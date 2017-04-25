«Ох и разозлилась красно-белая гвардия»… Прогнозы на 25-й тур РФПЛ

В 24-м туре нашего конкурса команда читателей снова настигла журналистов, так что борьба за второе место обещает быть не менее интересной, чем схватка за серебро в Премьер-Лиге.

Ринат Билялетдинов угадал счёт матча «Уфа» – ЦСКА, разницу в играх «Крылья Советов» – «Рубин» и «Краснодар» – «Арсенал» — 3, а также исходы встреч «Зенит» – «Урал», «Ростов» – «Спартак» и «Томь» – «Оренбург». Итого — 14 баллов.

Представитель читаталей glebgen угадал счёт матча «Краснодар» — «Арсенал» и исход игры «Уфа» — ЦСКА.

Корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв записал в свой актив всего лишь три исхода - «Уфа» – ЦСКА, «Зенит» – «Урал» и «Краснодар» – «Арсенал».

Таблица после 24-го тура

Специалисты — 273

Журналисты — 204

Читатели — 203.

Таблица худших результатов



Pavelind — 0 (4-й тур)



Марк Бессонов — 1 (4-й тур)



Кирилл Хаит — 1 (8-й тур)



Neo13 — 2 (18-й тур)



Никита Кузин — 2 (13-й тур)



Вячеслав Булавин — 2 (13-й тур)



Евгений Кустов — 2 (5-й тур)



Иван Ковалёв — 3 (23-й тур)



filosof-23 — 3 (14-й тур)



valik87 — 4 (13-й тур)



Данила Игнатов — 4 (11-й тур)

Прогноз специалистов

Игорь Колыванов, бывший главный тренер «Уфы»:

«Спартак» – «Урал» — 2:0

Однозначно, «Спартаку» нужно выигрывать. После поражения от «Ростова» остался осадок как у болельщиков, так и у команды в целом. В любом случае «Урал» будет ослаблен, ведь у них три дисквалифицированных футболиста после матча с «Зенитом».

«Ростов» – «Уфа» — 1:1

Дома «Ростов» играет очень хорошо. За весь сезон они пропустили всего пару мячей в домашних матчах. «Уфе» будет сложно, ведь последние игры ей не удаётся выиграть. Она имела возможность забить, но реализация немного хромала.

«Оренбург» – «Зенит» — 1:2

«Оренбург» борется за выживание, и, несомненно, ему нужны очки. Но если «Зенит» хочет бороться за Лигу чемпионов, то ему нужно побеждать. В Оренбурге сложно играть, это хорошая команда и тренер.

«Рубин» – «Терек» — 1:1

Весеннюю часть сезона «Терек» играет неудачно. «Рубин» и «Терек» похожи, обе команды начали вторую половину чемпионата не очень удачно. Они просто ещё не нашли свою игру.

«Арсенал» – «Крылья Советов» — 2:1

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы. «Арсеналу», несомненно, нужна победа. Дома он играет достаточно уверенно.

ЦСКА – «Локомотив» — 2:2

Дерби, в котором сложно предугадать результат. ЦСКА — один из лидеров нашего чемпионата, но «Локомотив» даст бой.

«Амкар» – «Краснодар» — 1:1

«Краснодар» борется за Лигу Европы, а «Амкар» набрал уже достаточное количество очков и играет свободно. Но дома он серьёзный соперник.

«Анжи» – «Томь» — 2:0

«Томь» — аутсайдер. Проблемы в клубе существуют, но в команде играет очень много молодых футболистов. «Анжи» нужно побеждать. По составу махачкалинцы сильнее, к тому же будут играть дома.

Злой Павлюченко, грустный Каррера — в мгновениях 24-го тура РФПЛ Ярость Павлюченко, печальный день рождения Карреры, серия Медведева — в обзоре самых ярких фотографий 24-го тура РФПЛ.

Прогноз читателей

LeoBloom (Тюмень):

«Спартак» — «Урал» - 2:0

Ох и разозлилась красно-белая гвардия за сечу на поле ростовском. Ох и понесётся вскачь на ослабленного басурманином Еськовым соперника. С другой стороны, про чемпионство «Спартака» уже столько было сказано и выпито, что москвичам можно вполне и не становиться чемпионами – всё уже отпраздновано. В общем, рискну сослаться на Ильфа и Петрова: «Урал» – команда хорошая, но «мясо их семейный бюджет просто не выдержал бы».

