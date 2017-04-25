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Как будет играть «Спартак» без Дениса Глушакова и травмированных
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Денис Марков

Ствол без глушителя. Как «Спартак» сыграет без Глушакова и травмированных

У «Спартака» беда с составом: сначала травмы обоих основных форвардов, теперь дисквалификация Глушакова и проблемы с Фернандо. Как быть?
25 апреля 2017, вторник. 10:00. Футбол

Денис Глушаков дисквалифицирован, у Фернандо в последнем матче сильно свело ногу, Зе Луиш только восстановился. Россиянин точно пропустит матч. Участие легионеров возможно, но их состояние после повреждений нам неизвестно. Роли полузащитников различны, но каждый даёт команде баланс между обороной и атакой, вне зависимости от тактической схемы. Всё же Массимо Каррере придётся воспользоваться альтернативными вариантами. И ему предстоит выбрать самый оптимальный.

Фернандо – чистый опорник, задача которого разрушать атаки в центре поля. Но помимо этого в его обязанности входит начало атак, выход из обороны. Как сказал Сальваторе Боккетти в одной из телепередач, бразилец должен открываться под защитников и продолжать позиционную атаку передачей вперёд.

Глушаков – тоже связующий игрок, но, в отличие от Фернандо, больше атакующий. Если Боккетти подмечал способность бразильца действовать между обороной и центром, то Каррера не раз хвалил россиянина за игру как между обороной и центром, так и между центром и атакой: «Денис хорошо играет между линиями и умеет забивать». Да, удар капитана заменить невозможно. Он может и забить издали, и обострить через полполя.

Массимум гибкости. Как замены Карреры делают результат
В матче с «Уфой» вынужденные замены «Спартака» не только не ухудшили игру, но и улучшили результат. И подобных случаев несколько.

Сыграет ли Фернандо?

Возвращение бразильца – идеальный исход событий? Это на первый взгляд. До последнего дня не было известно о ходе его восстановления. И неясно, в каком состоянии он после Ростова и досрочной замены. Стало быть, выход Фернандо – не гарантия качества игры, которое он обычно демонстрирует. К тому же судороги – знак того, что организму требуется отдых. Мало того, инцидент со сведённой ногой может повториться, и тогда Каррере придётся провести лишнюю замену. Пойдёт ли итальянец на риск или предпочтёт дать Фернандо передышку?

Кто может его заменить?

Роман Зобнин

Одну из позиций в центре точно займёт российский универсал. При Каррере Роман попробовал себя в пяти разных амплуа. В начале сезона выходил в паре с Глушаковым и играл в опорной зоне. Но вскоре выдвинулся ближе к атаке. А на вопрос о самой удобной для себя позиции он ответил: «Box-to-box. Так, как играет Денис Глушаков».

Но смена амплуа для Романа – не проблема. Футболист сумел адаптироваться везде, куда его ставил тренер. «Ничего страшного в этом нет. Главное – не запутаться, где быть и куда бежать», – прокомментировал Зобнин свои странствия по позициям. Игра без мяча и высокий прессинг (1,88 отбора в среднем за игру) позволяют ему качественно выполнять роль опорника.

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За лето Роман Зобнин вымахал из непонятного новичка «Спартака» в игрока сборной России – самое время рассказать, в чём его достоинства.

Артём Тимофеев

Тимофеев – универсал поневоле. Номинально – опорник, в текущем сезоне играет на флангах как в «Спартаке-2», так и в первой команде. Два года назад мощно дебютировал в Премьер-Лиге на позиции опорника, сейчас «странствует» по позициям. При Каррере выходил и на фланг, но больше оборонялся, чем атаковал. По задачам на поле Артём был Джоном Оби Микелом: мешал продвижению игроков соперника, отбирал мячи, занимал свободные пространства в обороне. В двух словах: сушил игру.

Сам Тимофеев о себе говорит: «Отбор, пожалуй, у меня получается лучше, чем игра в атаке. Уже привык играть на месте опорного полузащитника. Для меня эта позиция более комфортна, чем под нападающими». Да и должного опыта в Премьер-Лиге у него нет. Так что маловероятно, что россиянин будет играть кого-то ещё, кроме разрушителя. Если вообще будет играть.

Кто может заменить Глушакова?

Роман Зобнин

Кандидат номер один в случае, если Фернандо начнёт игру в основном составе.

Ивелин Попов

Болгарин совершенно не box-to-box, но при отсутствии Фернандо позицию опорника скорее всего займёт Зобнин. Ивелин Попов разрушает гораздо хуже Романа (0,94 отбора в среднем за игру), но имеет преимущество в дальних ударах (1,71 пробитие по воротам в среднем за игру), которыми в первую очередь славится Глушаков.

В матче с «Уфой», где красно-белые потеряли обоих форвардов, Каррера поменял схему на 3-5-2. Одну замену Каррера произвёл по позиции, но с другой сделал перестановку. Попов сместился в центр к Фернандо и Глушакову. Из игроков с постоянной практикой болгарин – самый опытный на этой позиции после Зобнина.

Как быть с атакой?

Зе Луиш, Промес, Жано, Самедов (Мельгарехо)

Стандартная расстановка в схеме с 4-2-3-1. Зе Луиш выдвинут вперёд. Один из инсайдов включает «режим Кристиана Эриксена»: смещение в центр и обостряющий пас на одного из атакующих партнёров. Противоположный инсайд располагается на линии с форвардом и играет на опережение, в то время как тот больше играет головой и «бодается» с оппонентом в штрафной.

Промес, Мельгарехо

Скоростная связка. Такой дуэт был у красно-белых в матче с «Уфой». Комбинация между двумя партнёрами принесла команде третий гол. Это же сочетание было и в матче с «Рубином». Каррера выпускал Попова в центр, а Квинси Промеса и Мельгарехо – нападающими. Их основной задачей была игра на опережение.

***

Главная кадровая проблема у команды – в центре поля. Поэтому маловероятны схемы с тремя игроками в этой зоне. Ставить трёх центральных защитников против одного нападающего (так играет «Урал») в домашней игре строго на победу тоже нелогично. Поэтому самые ожидаемые схемы от красно-белых – это 4-2-3-1 и 4-4-2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Денис Глушаков Массимо Каррера
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