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175 лет назад 2016
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Евгений Селезнёв
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Иван Ковалёв

«Луческу создал «Шахтёр», который любили все. С «Зенитом» будет так же»

Украинский форвард Евгений Селезнёв – о проблемах Луческу, долгах «Кубани» и жизни в Турции – в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
25 апреля 2017, вторник. 08:30. Футбол

Последние полтора года карьеры украинского нападающего Евгения Селезнёва – настоящая сказка странствий. Финансовый кризис в «Днепре» — переход в «Кубань» — проблемы с выплатами в краснодарском клубе – возвращение в родной «Шахтёр» — и уже через полгода трансфер в турецкий «Карабюкспор». После всех скитаний дела, кажется, начали налаживаться.

— Как из «Кубани» ушёл, так со мной, по-моему, из российских журналистов никто и не связывался, — смеётся Селезнёв. – Дела у меня — отлично. Играю, забиваю, радуюсь. Всё супер!

— А за российским чемпионатом следите?

— Бывает, но уже не с таким интересом, как раньше. Хотя в России осталось немало знакомых – Мамай, Смол… За Федей в основном слежу.

— Его слухи в Европу отправляют.

— Желаю Феде только хорошего. Думаю, у него в Европе получится — менталитет подходящий. Это самый важный вопрос – приспособлен ли человек к жизни в Европе. Я, например, в той же Германии жить бы не смог.

Евгений Селезнёв и Мирча Луческу

Евгений Селезнёв и Мирча Луческу

Фото: Дмитрий Антонов

— Почему?

— Это совсем другая жизнь, своя культура, менталитет, понимание жизни – не как у меня. В бытовом плане не справился бы. Будь я помоложе – может, смог бы, но мне уже не 20 лет.

— Могли уехать молодым?

— Конечно мог. Но не получилось, не хочу даже вспоминать об этом.

— Неужели Турция лучше?

— Ну вы что, мне здесь очень комфортно! В Турции хорошая жизнь – это тёплая солнечная страна с отличными ресторанами. А отношение к футболу — люди живут им! На каждом матче полный стадион, а потом тур ещё неделю обсуждают.

— И фанаты буйные…

— Очень крутые! И это не только моё мнение – все футболисты в восторге от местных трибун.

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«Думаю, «Зенит» поступит мудро и оставит Луческу»

— Говорят, скоро в Турции может оказаться ваш старый знакомый Мирча Луческу.

— Всегда рад видеть Луческу, какую бы команду он ни тренировал. Если приедет — глаза друг от друга прятать не станем – обязательно пожмём руки и пообщаемся. В Турции у Мирчи большое имя, как и везде, но я не верю, что он приедет сюда летом.

— Почему?

— Думаю, «Зенит» поступит мудро и оставит его. Увольнять такого тренера после одного сезона работы – опрометчиво. Да, «Зенит» проиграл борьбу за чемпионство, но такое бывает. «Шахтёр» тоже не каждый год выигрывал чемпионат. Главное – игра, но о ней мне сложно судить, не все матчи «Зенита» в этом году смотрел.

— К игре «Зенита» немало вопросов.

— Ну а что вы хотите, у человека был всего год, и от него слишком многого ждали. Понимаю, что «Зенит» — клуб с большими задачами, но ведь чемпионский «Шахтёр» тоже строился не один год. Получилось, что Луческу звали в «Зенит» словами: «Давайте станем чемпионами в первый же год!». А надо было: «Давайте построим команду». Посмотрите, какие игроки покинули «Зенит» — Халк, Витсель – ключевые! И кем их заменили?

— Халка — Жулиано, а Витселя – Эрнани.

— Без вопросов, Жулиано – отличная покупка на 200%. Но остальные… я таких не знаю даже. Никого из этих игроков не взял бы на место Витселя и Халка.

— То есть дело в нехватке звёзд?

— Отчасти. Я посмотрел несколько игр «Зенита»: заметил не очень хорошее судейство.

— Вот и Луческу так говорит. Фанаты его отношениям с судьями уже баннеры посвящают.

— Я вам объясню одну вещь. У Луческу может быть только одна репутация – репутация топ-тренера. Лично с ним работал и могу сказать, что Мирча – очень сильный тренер, это доказывали результаты «Шахтёра» при конкуренции «Динамо», «Днепра» и «Металлиста». Баннеры, как я понимаю, повесили болельщики «Спартака»?

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Угадали.

— Не смотрел все игры «Зенита» и не могу сказать, как его судили. Когда Луческу, например, говорил о судьях?

— Наиболее жёстко — после поражения от «Амкара», там «Зениту» не засчитали гол.

— Дайте угадаю, судья был из Москвы?

— В точку.

— Я даже не знал этого – догадался! Не хочу обидеть «Спартак» или ещё кого-то, но Луческу — опытный и мудрый человек, и говорить без причины он не станет. Зачем ему портить собственную репутацию? Если Мистер видит чёрное, он называет это чёрным.