«Ростов» — «Уфа» - 2:1

Выплюнув в прошлом матче всю неудовлетворённость своими редутами, ростовчане вряд ли снизят к себе требования. Типично спартаковского раздолбайства уфимцы в обороне не позволят, но чисто по инерции «Ростов» парочку закатит. Впрочем, команда Семака тоже не пальцем делана, вполне могут пошевелить разок сетку соперника.

«Оренбург» — «Зенит» - 0:3

Ну, тут вряд ли произойдёт чудо. Луческу вполне может экономить на слезах и страданиях в этом матче, гости пройдут «Оренбург» на классе. А вот количество пенальти и удалений прогнозировать не рискну — неблагодарное это дело относительно «Зенита»

«Рубин» — «Терек» - 1:1

На эту игру «Терек» может и не ездить. Даже отсутствие гостей на поле вряд ли поможет казанцам прервать безвыигрышную серию. Не факт, что вообще «Рубин» сможет порадовать болельщиков победой в оставшейся части сезона. Думаю, главным триумфом клуба станет отставка Грасии в конце футбольного года, но конкретно к текущему матчу это не относится. Один – один.

«Арсенал» — «Крылья Советов» - 1:2

Ах, до чего ж мне хочется, чтобы «Арсенал» задержался в Премьер-Лиге. Команда старается играть в футбол, не участвует в закулисных играх, показывает мужской характер и желание, скрипит зубами. В общем, делает всё, чтобы выигрывать. Но не выигрывает. Не выиграет и в этот раз, хоть и постарается. Почему? Потому что это российский футбол. Тут всё вопреки логике.

ЦСКА — «Локомотив» - 2:2

Боевая ничья станет следствием нервов, ошибок и сумасшедшего накала матча. Всё-таки не все дерби ссылаются на «Спартак». «Железнодорожники» вполне могут дать бой набравшей ход конармии (привет Бабелю). Для выигрыша сил гостей вкупе с опытом легенды-тренера будет недостаточно, но ничейку они выцарапают. И опустят «армейцев» на третье место. Надеюсь, ненадолго опустят, всё-таки видеть в Лиге чемпионов паровую машину Гончаренко было бы интересней, чем разобранный «Зенит», на который хоть знак «инвалид» вешай.

«Амкар» - «Краснодар» - 1:1

Это какое-то великое колдовство: на своём поле пермяки в этом году ещё ни разу не проигрывали. Если мне не изменяет пропитанная алкоголем память. Не случится этого и в четверг. «Краснодар» крут, но не настолько, чтобы увозить из Перми три очка. Кстати, пользуясь моментом, хочу спросить: почему Шалимов, родившийся с Карпиным в один год и один день, выглядит старше Валерия Георгиевича лет на 20?

«Анжи» — «Томь» - 2:0

Я даже не знаю, какое должно произойти чудо, чтобы «Томь» отобрала очки у «Анжи». Махачкалинцы, конечно, те ещё гранды мирового футбола, однако против томского кошмара они могут вообще выставлять дублирующий состав. Очевидно, что сибиряки и сами не верят в свои перспективы, а на поле выходят лишь в надежде доиграть до светлого будущего выплаченных зарплат. Если кто и проиграет в этом сезоне томичам, то это будет «Спартак» со своей неизменно весёлой манерой игры. «Анжи» этой участи избежит.

«Не увидел предвзятого судейства Еськова». Широков — о 24-м туре Роман Широков – о судействе в Питере, стадионе на Крестовском острове и поражении «Спартака» в Ростове – в своей рубрике на «Чемпионате».

Прогноз журналистов

Александр Титеев, выпускающий редактор:

«Спартак» – «Урал» – 2:0

Оба клуба предыдущие матчи проиграли на выезде. «Спартак» был разгромлен в Ростове-на-Дону, а «Урал» — в Санкт-Петербурге. Более того, екатеринбуржцы потеряли трёх футболистов основного состава, которым были показаны красные карточки. Так что явный фаворит здесь, конечно, лидер чемпионата России, имеющий домашнюю серию из семи побед.

