Злой Павлюченко, грустный Каррера — в мгновениях 24-го тура РФПЛ

Ярость Павлюченко, печальный день рождения Карреры, серия Медведева — в обзоре самых ярких фотографий 24-го тура РФПЛ.

Возвращение тура

Виктор Гончаренко вернулся в Уфу впервые после отъезда в ЦСКА и уверенно одержал победу над бывшей командой, сократив отставание от «Спартака» до 7 очков.

Виктор Гончаренко Фото : Денис Тырин, «Чемпионат»

Акция тура

«Крылья Советов» в честь 75-летия клуба запустили фирменный трамвай в цветах команды, в котором будут проводиться различные акции для болельщиков. Например, в этом туре любой пассажир трамвая мог бесплатно получить билет на матч с «Рубином».

Стадион тура

«Зенит» наконец-то сыграл первый домашний матч на новой арене, в котором одержал победу над «Уралом». В историю вошёл защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович, забивший первый гол на стадионе «Санкт-Петербург».

Бранислав Иванович Фото : Елена Разина, «Чемпионат»

Однако не обошлось без скандалов: например, множество вопросов вызвало состояние газона.

Ярость тура

Роман Павлюченко реагирует на решение Алексея Еськова, который в конечном счёте удалил троих игроков «Урала» в матче с «Зенитом».

Агроном тура

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу чинит газон перед началом матча с «Уралом».

Мирча Луческу Фото : Елена Разина, «Чемпионат»

Мирча Луческу Фото : Елена Разина, «Чемпионат»

Перформансы тура

Болельщики «Зенита» обыграли тему культового фильма «Назад в будущее» с важными для истории клуба датами.

Болельщики «Ростова» поблагодарили свою команду за достойное выступление в еврокубках.

Худший подарок тура

«Спартак» в день рождения главного тренера Массимо Карреры потерпел разгромное поражение от «Ростова».

Серия тура

Вратарь «Ростова» Никита Медведев побил рекорд Игоря Акинфеева по продолжительности сухой серии в сезоне. Голкипер не пропускает вот уже на протяжении 772 минут.

Никита Медведев Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»

Травмы тура

Сразу несколько футболистов получили серьёзные травмы в этом туре. Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв в первом тайме покинул поле на носилках, а защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил разрыв ахилла и выбыл на полгода.

Тимофей Калачёв Фото : Артём Гусев, «Чемпионат»

Ведран Чорлука Фото : Александр Сафонов, «Чемпионат»

Триллер тура

Настоящая битва развернулась в Черкизово: «Амкар», проигрывая по ходу матча в два мяча, сумел отыграться — 3:3. И тут не обошлось без судейской ошибки: Сергей Иванов неверно назначил пенальти в ворота «Локомотива».

Бомбардир тура

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов забил в третьем матче подряд и на данный момент занимает первую строчку в списке бомбардиров РФПЛ с 14 голами в арсенале.

Прическа тура

Болельщик «Ростова» вдохновился разгромной победой над «Спартаком».