Ещё одно доказательство того, что у «Боруссии» Д лучшие болельщики

Этот клуб и его фанаты не перестанут дарить простые истории, после которых хочется верить в человечество.

За последнее время мы, кажется, перестали удивляться всему, что делает «Боруссию» особым клубом. Переполненная «Жёлтая стена» фанатской Южной трибуны на каждом домашнем матче не только заставляет игроков выходить на поле «в мурашках», как признавался Марсель Шмельцер, но и становится поводом для одного из самых резонансных сообщений января. «Единственная стена, в которую мы верим», — так отреагировала «Боруссия» в «Твиттере» на информацию о том, что Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе США с Мексикой в рамках борьбы с мигрантами. Сделать из сложного события повод для послания о глобальной, не только футбольной и дортмундской Echte liebe («настоящей любви») могут единицы. «Боруссии» и её болельщикам такое удаётся регулярно.

Лучшим примером стала недавняя акция «Ночлег для фанатов гостей». Началась она с хэштега #bedforawayfans, который запустили дортмундские болельщики, после чего сообщение с этим хэштегом поддержал клуб, и в итоге получилась красивая история о взаимовыручке в сложный и тревожный момент. Вы и сами наверняка видели эти фотографии фанатов «Монако» в гостях у дортмундцев после перенесённого из-за атаки на автобус матча Лиги чемпионов.

Взрывайте «Твиттер», не бомбы. Что на самом деле было в Дортмунде Жизнеутверждающая история о главном — солидарность и отзывчивость побеждают зло.

Но это не всё. Есть ещё одна история, которой хочется поделиться.

Ленни Эберту семь лет. В три года мальчику из вестфальского города Хертен диагностировали острый лимфобластный лейкоз, но его Ленни победил. После успешного курса химиотерапии прошло несколько лет, он за это время успел пойти в школу. Но полтора месяца назад рак вернулся.

«Ты должен бороться». Как спорт даёт силы на борьбу с раком Более 11 лет Йонатан Хаймес борется с раком. Всё это время он верит, что спорт помогает ему оставаться живым.

В марте о Ленни написала газета Welt. Оказалось, что у него есть мечта — на свой восьмой день рождения 11 мая он хочет получить как можно больше открыток отовсюду, чтобы понять, что он не одинок. Welt в тексте перечисляет интересы Ленни — несколько каналов на YouTube, Lego и «Боруссия». Болельщикам Дортмунда хватило одного упоминания их клуба, чтобы начать организованные действия.

«Мой районный почтальон возненавидит меня», — смеётся Деннис Брок. Руководитель фан-клуба Nord-West Borussen почти сразу после статьи Welt объявил о сборе чёрных и жёлтых панелек Lego для Ленни. На каждой панельке Брок попросил написать имя того, кто дарит её. За два первых дня на его адрес пришло более 400 именных деталей. Сейчас их более двух тысяч, а до 1 мая, когда Брок завершит сбор подарков и открыток, панелек станет ещё больше — некоторые присылают чёрные и жёлтые детали семьями.

Однако Ленни не ограничивал Германией географию открыток на свой день рождения, а особый дух «Боруссии» передаётся по всему миру. Каждый, кто хотя бы раз в своей жизни столкнулся с этим клубом, уже не был прежним. Норвежский «Одд», который пару лет назад играл с Дортмундом в квалификации Лиги Европы, до сих пор ведёт милые диалоги с твиттер-аккаунтом «Боруссии», а на матч с «Тромсе» игроки команды вышли в чёрно-желтых шарфах — поддержать чудом выживших после взрыва немцев. На фанатском секторе «Одда» весь этот матч провисел баннер со словами «Echte liebe».

Ленни тоже не остался без поддержки от болельщиков «Боруссии» из-за рубежа. Небольшая инициативная группа московских фанатов Дортмунда, прочитав статью в Welt, решила отправить мальчику не только открытку, но и общую фотографию. Мальчику пожелали скорейшего выздоровления и счастья. И кучу Lego, которую он теперь уже обязательно получит 11 мая.

Это всё кажется незначительным — вроде бы зачем из одной открытки из Москвы делать повод для текста, ничего же особенного. Но, во-первых, из таких незначительных деталей, как из Lego, собирается особая чёрно-желтая атмосфера «Боруссии», создаваемая её потрясающими болельщиками по всему миру. А во-вторых, если не эта отзывчивость имеет значение, то что вообще его имеет?

Если вы захотите послать открытку Ленни, то вот координаты: Lenny Ebert, Ewaldstrasse 70, 45699 Herten, Deutschland.