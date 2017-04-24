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175 лет назад 2016
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Александр Бухаров
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Галина Козлова

MVP 24-го тура РФПЛ. Ренессанс Бухарова

Александр Бухаров помог «Ростову» разгромить «Спартак» и по праву заслужил звание самого полезного игрока 24-го тура РФПЛ.
24 апреля 2017, понедельник. 19:15. Футбол

Для нападающего «Ростова» Александра Бухарова нынешний сезон — один из лучших в карьере. Под руководством Курбана Бердыева у форварда получается доказывать, что он не зря вызывается в сборную России. В матче против лидера первенства – московского «Спартака» – Александр поразил ворота Артёма Реброва дважды и помог хозяевам добиться победы (3:0).

Старания нападающего, чьими силами «Ростов» прервал пятиматчевую голевую засуху, оценили и члены постоянного жюри проекта MVP РФПЛ, и читатели «Чемпионата». От всех участников голосования Бухаров получил максимально возможное в рамках одного тура количество баллов – 18 (12 от экспертов и журналистов и 6 – в двух опросах пользователей). Поздравляем Александра с единоличным лидерством!

Вторым в туре финишировал голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев, уверенно сыгравший на выезде с «Уфой». Вратарь сборной подтвердил свой высокий уровень, потащив пенальти и совершив несколько важных сейвов. Постоянный эксперт «Чемпионата» Валерий Газзаев отметил и Бухарова, и Акинфеева в своей символической сборной по итогам 24-го тура.

Символическая сборная 24-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 24-го тура сезона-2016/17.

Замыкает тройку призёров  автор дубля в ворота «Локомотива» форвард «Амкара» Дарко Бодул. Хорват эффектно отправил в сетку поданный из угла вратарской Гиголаевым мяч, а затем успешно реализовал пенальти, вернув пермякам надежду на положительный результат. Итог – равный счёт в матче (3:3) и признание от экспертов. 6 баллов получает Бодул в этом туре.

«Не увидел предвзятого судейства Еськова». Широков — о 24-м туре
Роман Широков – о судействе в Питере, стадионе на Крестовском острове и поражении «Спартака» в Ростове – в своей рубрике на «Чемпионате».
Система голосования MVP РФПЛ

После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.

12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Бухаров, Бодул, Миранчук.

Валерий Газзаев, экс-наставник сборной России, депутат Госдумы РФ: Миранчук, Бухаров, Акинфеев.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Миранчук, Бухаров, Каборе.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Бухаров, Акинфеев, Рыжиков.

РФПЛ

Акинфеев, Бухаров, Бодул.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Акинфеев. Бухаров, Ари.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Бухаров, Акинфеев, Миранчук.

Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Бухаров, Акинфеев, Бодул.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Бодул, Бухаров, Юрченко.

Денис Целых, «Чемпионат»: Бухаров, Акинфеев, Бодул.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Бухаров, Акинфеев, Рыжиков.

Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Бухаров, Акинфеев, Бодул.

Читатели

mvp.championat.com

Александр Бухаров («Ростов») – 233 голоса – 3 дополнительных балла.

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 216 – 2.

Давид Юрченко («Анжи») – 192 – 1.

«ВКонтакте»

vk.com

Александр Бухаров («Ростов») – 2 071 голос (29.7%) – 3 дополнительных балла.

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 1476 (21.1%) – 2.

Давид Юрченко («Анжи») – 1229 (17.6%) – 1.

Итоги 24-го тура РФПЛ:

Александр Бухаров («Ростов») – 18;

Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 13;

Дарко Бодул («Амкар») – 6;

Алексей Миранчук («Локомотив») – 4;

Давид Юрченко («Анжи») – 3;

Сергей Рыжиков («Рубин») – 2;

Шарль Каборе («Краснодар») – 1;

Ари («Локомотив») – 1.

Гонка за звание лучшего футболиста РФПЛ в апреле пересекла экватор. В зачёте апреля по-прежнему лидирует один из лидеров «Спартака» Квинси Промес, который за три предыдущих тура набрал 32 балла. Вторую строчку на данный момент делят между собой Александр Бухаров и другой спартаковец Роман Зобнин. У обоих в активе по 18 очков. На третьем месте  Фёдор Смолов из «Краснодара». Нападающий подкопил 14 баллов, которые заработал в 22-м и 23-м турах. Осталось всего два тура до подведения итогов апреля – не так уж много, но пока достаточно, чтобы обойти лидера.

Лучшие в апреле

Игрок21-й тур22-й тур23-й тур24-й турСумма
Квинси Промес
«Спартак»		2121832
Александр Бухаров
«Ростов»		1818
Роман Зобнин
«Спартак»		1818
Фёдор Смолов
«Краснодар»		41014
Игорь Акинфеев
ЦСКА		1313
Артём Ребров
«Спартак»		1111
Мигел Данни
«Зенит»		99
Джефферсон Фарфан
«Локомотив»		89
Бибрас Натхо
ЦСКА		77
Андрей Лунёв
«Зенит»		66
Дарко Бодул
«Амкар»		66
Мануэл Фернандеш
«Локомотив»		66
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
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Александр Бухаров MVP РФПЛ
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