— Сам матч со «Спартаком» смотрели?

— Да. Хорошая игра была, и в ней я бы отметил «Спартак». Команда очень стабильно показывает себя на дистанции чемпионата, играет без спадов. Учитывая, сколько «Спартак» не был чемпионом, в этом году уже пора бы.

— Удивлены такому прогрессу?

— Не то чтобы удивлён, но когда последний раз играл против «Спартака», команда у него была не чемпионская. Но сейчас всё по-другому. У «Спартака» отличный стадион, богатая история и сильная команда. Для меня было удивительно, что он столько лет не мог выиграть чемпионат.

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— Луческу ещё приведёт «Зенит» к чемпионству?

— Я же не президент клуба, чтобы это решать. Но моё мнение – Луческу надо дать ещё поработать и приобрести нужных ему игроков. Футбол, в который играл «Шахтёр» при Луческу, любили все, его нельзя было не любить. С «Зенитом» будет так же.

— Луческу строил тот «Шахтёр» более молодым.

— Он настолько любит футбол, что возраст – не проблема. Луческу — фанат футбола. Я видел его не так давно: мы со сборной готовились к Евро, и Мистер зашёл в раздевалку, пообщаться со знакомыми. Я увидел молодого Луческу!

— Пресса говорит о проблемах в раздевалке «Зенита». Верите?

— Нет. В «Шахтёре» при Луческуу нас был отличный коллектив. Всё было отлажено, ведь команда строилась не один год, а пять, шесть или семь лет. И в разные годы, кто бы ни приходил в «Шахтёр», взаимопонимание никуда не пропадало. Не знаю, что в «Зените», но в «Шахтёре» проблем внутри команды быть не могло. Только здоровая конкуренция: Виллиан боролся за место в составе с Дугласом Костой, Тейшейра – с Мхитаряном, а Фернандиньо… с ним никто не боролся – это незаменимый игрок был. Вы понимаете, что это за фамилии?

— Говорят, у Луческу был конфликт с лидерами Шатовым и Смольниковым.

— Шатов и Смольников… а кто их конкуренты?

— У Смольникова – Цаллагов, а у Шатова – Данни.

— Шатов и Данни: разницу чувствуете? Хотя Шатов и Смольников – хорошие футболисты и ребята нормальные.

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«С «Кубанью проблем нет – забрал деньги через суд»

— «Кубань с вами полностью расплатилась?

— Да. Уже нет проблем.

— А какие были?

— Судился с «Кубанью» и через суд деньги свои забрал.Сразу, как только в «Шахтёр» вернулся.

— Намучились?

— Да нет, всё прошло быстро. Беспроигрышный вариант, ведь в контракте всё было прописано, как надо.

— Помимо долгов футболистам ходят слухи, что «Кубань» может обанкротиться летом. Слышали об этом?

— То есть такая команда, как «Кубань», может исчезнуть?

— Это слухи…

— Не знаю, что и сказать… Вообще не могу понять, как такое возможно. У Краснодарского края нет денег? Я не поверю! Кубань – богатый край, неужели не тянут? Я знаю лично очень хороших людей из фан-движения «Кубани», которые живут клубом. По отношению к ним это будет нечестно. Не может такого быть.

Евгений Селезнёв в «Кубани»

Евгений Селезнёв в «Кубани»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Могло такое случиться в других ваших прошлых клубах?

— Конечно нет. В «Шахтёре» и «Днепре»представить себе такое нельзя – разные уровни. С первыми я выиграл Кубок УЕФА, а со вторыми играл в финале Лиги Европы. Да, сегодняшний «Днепр» неслабо лихорадит, но это связано с ситуацией в чемпионате Украины.

«Мечтаю сыграть на «Донбасс-Арене» и закончить в «Днепре»

— Из бывших одноклубников по «Кубани» с кем-то общаетесь?

— С Лёшей Гаем, который ещё в «Кубани». И с Сашей Беленовым списывался, было дело.

— Беленов сейчас в форме, в сборную попал.

— Рад за него, Беля – отличный парень и вратарь хороший.

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— Уже думали, что будет после Турции? Сейчас модно доигрывать в Китае.

— Жизнь покажет. Смотря, когда позовут, в 37 уже не поеду, закончу к тому моменту.

— Мечта вернуться на «Донбасс-Арену» ещё актуальна?

— Осталось две мечты до конца карьеры – сыграть на «Донбасс-Арене» и закончить в «Днепре». А ещё мне нужно забить чуть больше 10 голов в чемпионате Украины, чтобы стать лучшим бомбардиром в его истории.

Евгений Селезнёв в «Шахтёре»

Евгений Селезнёв в «Шахтёре»

Фото: Юрий Донцов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кубань ФК Зенит Евгений Селезнёв Мирча Луческу
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