MVP 24-го тура РФПЛ. Ренессанс Бухарова

Для нападающего «Ростова» Александра Бухарова нынешний сезон — один из лучших в карьере. Под руководством Курбана Бердыева у форварда получается доказывать, что он не зря вызывается в сборную России. В матче против лидера первенства – московского «Спартака» – Александр поразил ворота Артёма Реброва дважды и помог хозяевам добиться победы (3:0).

Старания нападающего, чьими силами «Ростов» прервал пятиматчевую голевую засуху, оценили и члены постоянного жюри проекта MVP РФПЛ, и читатели «Чемпионата». От всех участников голосования Бухаров получил максимально возможное в рамках одного тура количество баллов – 18 (12 от экспертов и журналистов и 6 – в двух опросах пользователей). Поздравляем Александра с единоличным лидерством!

Вторым в туре финишировал голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев, уверенно сыгравший на выезде с «Уфой». Вратарь сборной подтвердил свой высокий уровень, потащив пенальти и совершив несколько важных сейвов. Постоянный эксперт «Чемпионата» Валерий Газзаев отметил и Бухарова, и Акинфеева в своей символической сборной по итогам 24-го тура.

Символическая сборная 24-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 24-го тура сезона-2016/17.

Замыкает тройку призёров автор дубля в ворота «Локомотива» форвард «Амкара» Дарко Бодул. Хорват эффектно отправил в сетку поданный из угла вратарской Гиголаевым мяч, а затем успешно реализовал пенальти, вернув пермякам надежду на положительный результат. Итог – равный счёт в матче (3:3) и признание от экспертов. 6 баллов получает Бодул в этом туре.

«Не увидел предвзятого судейства Еськова». Широков — о 24-м туре Роман Широков – о судействе в Питере, стадионе на Крестовском острове и поражении «Спартака» в Ростове – в своей рубрике на «Чемпионате».

Система голосования MVP РФПЛ



После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.



12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте». После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Бухаров, Бодул, Миранчук.

Валерий Газзаев, экс-наставник сборной России, депутат Госдумы РФ: Миранчук, Бухаров, Акинфеев.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Миранчук, Бухаров, Каборе.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Бухаров, Акинфеев, Рыжиков.

РФПЛ

Акинфеев, Бухаров, Бодул.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Акинфеев. Бухаров, Ари.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Бухаров, Акинфеев, Миранчук.

Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Бухаров, Акинфеев, Бодул.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Бодул, Бухаров, Юрченко.

Денис Целых, «Чемпионат»: Бухаров, Акинфеев, Бодул.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Бухаров, Акинфеев, Рыжиков.

Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Бухаров, Акинфеев, Бодул.

Читатели

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Александр Бухаров («Ростов») – 233 голоса – 3 дополнительных балла.

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 216 – 2.

Давид Юрченко («Анжи») – 192 – 1.

«ВКонтакте»

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Александр Бухаров («Ростов») – 2 071 голос (29.7%) – 3 дополнительных балла.

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 1476 (21.1%) – 2.

Давид Юрченко («Анжи») – 1229 (17.6%) – 1.

Итоги 24-го тура РФПЛ:

Александр Бухаров («Ростов») – 18;

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 13;

Дарко Бодул («Амкар») – 6;

Алексей Миранчук («Локомотив») – 4;

Давид Юрченко («Анжи») – 3;

Сергей Рыжиков («Рубин») – 2;

Шарль Каборе («Краснодар») – 1;

Ари («Локомотив») – 1.

Гонка за звание лучшего футболиста РФПЛ в апреле пересекла экватор. В зачёте апреля по-прежнему лидирует один из лидеров «Спартака» Квинси Промес, который за три предыдущих тура набрал 32 балла. Вторую строчку на данный момент делят между собой Александр Бухаров и другой спартаковец Роман Зобнин. У обоих в активе по 18 очков. На третьем месте Фёдор Смолов из «Краснодара». Нападающий подкопил 14 баллов, которые заработал в 22-м и 23-м турах. Осталось всего два тура до подведения итогов апреля – не так уж много, но пока достаточно, чтобы обойти лидера.

Лучшие в апреле