«Ростов» – «Уфа» — 1:0

Не забивавший пять матчей подряд «Ростов» прорвало в предыдущем туре, когда он разгромил на своём поле «Спартак» (3:0). Беспроигрышная серия ростовчан в РФПЛ длится восемь туров. На своём поле «Ростов» не проигрывает 28 матчей подряд, а в шести последних домашних поединках мячей не пропускает в принципе. «Уфа» находится на спаде и имеет серию из пяти матчей без побед. Фаворитами здесь, разумеется, будут хозяева поля, но большого количества забитых мячей ждать не следует. Поэтому ставлю на скромную по счёту победу хозяев – 1:0.

«Оренбург» – «Зенит» – 0:1

Явный фаворит этого поединка, конечно, «Зенит». Однако не будем забывать, что у аутсайдера «Оренбурга» домашняя серия из пяти матчей без поражений, четыре из которых он выиграл, а вот «Зенит» в семи последних матчах на выезде праздновал всего одну победу и четыре раза проиграл. Поэтому лёгкого успеха в предстоящей встрече команде Мирчи Луческу никто не обещает, но дожать она одного из аутсайдеров, думаю, дожмёт.

«Рубин» – «Терек» – 1:1

Это будет битва команд, которые после рестарта сезона не могут похвастаться хорошими результатами. Безвыигрышная серия «Рубина» длится шесть туров, у «Терека» в восьми последних турах РФПЛ всего одна победа. Преимущество поля на стороне «Рубина», однако «Терек» — неудобный соперник для клуба из Казани. Во встречах с командой из столицы Татарстана у него серия из трёх побед, а если взять их последние девять очных поединков, то победа у «Рубина» будет всего одна, а «Терек» праздновал успех четыре раза. В Казани же за последние 12 лет «Терек» по три раза выиграл, проиграл и трижды сыграл вничью. Так что поставлю на ничью.

«Арсенал» – «Крылья Советов» – 0:0

У «Арсенала» идёт серия из трёх поражений. Самарцы в последних пяти турах проиграли только один раз, уступив на выезде ЦСКА, а три из этих пяти матчей завершили вничью. Полагаю, устоят они и в Туле, а потому делаю ставку на нулевую ничью.

ЦСКА – «Локомотив» – 1:0

Оба соперника находятся в хорошей форме. ЦСКА не проигрывает 12 туров подряд и 17 матчей подряд на своём поле. У «Локомотива» в последних 12 турах поражение всего одно и шесть побед. В дерби обычно большую роль играет статистика личных встреч. Если взглянуть на неё, то выяснится, что победа, одержанная «Локо» над «армейцами» в первом круге (1:0), прервала безвыигрышную серию «железнодорожников» в поединках с ЦСКА длиной в девять матчей. В четырёх же последних матчах команд, где хозяином считались «армейцы», три победы у ЦСКА и одна ничья. Так что есть смысл предположить победу красно-синих с минимальным счётом 1:0.

«Амкар» – «Краснодар» — 0:0

«Амкар» — ярко выраженная домашняя команда. В родных стенах пермяки не проигрывают 12 месяцев – с 24 апреля прошлого года. Правда, в последнее время команду Гаджи Гаджиева одолел ничейный сезон – мирным исходом она завершила четыре матча кряду, два из которых были домашними.

«Краснодар» тоже можно отнести к клубам, набирающим львиную долю очков на своём стадионе. А вот баланс выступлений «быков» в гостях по ходу нынешнего чемпионата России весьма посредственный: шесть из десяти выездных матчей они завершили вничью, а выиграли только два. Впрочем, на стороне «Краснодара» история личных встреч соперников. «Быки» не проигрывают «Амкару» 10 матчей подряд, а на поле пермяков не уступили ни в одном из семи проведённых там официальных поединков. Так что по совокупности аргументов здесь напрашивается ничья.

«Анжи» – «Томь» – 1:0

«Томь», которую ничто не спасёт от расставания с Премьер-Лигой, замыкает таблицу, но при этом огрызается и упирается, иногда выцарапывая очки в родных стенах. Однако в целом, конечно, силы соперников не равны, и победу в предстоящем поединке должны праздновать хозяева поля.