составе родного ЦДКА Григорий Федотов трижды становился чемпионом СССР (1946, 1947, 1948) и дважды обладателем Кубка страны (1945, 1948). Дважды подряд Федотов становился лучшим бомбардиром чемпионата (1939, 1940). Всего же в высшем дивизионе первенства СССР Григорий Иванович провёл 165 матчей, в которых отметился 132 мячами. Карьеру игрока Федотов закончил в 33 года, после чего сразу перешёл в помощники тренера родного ЦДКА, где проработал до самой смерти, 8 декабря 1957 года.

Вспомнить его жизненный путь «Чемпионату» помог внук Григорий, поделившийся снимками из семейного архива и прокомментировавший их.

«Я не застал дедушку, так что вспомнить о нём что-то не представляется возможным. Поэтому, воссоздавая его историю, я нередко отсылаю к словам великих современников Григория Ивановича Федотова, своими глазами видевших его игру», — начал внук Григорий Федотов.

Первый бомбардир. 100 лет со дня рождения Григория Федотова Сегодня исполнилось бы 100 лет легендарному первому бомбардиру нашего футбола Григорию Федотову.

«Спартак» в то время нередко привлекал Григория Федотова для усиления состава в международных матчах. Так было в 1937 году в игре против сборной Басконии или в 1940 году в матче против болгарской «Славии». После поездки в Болгарию народный комиссар обороны маршал Советского Союза Семён Тимошенко наградил дедушку именными золотыми часами, и ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта и воинское звание капитана. Николай Петрович Старостин был большим поклонником Григория Федотова и сравнивал его с Шаляпиным.

«Удар Федотова с лёта с отклонением корпуса остаётся эталоном исполнения этого сложнейшего технического приёма. «Он бил подряд 50, 100, 150 раз, и почти каждый мяч заканчивал свой стремительный полёт в сетке. Да, лучшего исполнения этого удара мне никогда больше не приходилось видеть", – говорил Всеволод Бобров о дедушке.

Слева направо: Валентин Николаев, дедушка и Владимир Дёмин.

Капитан ЦДКА Григорий Федотов выводит команду на матч.

Играли в любую погоду…

На фото дедушка вступает в единоборство с Владимиром Мошкаркиным из «Торпедо».

Всеволод Бобров вспоминал о дедушке так: «Особенно хочу рассказать о Григории Ивановиче Федотове, чьё имя записано золотыми буквами в историю советского футбола. В дни, когда я пришёл в команду новичком, он уже был человеком громкой славы, большой и яркой биографии. Признаться, я очень удивился, когда увидел его на первой тренировке. „Неужели он будет тут заниматься вместе с нами?“- мелькнула мысль».

Знаменитая Команда лейтенантов — чемпионы СССР 1946, 1947, 1948 годов. В послевоенное время у ЦДКА была огромная армия болельщиков.

К сожалению, Григорий Иванович очень рано ушёл из жизни. Ему был всего 41 год, а моему папе на тот момент 14 лет. На этом фото они вместе.

На отдыхе с семьёй. На фото: дед Григорий Иванович, бабушка Валентина Ивановна (Жаркова в девичестве), папа Владимир и его сестра Татьяна.

Сразу по окончании игроцкой карьеры Григорию Ивановичу посчастливилось поработать в родном клубе помощником тренера.

Григорию Ивановичу повезло, что судьба свела его, вначале в «Металлурге», а затем в ЦДКА, с таким тренером, как Борис Аркадьев. «Я не знаю другого тренера, который бы принёс такую огромную пользу нашему футболу, как Борис Андреевич Аркадьев», — сказал как-то другой мой дедушка Константин Бесков, тоже начинавший карьеру в «Металлурге» под руководством Аркадьева.

Знаменитый доктор ЦДКА и ЦСКА Олег Маркович Белаковский, на фото — следующий за дедом. К сожалению, полтора года назад Олега Марковича не стало.

На встрече с героями Мельбурна. Справа от деда бабушка Валентина Ивановна. Одна из последних фотографий Григория Федотова.

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