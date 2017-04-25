Вернётся сильнее. Почему у Златана нет выбора

В семье Златана Ибрагимовича существует культ ног Златана Ибрагимовича. В одном интервью он поведал показательную историю: «Когда я прихожу домой с матчей, разуваюсь и ложусь на диван. Мои ноги неважно выглядят, они разбиты и плохо пахнут. Но это не должно никого напрягать. Я говорю жене, что мои ноги нужно любить, они принесли нам богатство». Златан любит свои ноги. Настолько, что выложил в свой «инстаграм» такое фото.

Теперь всё закончилось — повреждены крестообразные связки и мениск. Клуб не уточняет сроки восстановления, Джанлука Ди Марцио говорит о восьми месяцах, а оптимистичный прогноз при таком повреждении – полгода. Но это для молодых игроков, а Златану 35 лет. Нормальные люди в таких случаях заканчивают карьеру и уходят под аплодисменты. Но именно поэтому этот вариант не для Златана.

Как всё случилось

«Златан устал, очень устал. Он постоянно выходил в стартовом составе и постоянно проводил на поле весь матч. Ему нужен отдых», — это слова Жозе Моуринью за три дня до того самого матча с «Андерлехтом», в котором швед получил травму. Он снова отыграл весь матч (довольно посредственно, мало двигался, упустил пару моментов), а на последней минуте прыгнул за мячом и ужасно приземлился.

Уже глядя на картинку, можно было заподозрить худшее. Неестественный изгиб колена напоминал травму Курта Зума, из-а которой молодой защитник пропустил девять месяцев. «Ничего не известно, но у меня плохие предчувствия», — заметил Моуринью сразу после игры. А на следующий день грустно констатировал: «Мы в ужасном положении. Мы потеряли Златана, Рохо, у нас много травмированных, а на счету каждый игрок. Златан выбыл надолго».

Красивый конец, которого не будет

Для «Манчестер Юнайтед» очень важна Лига Европы. Об этом примерно 10 раз в разных выражениях сказал Моуринью (вероятно, он пытался достучаться до команды). И об этом в своём стиле высказался Златан: «Лига Европы превратилась в Лигу чемпионов, когда я вышел на поле». Этот турнир важен для него лично: финал ЛЕ пройдёт в Стокгольме, на стадионе «Френдс Арена», где стоит статуя Ибрагимовича. Учитывая, что переговоры по новому контракту с «МЮ» затянулись, шведа ждут в MLS, а Жозе уже пожелал ему удачи в СМИ. Казалось, что всё идёт к красивому расставанию. С трофеем и статуей.

В ответ на его травму в «Твиттере» появился хэштэг: «Не Златан страдает от травмы – травма страдает от Златана».

Когда стало ясно, что всего этого не будет, два дня СМИ захлёбывались новостями о том, что Златан закончит карьеру. Ну, это же так естественно. Конец слухам положил сам футболист. Он порадовал нас очередным крупным планом своих ног и бескомпромиссным сопроводительным текстом.

«Какое-то время я проведу без футбола. Но я преодолею это и вернусь ещё сильнее. Я сам решу, когда придёт время остановиться. Скоро увидимся». На самом деле, он просто не мог поступить иначе.

Красивый конец, который будет

В последние годы Ибрагимович работал над своим образом не только на поле, но и вне его. Он купил церковь и превратил её в дом. Он сообщил шведскому журналисту, что тот говорит с богом. Он сфотографировался с королём Швеции и подписал фото: «Король признал короля». Если бы столько пафоса позволил себе любой другой пафосный футболист – от Николя Анелька до Марио Балотелли, — он вызвал бы волну ненависти. Причина, по которой Златану это сходит с рук: его достижения на поле соответствуют громким словам. Он тащил «ПСЖ» и тащил «МЮ». Мало кто думал, что он станет не лидером раздевалки и джокером, а главной ударной силой в Манчестере на весь сезон. Лучшим бомбардиром и одновременно лучшим ассистентом команды. А заодно – громоотводом, который притягивает внимание и даёт команде право на ошибку. «Юнайтед» далеко не всегда хорош в этом сезоне, но Жозе хотя бы не приходится маскировать слабости в одиночку – у него есть помощник, который провоцирует и тут же защищает партнёров по команде.

Лига чемпионов зовёт Жозе. Зачем «МЮ» победа в Лиге Европы Краткое напоминание причин, по которым «Манчестер Юнайтед» серьёзно относится к Лиге Европы.

«Наберитесь терпения. Вы всё время говорите о Маркусе, но у него впереди полно времени. Не спешите. То, что вы заметили только сейчас, в команде знали уже давно. У Маркуса огромный талант, но это не повод взваливать на него всю ответственность в таком возрасте». Это ответ Златана на начало голевой засухи молодого футболиста.

Златану удалось вылепить из себя идеального победителя. Это уже ярлык, который приклеился к нему. Не просто талантливый футболист, который сохраняет молодость, – это слишком банально. А футболист, который с годами становится всё моложе («Я как Бенджамин Баттон», — говорит Ибра). Трендсеттер крутости. Шутка про Лигу Европы, которая превратилась в Лигу чемпионов, – лишь отражение шуток его болельщиков. В ответ на его травму в «Твиттере» появился хэштэг: «Не Златан страдает от травмы – травма страдает от Златана». Годами он прямолинейно гнул свою линию, которую можно кратко выразить словами «круче меня никого и ничего». И вот теперь, когда это превратилось в аксиому, надо соответствовать своему образу. Закончить карьеру в 35 лет из-за тяжёлой травмы – это нормально, а значит не годится.

Златану удалось вылепить из себя идеального победителя. Это уже ярлык, который приклеился к нему.

Ибра нашёл себе врача – это доктор Фредди Фу, глава хирургического департамента в медицинском университете Питтсбурга и специалист в области ортопедии. А ещё это человек, при участии которого восстанавливали скелет австралопитека Люси. Он справился с костями, которым миллион лет. Как насчёт 35-летних связок? Тем более что у футболиста есть ещё одно преимущество: его тело совершенно не соответствует его возрасту. Об этом говорит и его жена Хелена Сегер.

Возможно, после возвращения Златана на него будет играть вся команда, чтобы ему было проще забить. Возможно, он будет выходить минут на 30. Но он совершенно точно определит исход пары матчей, забьёт несколько голов и дождётся момента, чтобы уйти красиво и громко. Ему это нужно, чтобы остаться собой.