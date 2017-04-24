Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Ретрофото Григория Федотова: история в фотографиях, домашние фото
Фото: Из личного архива семьи Федотовых
Текст: Иван Ковалёв

История в фотографиях. Григорий Федотов

Новый выпуск фоторубрики посвящён великому форварду ЦДКА Григорию Федотову.
24 апреля 2017, понедельник. 14:30. Футбол

Ровно 101 год назад на свет появился Григорий Федотов, один из величайших советских форвардов. Федотов — первый отечественный футболист, которому удалось забить 100 голов в чемпионатах страны. Именно в его честь был назван знаменитый символический клуб бомбардиров (Клуб Григория Федотова). В составе родного ЦДКА Григорий Федотов трижды становился чемпионом СССР (1946, 1947, 1948) и дважды обладателем Кубка страны (1945, 1948). Дважды подряд Федотов становился лучшим бомбардиром чемпионата (1939, 1940). Всего же в высшем дивизионе первенства СССР Григорий Иванович провёл 165 матчей, в которых отметился 132 мячами. Карьеру игрока Федотов закончил в 33 года, после чего сразу перешёл в помощники тренера родного ЦДКА, где проработал до самой смерти, 8 декабря 1957 года.

Вспомнить его жизненный путь «Чемпионату» помог внук Григорий, поделившийся снимками из семейного архива и прокомментировавший их.

«Я не застал дедушку, так что вспомнить о нём что-то не представляется возможным. Поэтому, воссоздавая его историю, я нередко отсылаю к словам великих современников Григория Ивановича Федотова, своими глазами видевших его игру», — начал внук Григорий Федотов.

Первый бомбардир. 100 лет со дня рождения Григория Федотова
Сегодня исполнилось бы 100 лет легендарному первому бомбардиру нашего футбола Григорию Федотову.

«Спартак» в то время нередко привлекал Григория Федотова для усиления состава в международных матчах. Так было в 1937 году в игре против сборной Басконии или в 1940 году в матче против болгарской «Славии». После поездки в Болгарию народный комиссар обороны маршал Советского Союза Семён Тимошенко наградил дедушку именными золотыми часами, и ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта и воинское звание капитана. Николай Петрович Старостин был большим поклонником Григория Федотова и сравнивал его с Шаляпиным.

«Удар Федотова с лёта с отклонением корпуса остаётся эталоном исполнения этого сложнейшего технического приёма. «Он бил подряд 50, 100, 150 раз, и почти каждый мяч заканчивал свой стремительный полёт в сетке. Да, лучшего исполнения этого удара мне никогда больше не приходилось видеть", – говорил Всеволод Бобров о дедушке.

Слева направо: Валентин Николаев, дедушка и Владимир Дёмин.

Капитан ЦДКА Григорий Федотов выводит команду на матч.

Играли в любую погоду…

На фото дедушка вступает в единоборство с Владимиром Мошкаркиным из «Торпедо».

Всеволод Бобров вспоминал о дедушке так: «Особенно хочу рассказать о Григории Ивановиче Федотове, чьё имя записано золотыми буквами в историю советского футбола. В дни, когда я пришёл в команду новичком, он уже был человеком громкой славы, большой и яркой биографии. Признаться, я очень удивился, когда увидел его на первой тренировке. „Неужели он будет тут заниматься вместе с нами?“- мелькнула мысль».

Знаменитая Команда лейтенантов — чемпионы СССР 1946, 1947, 1948 годов. В послевоенное время у ЦДКА была огромная армия болельщиков.

К сожалению, Григорий Иванович очень рано ушёл из жизни. Ему был всего 41 год, а моему папе на тот момент 14 лет. На этом фото они вместе.

На отдыхе с семьёй. На фото: дед Григорий Иванович, бабушка Валентина Ивановна (Жаркова в девичестве), папа Владимир и его сестра Татьяна.

Сразу по окончании игроцкой карьеры Григорию Ивановичу посчастливилось поработать в родном клубе помощником тренера.

Григорию Ивановичу повезло, что судьба свела его, вначале в «Металлурге», а затем в ЦДКА, с таким тренером, как Борис Аркадьев. «Я не знаю другого тренера, который бы принёс такую огромную пользу нашему футболу, как Борис Андреевич Аркадьев», — сказал как-то другой мой дедушка Константин Бесков, тоже начинавший карьеру в «Металлурге» под руководством Аркадьева.

Знаменитый доктор ЦДКА и ЦСКА Олег Маркович Белаковский, на фото — следующий за дедом. К сожалению, полтора года назад Олега Марковича не стало.

На встрече с героями Мельбурна. Справа от деда бабушка Валентина Ивановна. Одна из последних фотографий Григория Федотова.

