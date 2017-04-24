MVP 24-го тура РФПЛ. Ренессанс Бухарова

Для нападающего «Ростова» Александра Бухарова нынешний сезон — один из лучших в карьере. Под руководством Курбана Бердыева у форварда получается доказывать, что он не зря вызывается в сборную России. В матче против лидера первенства – московского «Спартака» – Александр поразил ворота Артёма Реброва дважды и помог хозяевам добиться победы (3:0).
Старания нападающего, чьими силами «Ростов» прервал пятиматчевую голевую засуху, оценили и члены постоянного жюри проекта MVP РФПЛ, и читатели «Чемпионата». От всех участников голосования Бухаров получил максимально возможное в рамках одного тура количество баллов – 18 (12 от экспертов и журналистов и 6 – в двух опросах пользователей). Поздравляем Александра с единоличным лидерством!
Вторым в туре финишировал голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев, уверенно сыгравший на выезде с «Уфой». Вратарь сборной подтвердил свой высокий уровень, потащив пенальти и совершив несколько важных сейвов. Постоянный эксперт «Чемпионата» Валерий Газзаев отметил и Бухарова, и Акинфеева в своей символической сборной по итогам 24-го тура.
Замыкает тройку призёров автор дубля в ворота «Локомотива» форвард «Амкара» Дарко Бодул. Хорват эффектно отправил в сетку поданный из угла вратарской Гиголаевым мяч, а затем успешно реализовал пенальти, вернув пермякам надежду на положительный результат. Итог – равный счёт в матче (3:3) и признание от экспертов. 6 баллов получает Бодул в этом туре.
После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.
12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Бухаров, Бодул, Миранчук.
Валерий Газзаев, экс-наставник сборной России, депутат Госдумы РФ: Миранчук, Бухаров, Акинфеев.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Миранчук, Бухаров, Каборе.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Бухаров, Акинфеев, Рыжиков.
РФПЛ
Акинфеев, Бухаров, Бодул.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Акинфеев. Бухаров, Ари.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Бухаров, Акинфеев, Миранчук.
Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Бухаров, Акинфеев, Бодул.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Бодул, Бухаров, Юрченко.
Денис Целых, «Чемпионат»: Бухаров, Акинфеев, Бодул.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Бухаров, Акинфеев, Рыжиков.
Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Бухаров, Акинфеев, Бодул.
Читатели
Александр Бухаров («Ростов») – 233 голоса – 3 дополнительных балла.
Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 216 – 2.
Давид Юрченко («Анжи») – 192 – 1.
«ВКонтакте»
Александр Бухаров («Ростов») – 2 071 голос (29.7%) – 3 дополнительных балла.
Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 1476 (21.1%) – 2.
Давид Юрченко («Анжи») – 1229 (17.6%) – 1.
Итоги 24-го тура РФПЛ:
Александр Бухаров («Ростов») – 18;
Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 13;
Дарко Бодул («Амкар») – 6;
Алексей Миранчук («Локомотив») – 4;
Давид Юрченко («Анжи») – 3;
Сергей Рыжиков («Рубин») – 2;
Шарль Каборе («Краснодар») – 1;
Ари («Локомотив») – 1.
Гонка за звание лучшего футболиста РФПЛ в апреле пересекла экватор. В зачёте апреля по-прежнему лидирует один из лидеров «Спартака» Квинси Промес, который за три предыдущих тура набрал 32 балла. Вторую строчку на данный момент делят между собой Александр Бухаров и другой спартаковец Роман Зобнин. У обоих в активе по 18 очков. На третьем месте Фёдор Смолов из «Краснодара». Нападающий подкопил 14 баллов, которые заработал в 22-м и 23-м турах. Осталось всего два тура до подведения итогов апреля – не так уж много, но пока достаточно, чтобы обойти лидера.
Лучшие в апреле
|Игрок
|21-й тур
|22-й тур
|23-й тур
|24-й тур
|Сумма
|Квинси Промес
«Спартак»
|2
|12
|18
|32
|Александр Бухаров
«Ростов»
|18
|18
|Роман Зобнин
«Спартак»
|18
|18
|Фёдор Смолов
«Краснодар»
|4
|10
|14
|Игорь Акинфеев
ЦСКА
|13
|13
|Артём Ребров
«Спартак»
|11
|11
|Мигел Данни
«Зенит»
|9
|9
|Джефферсон Фарфан
«Локомотив»
|8
|9
|Бибрас Натхо
ЦСКА
|7
|7
|Андрей Лунёв
«Зенит»
|6
|6
|Дарко Бодул
«Амкар»
|6
|6
|Мануэл Фернандеш
«Локомотив»
|6
|6