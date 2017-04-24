«Мочи иво!». Лучшее «класико», которое вы не видели

Не хамите Лионелю! Как «Барселона» выиграла «класико» В последнем «класико» Луиса Энрике «Барселона» обыграла «Реал» в Мадриде и сравнялась с ним по очкам.

Так получилось, что вчерашний матч я смотрел по хорватскому каналу и с комментарием на хорватском языке. О причинах выбора вы догадываетесь – сами смотрели так же. Разница только в том, что некоторые предпочли комментарий на голландском, а другие – на португальском. Как видим, во многих странах нашли возможность показать «класико» телезрителям. Ну да ладно. Хорватский комментарий – тоже впечатление. Некоторые из услышанных фраз настолько хороши, что я готов включить их в профессиональный словарь. Поэтому первое впечатление – комментарий.

1. Комментарий «класико»

За пару минут до того, как Хамес забил, он упустил хороший момент. Ударил со средней дистанции слабо и прямо в руки тер Штегену. «Хамес Родригес пуца», — сообщил комментатор. Это красиво. Как будто он хотел коротко, но ёмко выразить мысль, что Хамес ударил как-то вяло, не вложил силу. Запишем: «пуцать» – бить слишком слабо, когда нужно приложиться как следует.

В начале второго тайма началась игра от ворот до ворот. Был промежуток, когда за шесть минут команды обменялись шестью ударами. Оператор подчеркнул это, поиграв кадрами с изображением тренеров, как бы намекая, что пора что-то менять. «Бледэва анализа», — отреагировал комментатор. У меня лично нет версий, что это значит, но фразу явно стоит сохранить. Хотя бы для обсуждения некачественной работы на планёрках.

Наконец, когда Серхио Рамос летел в Месси, выставив ноги, комментатор кричал: «Мочи иво!». Есть варианты, что это значит? Пишите в комментариях.

Хамес ударил со средней дистанции слабо и прямо в руки тер Штегену. «Хамес Родригес пуца», — сообщил хорватский комментатор.

2. «Реалу» и «Барсе» нужно усилить состав

Звучит странно, согласен. У «Реала» и у «Барселоны» в старте выходят настолько сильные футболисты, что трудно представить, кто бы мог усилить команду. Но в этом проблема. Обойма обоих клубов очень невелика, а игроки, которые создают глубину состава, – уже другого уровня. Вчера Луис Энрике сделал всего одну замену, это уже привычно: в четырёх последних матчах они ни разу не использовал все три замены. И мы говорим о тренере, которого в начале работы в «Барсе» критиковали за постоянные эксперименты. Фактически Энрике просто признаёт, что запасные не могут не только усилить игру, но и поддерживать её на прежнем уровне. Нет Неймара – и его сменщик Пако Алькасер оказывается первым кандидатом на уход с поля.

У «Реала» ситуация экстраординарная – двое центральных защитников травмированы. Но главные проблемы «Реала» в «класико» были не в защите, а в опорной зоне, где Касемиро работал за троих. Он сделал 10 отборов и фолов за 70 минут, Модрич и Кроос вдвоём совершили шесть отборов и фолов за 90 минут. И когда стало ясно, что от удаления Касемиро отделяет уже даже не фол, а попытка приблизиться к Месси, у Зидана не оказалось в заявке игрока, который мог бы его заменить. Не по позиции, а по стилю игры. И он выпустил на ту же позицию совершенно другого по набору качеств Матео Ковачича, а тот заигрался и привёз гол. Об ошибке Ковачича подробно написал мой коллега.

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«Барселоне» не хватает качества игроков, которые дублируют звёзд, а в «Реале» не у всех игроков старта есть дублёры – Касемиро, видимо, об этом забыл, потому иногда срывается. Кстати, срыв Рамоса вообще трудно объяснить. В 31 год у капитана «Реала» должно быть достаточно опыта, чтобы сорвать контратаку без угрозы нанести травму и без риска получить удаление. Тем более что Рамос лучше всех знает, что «Реал» остался без центральных защитников.