История в фотографиях. Никита Симонян
Открываем новую рубрику – «История в фотографиях». В ней знаменитые футболисты прошлого делятся с читателями редкими фото из личного архива.
История в фотографиях. Валерий Газзаев
Новый герой нашей фоторубрики – известный в прошлом футболист и великолепный тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев.
История в фотографиях. Анатолий Исаев
Новый герой нашей фоторубрики – блестящий в прошлом нападающий, автор победного гола на Олимпийских играх в Мельбурне Анатолий Исаев.
История в фотографиях. Станислав Черчесов
Новый герой нашей фоторубрики – известный тренер, а в прошлом вратарь Станислав Черчесов.
История в фотографиях. Лев Яшин
Новый выпуск нашей фоторубрики посвящён Льву Яшину. Легендарному вратарю сегодня исполнилось бы 86 лет.
История в фотографиях. Владимир Федотов
Новый выпуск фоторубрики посвящён Владимиру Федотову — экс-нападающему ЦСКА и бывшему главному тренеру «Спартака».
История в фотографиях. Константин Бесков
Новый выпуск фоторубрики посвящён одному из величайших отечественных тренеров, легенде «Спартака» и «Динамо» Константину Ивановичу Бескову.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
История в фотографиях
Новости. Футбол
24 апреля 2017, понедельник
14:48 Мутко: у фанатов «Спартака» нет никаких вопросов по инциденту с ОМОНом в Ростове
14:42 Будогосский: Еськову дали отдых, представляете, какая тяжёлая игра была у него
14:32 Лам: цель «Баварии» — финал Кубка Германии
14:28 Рахимов: не знаю, как относиться к замене судьи на матч «Рубин» — «Терек»
14:06 Болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком в игре с «Лозанной»
14:03 Хеккинг: возглавить сборную Германии? Почему бы и нет?
13:55 Сёмин: не удивлён заменой Еськова на Карасёва в матче с ЦСКА
13:49 Непомнящий: немного удивлён, почему Подберёзкин не игрок основы «Краснодара»
13:45 Экс-игрок ЦСКА Караваев забил гол в победном для «Спарты» матче
13:34 Карасёв рассудит ЦСКА и «Локомотив» вместо Еськова
13:33 Доннарумма сообщил, что счастлив и хочет дальше играть за «Милан»
13:31 Испанские СМИ подвергли критике Зидана после поражения «Реала» от «Барселоны»
13:29 Яя Туре хотел бы, чтобы матч «МС» — «МЮ» прошёл без арбитров
13:27 Майкон: я уверен, что в матче с ЦСКА забьёт Ари, он набрал великолепную форму
13:08 Д. Комбаров: с «Ростовом» всегда тяжело, они играют в оборонительный футбол
13:07 Завершается сбор заявок на участие в фестивале «Спортивная волна»
12:59 Невеста Роналду готовила праздник для него, но «Реал» проиграл «Барселоне»
12:54 Кверквелия: «Локо» будет тяжело без Чорлуки, я чувствую особую ответственность
12:50 ПСВ: зачинщики беспорядков получат очень длительный запрет на посещение стадиона
12:48 «Челси» готов заплатить «Интеру» за Перишича € 65 млн
12:28 Лебедев: чем дальше от Москвы, тем короче разговор – достал дубинку и побил
12:25 Асенсио: теперь в борьбе за титул чемпиона Испании нет фаворитов
12:23 «Бавария» заинтересовалась Алексисом Санчесом и Кайлом Уолкером
12:22 Бутенко: в матче «Зенит» — «Урал» в действиях Еськова предвзятости точно нет
12:07 Видаль не полетел в Чили и сможет помочь «Баварии» в матче с «Боруссией» Д
12:00 «Интер» убедил Пиоли не уходить со своего поста после поражения от «Фиорентины»
11:53 Хеккинг: Штиндль заслуживает внимание наставника сборной Германии
11:37 Хавбек «Монако» Лемар попал в шорт-лист «Ювентуса»
11:36 Смолов: у кого-то ещё остались сомнения, кто лучший футболист современности?
11:34 Пасторе не поможет «ПСЖ» в полуфинале Кубка Франции с «Монако»
11:26 МВД Ростова: сотрудники полиции обеспечили безопасность на «Ростов» — «Спартак»
11:20 Верон: намереваюсь сыграть ещё два матча и повесить бутсы на гвоздь
11:20 «Челси» может перехватить Кесси у «Ромы»
11:16 Главный тренер «Тюмени»: все три пенальти в ворота «Факела» очевидные
11:05 Тихонов: между прошлогодней и нынешней «Кубанью» огромная разница
10:41 КДК может наказать «Урал» за три удаления в матче с «Зенитом»
10:33 Эберль объяснил, почему не захотел стать спортивным директором «Баварии»
10:32 Анелька: Мбаппе должен решить, кем он хочет быть – Анелька или Роналдо
10:32 Каборе: «Краснодар» – это мой «Реал», и о другом клубе я даже не мечтаю!
10:28 Карвахаль: футболистам и фанатам «Реала» нужно сплотиться как никогда
10:23 Фёллер признаёт, что «Байер» борется за выживание в Бундеслиге
10:19 Мейтин: давка в Ростове случилась из-за болельщиков с другого сектора
10:18 Директор по безопасности «Ростова»: избиения болельщиков ОМОНом не было
10:14 Фабрегас: лучше Азара на сегодняшний день лишь Месси
10:09 В. Уткин решил создать свой футбольный клуб
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет чемпионом Испании по футболу?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+