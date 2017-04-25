Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Зуб Месси, замена Еськова. Главное – в обзоре дня

Эхо «класико» и матча «Зенит» — «Урал» — в обзоре главных новостей дня.
25 апреля 2017, вторник. 00:00. Футбол

Бухаров признан MVP 24-го тура РФПЛ

Форвард «Ростова» Александр Бухаров признан MVP 24-го тура российской Премьер-Лиги. Вторым стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, тройку замкнул форвард «Амкара» Дарко Бодул.

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Бухаров, оформивший дубль в матче со «Спартаком» (3:0), набрал 12 баллов. По 3 очка он получил за победу в опросах в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта MVP. В сумме Бухаров набрал 18 баллов, Акинфеев — 13, а Бодул — 6.

На звание MVP 24-го тура РФПЛ также претендовали Алексей Миранчук («Локомотив»), Сергей Рыжиков («Рубин»), Давид Юрченко («Анжи»), Шарль Каборе («Краснодар») и Ари («Локомотив»).

Ели мясо мужики! «Ростов» громит «Спартак» в день рождения Карреры
Бердыев вновь показывает класс «Спартаку». Каррера в день рождения не получает даже галстука – лишь травмы, удаление и поражение.

Источник: Месси выплюнул зуб в перерыве «класико» с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси лишился зуба в гостевом победном матче 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (3:2), утверждает The Sun. В этой встрече аргентинец оформил дубль, забив второй победный мяч в компенсированное время.

По данным издания, в перерыве встречи в подтрибунном помещении на пути из раздевалки Месси выплюнул свой зуб. Теперь футболисту может потребоваться помощь стоматолога.

В первой половине встречи аргентинец получил удар в лицо от защитника «Реала» Марсело. В результате Месси некоторое время вытирал рот салфеткой.

Посмотреть видео эпизода в подтрибунном помещении можно в YouTube.

«Реал» намерен добиться аннулирования красной карточки Рамоса за фол на Месси

В «Реале» считают, что защитник Серхио Рамос не заслуживал прямой красной карточки в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3). Мадридский клуб намерен добиться аннулирования карточки, чтобы задействовать игрока в гостевом матче следующего 34-го тура с «Депортиво», который состоится 26 апреля, сообщает AS.

На 77-й минуте Рамос бросился в подкат двумя ногами под нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, после чего главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес показал защитнику красную карточку.

Ожидается, что дисциплинарный комитет даст оценку этому эпизоду 25 апреля.

Посмотреть видео эпизода с фолом Серхио Рамоса на Лионеле Месси можно в YouTube.

Не хамите Лионелю! Как «Барселона» выиграла «класико»
В последнем «класико» Луиса Энрике «Барселона» обыграла «Реал» в Мадриде и сравнялась с ним по очкам.

«Рома» объявила о назначении Мончи

«Рома» объявила о назначении Мончи на пост спортивного директора клуба. 48-летний Мончи подписал с римлянами контракт на четыре года с опцией продления на пятый сезон, информирует официальный сайт итальянского клуба.

«Я хотел бы поблагодарить президента „Ромы“ Джеймса Паллотту и членов руководства клуба за предоставленную мне возможность. Это захватывающий проект, с нетерпением жду шанса порадовать болельщиков, сотрудников и игроков этого великого клуба», — сказал Мончи.

Мончи занимал пост спортивного директора «Севильи» с 2000 года, в марте стало известно о его уходе из испанского клуба. В период его работы «Севилья» выиграла 9 из 13 трофеев за 127-летнюю историю.

Полузащитник «Спартака» Фернандо сможет сыграть в матче с «Уралом»

По информации «Чемпионата», полузащитник «Спартака» Фернандо сможет сыграть в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с «Уралом». В матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:0) бразилец был заменён на 68-й минуте.

После игры главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что у Фернандо сильно свело ногу. Встреча между красно-белыми и уральским коллективом состоится во вторник, 25 апреля.

После 24 туров «Спартак» единолично лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий на втором месте ЦСКА на семь баллов.

«Почему нас так?!» Правосудие по-еськовски: 3 красные «Уралу»
Выдающееся судейство Алексея Еськова на «Крестовском»: разбираем его ошибки и выслушиваем мнения.

Карасёв рассудит ЦСКА и «Локомотив» вместо Еськова

В назначении арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура российской Премьер-Лиги произошли изменения.

Бригада под руководством Сергея Карасёва в полном составе переведена с игры в Казани на матч ЦСКА — «Локомотив». Соответственно поединок между «Рубином» и «Тереком» будут обслуживать Евгений Турбин, Алексей Лунев и Дмитрий Чельцов. В матче «Оренбург» — «Зенит» произошла замена ассистента главного арбитра — Алексей Ширяев будет работать вместо Игоря Демешко.

