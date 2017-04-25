Зуб Месси, замена Еськова. Главное – в обзоре дня

Эхо «класико» и матча «Зенит» — «Урал» — в обзоре главных новостей дня.

Бухаров признан MVP 24-го тура РФПЛ

Форвард «Ростова» Александр Бухаров признан MVP 24-го тура российской Премьер-Лиги. Вторым стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, тройку замкнул форвард «Амкара» Дарко Бодул.

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Бухаров, оформивший дубль в матче со «Спартаком» (3:0), набрал 12 баллов. По 3 очка он получил за победу в опросах в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта MVP. В сумме Бухаров набрал 18 баллов, Акинфеев — 13, а Бодул — 6.

На звание MVP 24-го тура РФПЛ также претендовали Алексей Миранчук («Локомотив»), Сергей Рыжиков («Рубин»), Давид Юрченко («Анжи»), Шарль Каборе («Краснодар») и Ари («Локомотив»).

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Источник: Месси выплюнул зуб в перерыве «класико» с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси лишился зуба в гостевом победном матче 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (3:2), утверждает The Sun. В этой встрече аргентинец оформил дубль, забив второй победный мяч в компенсированное время.

По данным издания, в перерыве встречи в подтрибунном помещении на пути из раздевалки Месси выплюнул свой зуб. Теперь футболисту может потребоваться помощь стоматолога.

В первой половине встречи аргентинец получил удар в лицо от защитника «Реала» Марсело. В результате Месси некоторое время вытирал рот салфеткой.

Посмотреть видео эпизода в подтрибунном помещении можно в YouTube.

«Реал» намерен добиться аннулирования красной карточки Рамоса за фол на Месси

В «Реале» считают, что защитник Серхио Рамос не заслуживал прямой красной карточки в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3). Мадридский клуб намерен добиться аннулирования карточки, чтобы задействовать игрока в гостевом матче следующего 34-го тура с «Депортиво», который состоится 26 апреля, сообщает AS.

На 77-й минуте Рамос бросился в подкат двумя ногами под нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, после чего главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес показал защитнику красную карточку.

Ожидается, что дисциплинарный комитет даст оценку этому эпизоду 25 апреля.

Посмотреть видео эпизода с фолом Серхио Рамоса на Лионеле Месси можно в YouTube.

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«Рома» объявила о назначении Мончи

«Рома» объявила о назначении Мончи на пост спортивного директора клуба. 48-летний Мончи подписал с римлянами контракт на четыре года с опцией продления на пятый сезон, информирует официальный сайт итальянского клуба.

«Я хотел бы поблагодарить президента „Ромы“ Джеймса Паллотту и членов руководства клуба за предоставленную мне возможность. Это захватывающий проект, с нетерпением жду шанса порадовать болельщиков, сотрудников и игроков этого великого клуба», — сказал Мончи.

Мончи занимал пост спортивного директора «Севильи» с 2000 года, в марте стало известно о его уходе из испанского клуба. В период его работы «Севилья» выиграла 9 из 13 трофеев за 127-летнюю историю.

Полузащитник «Спартака» Фернандо сможет сыграть в матче с «Уралом»

По информации «Чемпионата», полузащитник «Спартака» Фернандо сможет сыграть в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с «Уралом». В матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» — «Спартак» (3:0) бразилец был заменён на 68-й минуте.

После игры главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что у Фернандо сильно свело ногу. Встреча между красно-белыми и уральским коллективом состоится во вторник, 25 апреля.

После 24 туров «Спартак» единолично лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий на втором месте ЦСКА на семь баллов.

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Карасёв рассудит ЦСКА и «Локомотив» вместо Еськова

В назначении арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура российской Премьер-Лиги произошли изменения.

Бригада под руководством Сергея Карасёва в полном составе переведена с игры в Казани на матч ЦСКА — «Локомотив». Соответственно поединок между «Рубином» и «Тереком» будут обслуживать Евгений Турбин, Алексей Лунев и Дмитрий Чельцов. В матче «Оренбург» — «Зенит» произошла замена ассистента главного арбитра — Алексей Ширяев будет работать вместо Игоря Демешко.

Изначально на матч ЦСКА — «Локомотив» был назначен Алексей Еськов. Он обслуживал встречу 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0), в которой удалил троих игроков гостей. После матча представители уральского клуба были крайне недовольны действиями арбитра.