Неужели обязательно бить Меси локтем по зубам, чтобы он показал лучшую игру?

3. Месси нужна мотивация

Разумеется, сейчас пойдёт вал комментариев о том, что «вот, он всё доказал». И это здорово, что доказал. Но это не отменяет того, что сезон у аргентинца нестабильный: он загорается под настроение. Неужели обязательно врезать ему локтем по зубам, чтобы Месси показал лучшую игру? Луис Энрике на днях сказал: «Мы объелись чёрной икрой». Очень метко, команда действительно перекормлена успехами так, как мало кто в истории. У Месси эти успехи тесно переплетены с бесконечными трудностями за пределами «Ноу Камп»: проблемы с законом и проблемы в сборной тянутся уже несколько лет.

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Он провёл выдающийся матч. Пару раз сделал клоунов из отличных игроков (Касемиро ведь отличный игрок и отпахал во время «класико»), раздавал передачи из глубины, смещался на фланг и обратно и успевал играть второго форварда, открываясь во втором темпе атаки. Но такие матчи он слишком часто чередует с другими, медленными. Месси на месте, просто ему мотивация, перезагрузка, как и всей «Барселоне». Остальная «Барселона» провела в Мадриде отнюдь не выдающийся матч.

4. Херард Пике надоел

Не хочется вспоминать его (нытьё) аргументированное мнение в «Твиттере» последних двух лет. Но нужно вспомнить эпизод, из-за которого аплодировал Серхио Рамос. Во время игры с «Вильярреалом» (1:1) Пике подбежал к VIP-ложе, где сидел президент профессиональной футбольной лиги (Примеры) Хавьер Тебас, и стал кричать ему: «Ты это видел? Ты видел?» — имея в виду, что судьи убили «Барсу».

После удаления Рамос много жестикулировал, и до конца понять его жесты без этой предыстории невозможно. Сначала он показал Пике классический жест, который значит «много болтать» и показал на трибуну, где расположена VIP-ложа. Потом поаплодировал Пике. Смысл ясен: «Да, он это видит. Ты хорошо болтаешь». После матча он продолжил: «Да, Джерри много говорит, постоянно жалуется на судей, и он добился своего. У меня нет с ним проблем, но сейчас не просите меня с ним обниматься».

Рамос в последнее время пытался быть миротворцем между Пике и остальным миром. Даже защищал его в недавнем интервью, но в ответ получил очередную порцию шуток. Теперь видно, что Пике надоел и ему. Разумеется, после того как Рамос подвёл команду, Пике не смолчал. «Уверен, Рамос пожалеет о том, что сделал. Правда в том, что «Реал» привык к другому судейству». И знаете, дело не в том, по делу это или нет. Просто если каждый раз ставить на то, что Пике будет комментировать «Реал» после матча, можно разорить букмекеров.

«Барселона» ни разу в четырёх последних сезонах не имела так мало очков после 32 матчей, как в этом сезоне.

5. Спасибо «Барселоне» за интригу

Это не то, о чём вы подумали. Это не о гостевой победе, благодаря которой за гонкой в Примере снова стало интересно следить. Дело в том, что «Реал» в этом сезоне набирает очки примерно так же, как обычно. 75 после 32 матчей: в предыдущих четырёх сезонах «Реал» после 32 игр дважды имел меньше очков и дважды – больше очков. А вот «Барселона» ни разу в четырёх последних сезонах не имела так мало очков после 32 матчей, как в этом сезоне. «Реал» стабилен, а «Барселона» сдала – в итоге мы имеем самую интересную чемпионскую гонку за несколько лет.

До конца чемпионата осталось пять туров (плюс отложенный матч с «Сельтой» у «Реала»). В этих турах «Барселона» сыграет с «Осасуной», «Эспаньолом», «Вильярреалом», «Лас-Пальмасом», «Эйбаром». «Реал» — с «Депортиво», «Валенсией», «Гранадой», «Севильей» и «Малагой». У кого график проще – в общем, понятно. Теперь «Реалу» нельзя ошибаться.