Изначально на матч ЦСКА — «Локомотив» был назначен Алексей Еськов. Он обслуживал встречу 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0), в которой удалил троих игроков гостей. После матча представители уральского клуба были крайне недовольны действиями арбитра.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
25 апреля 2017, вторник
01:15 «Урал» не будет настаивать на пожизненной дисквалификации Еськова
00:56 Президент «Урала»: уверен, Мутко разберётся с проблемами в судейском корпусе
00:54 Найнгголан: понимаю реакцию Джеко, но решения тренера всегда надо соблюдать
00:50 Президент «Урала»: у нас претензии даже не к Еськову, а к судейскому руководству
00:48 Сапета: «Урал» не выйдет против «Спартака» с дрожащими коленками, а будет биться
00:38 Бенитес: я очень горжусь тем, что помог «Ньюкаслу» вернуться в АПЛ
00:32 Барцальи: Буффон всегда говорит мне, что я должен завершить карьеру
00:30 Селезнёв: учитывая, сколько «Спартак» не был чемпионом, в этом году уже пора бы
00:17 Матвеев: готовы дать бой «Спартаку», после судейства в Питере станем сильнее
00:15 Левитин: Еськов мог работать с мыслями о том, что Луческу постоянно жалуется
00:05 «Эвертон» стал чемпионом молодёжной АПЛ
24 апреля 2017, понедельник
23:57 Голкипер «Марселя» Пеле отсудил у «Тулузы» почти € 1,5 млн
23:45 Каборе: невыход в Лигу Европы будет ударом, но трагедией назвать это не смогу
23:42 «Атлетик» в большинстве победил «Эйбар» благодаря голу на 94-й минуте
23:37 «Рома» разгромила «Пескару» и лишила её теоретических шансов остаться в Серии А
23:37 «Ньюкасл» вернулся в АПЛ
23:24 Дармиан: даже не знаю, что могу сказать сейчас о моём будущем
23:11 Гацкан: по качеству игры в РФПЛ мне больше всех понравился «Краснодар»
23:06 «Боруссия» Д: надеемся, что Шахин ещё вернётся на поле в текущем сезоне
22:52 Еськов: я руководствовался рекомендациями УЕФА, показывая вторую жёлтую Бикфалви
22:47 Мата: чувствую себя намного лучше и надеюсь вернуться на поле до конца сезона
22:44 Источник: Месси выплюнул зуб в перерыве «класико» с «Реалом»
22:40 Пюэль: Ромеу по уровню игры находится недалеко от Канте
22:26 Агент Переса: контактов с «Депортиво» не было, Лукас думает только об «Арсенале»
22:20 Риксен: было бы просто сдаться, но фанаты «Рейнджерс» поддерживают во мне жизнь
22:12 Бельерин: думаю, в следующем сезоне я буду играть за «Арсенал»
21:57 Блинд: готов играть на любой позиции, где потребуюсь Моуринью
21:50 Карпин – об удалении Павлюченко: наверное, я бы повёл себя так же, как он
21:44 Вдова Эхиогу пытается воплотить в жизнь мечту мужа
21:42 Дайер: поражение от «Челси» в Кубке не имеет значения для чемпионской гонки
21:39 Карпин: крупное поражение «Спартака» от «Ростова» — это нормально, даже хорошо
21:16 Тарасов: могу помочь «Спартаку» в матче с ЦСКА, но у «Локомотива» свои задачи
21:13 Джан: «Ливерпуль» опять пропустил со стандарта, это глупо
21:09 В украинской Премьер-лиге с сезона-2017/18 появится плей-офф
21:02 Х. Навас: «Манчестер Сити» заслуживал большего в матче с «Арсеналом»
20:50 «Реал» намерен добиться аннулирования красной карточки Рамоса за фол на Месси
20:44 «Марсель» хочет купить у «Арсенала» Жиру и готов заплатить до € 23,5 млн
20:39 Тарасов: судья назначил смешной пенальти в пользу «Амкара»
20:36 Тарасов: считаю Сёмина очень стильным тренером, не стал бы ему что-то советовать
20:33 Куртуа: после травмы боялся, что сезон для меня закончен
20:22 Косельни: при схеме с тремя защитниками «Арсенал» заиграл увереннее
20:10 «Рома» объявила о назначении Мончи
20:00 Руководство «Интера» решило закрыть команду на базе до матча с «Наполи»
19:55 Бертранд: Канте заслужил награду, потому что привлёк внимание к своей позиции
19:55 Капелло: в каждом «класико» игроки «Реала» пытаются причинить боль Месси
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто станет чемпионом Испании по футболу?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+