Злой Павлюченко, грустный Каррера — в мгновениях 24-го тура РФПЛ

Возвращение тура
Виктор Гончаренко вернулся в Уфу впервые после отъезда в ЦСКА и уверенно одержал победу над бывшей командой, сократив отставание от «Спартака» до 7 очков.
Виктор Гончаренко
Акция тура
«Крылья Советов» в честь 75-летия клуба запустили фирменный трамвай в цветах команды, в котором будут проводиться различные акции для болельщиков. Например, в этом туре любой пассажир трамвая мог бесплатно получить билет на матч с «Рубином».
Стадион тура
«Зенит» наконец-то сыграл первый домашний матч на новой арене, в котором одержал победу над «Уралом». В историю вошёл защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович, забивший первый гол на стадионе «Санкт-Петербург».
Бранислав Иванович
Однако не обошлось без скандалов: например, множество вопросов вызвало состояние газона.
Ярость тура
Роман Павлюченко реагирует на решение Алексея Еськова, который в конечном счёте удалил троих игроков «Урала» в матче с «Зенитом».
Агроном тура
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу чинит газон перед началом матча с «Уралом».
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Перформансы тура
Болельщики «Зенита» обыграли тему культового фильма «Назад в будущее» с важными для истории клуба датами.
Болельщики «Ростова» поблагодарили свою команду за достойное выступление в еврокубках.
Худший подарок тура
«Спартак» в день рождения главного тренера Массимо Карреры потерпел разгромное поражение от «Ростова».
Серия тура
Вратарь «Ростова» Никита Медведев побил рекорд Игоря Акинфеева по продолжительности сухой серии в сезоне. Голкипер не пропускает вот уже на протяжении 772 минут.
Никита Медведев
Травмы тура
Сразу несколько футболистов получили серьёзные травмы в этом туре. Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв в первом тайме покинул поле на носилках, а защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил разрыв ахилла и выбыл на полгода.
Тимофей Калачёв
Ведран Чорлука
Триллер тура
Настоящая битва развернулась в Черкизово: «Амкар», проигрывая по ходу матча в два мяча, сумел отыграться — 3:3. И тут не обошлось без судейской ошибки: Сергей Иванов неверно назначил пенальти в ворота «Локомотива».
Бомбардир тура
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов забил в третьем матче подряд и на данный момент занимает первую строчку в списке бомбардиров РФПЛ с 14 голами в арсенале.
Фёдор Смолов
Прическа тура
Болельщик «Ростова» вдохновился разгромной победой над «Спартаком».