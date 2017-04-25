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Никита Медведев
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

10 самых «сухих» вратарей в ЧР: кого ещё может обогнать Медведев

Вратарь «Ростова» Никита Медведев, не пропуская в РФПЛ уже 772 минуты, вышел на четвёртое место в списке самых «сухих». Кого ещё он обгонит?
25 апреля 2017, вторник. 16:45. Футбол

10. Сергей Рыжиков («Рубин», 2009-2010) — 655 минут

Сесар Навас, Кристиан Нобоа, Александр Бухаров — нынешние ростовчане семь лет назад стали двукратными чемпионами РФПЛ в Казани. Бердыевский «Рубин», как и «Ростов» сейчас, был силён именно обороной. С такой крепкой защитой Сергей Рыжиков не пропускал больше 10 часов — начал вратарь свою серию ещё в «золотой» сезон-2009, а закончил уже в следующем году в матче со «Спартаком» из Нальчика — прервал её словенец Деян Русич, забивший свой первый и единственный гол в РФПЛ.

9. Маринато Гилерме («Локомотив», 2011) — 663 минуты

В середине переходного сезона «Локо» при Коусейру выдал отличную серию без поражений, и во многом это было заслугой будущего россиянина Гилерме. Пропустив четыре от «Динамо» в конце июня, голкипер собрался и собирал «сухари» три месяца, до гола нападающего «Рубина» Дядюна в Черкизово.

8. Сергей Овчинников («Локомотив», 2005) — 690 минут

Нынешний тренер ЦСКА в бытность вратарем «Локо» трижды преодолевал отметку в 600 минут без пропущенных голов. Первая серия составляла 667 минут, вторая — 647 и третья — 690. Что характерно, две из этих трех серий прервали спартаковцы. В первый раз это сделал Максим Калиниченко, в третий — Фернандо Кавенаги. Не зря же Босс во время карьеры недолюбливал красно-белых.

7. Александр Филимонов («Спартак», 1998) — 720 минут

В 90-х «Спартак» был сильнейшей командой в России, тем не менее лучший результат среди красно-белых вратарей — только на седьмом месте в топе самых «сухих». В 1998-м Филимонов долго не пропускал, но отмечал, что его серия — на 70% заслуга команды. Действительно, по-настоящему вратарю пришлось спасать ворота лишь раз — после удара Зазы Джанашии с пенальти, с которым Филимонов справился. Прервалась серия Филимонова курьёзно: Герман Кутарба из сочинской «Жемчужины» уже при счёте 4:0 в пользу «Спартака» сильно пробил со штрафного, Александр не смог зафиксировать мяч, который предательски заполз за ленточку, — вратарь накрыл его уже за линией ворот, хотя позже утверждал, что всё-таки успел спасти команду и свой рекорд.

6. Игорь Акинфеев (ЦСКА, 2016-2017) — 764 минуты

В этом сезоне вратарь и капитан ЦСКА установил рекордную для себя серию сухих минут, начав её ещё в матче с тульским «Арсеналом» в середине ноября прошлого года. Продлить её Акинфеев смог до недавнего матча с «Крыльями Советов», пропустив в концовке матча от итальянца Кристиана Паскуато.

5. Владимир Пчельников («Торпедо», 1995) — 767 минут

Во многом благодаря игре Владимира Пчельникова московское «Торпедо» в 1995-м сумело пробиться на пятую строчку в таблице чемпионата России и оказаться в Кубке УЕФА. Несмотря на рекордную на тот момент серию, торпедовец не попал даже в тройку лучших вратарей по итогам сезона, оставшись за Овчинниковым, Хаповым и Сметаниным.

4. Никита Медведев («Ростов», 2016-2017) — 772 минуты

Благодаря невероятной сухой серии номинально второй вратарь «Ростова» прорвался на четвёртую строчку в списке самых «сухих» голкиперов. Заменив травмированного Сослана Джанаева, Медведев не пропустил ни одного гола после невероятного выстрела Чисамбы Лунгу из «Урала».

Впереди у «Ростова» остались не самый забивные команды — «Уфа», «Амкар» и «Рубин» дома, «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» в гостях. Так что у Никиты Медведева есть шанс продлить свою серию до конца чемпионата, в таком случае она составит около 1312 минут. Впрочем, чтобы обогнать своего одноклубника, Медведеву нужно продержаться всего пять минут против «Уфы» в 25-м туре.

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3. Сослан Джанаев («Ростов», 2015-2016) — 776 минут

По крайней мере до матча с «Уфой» самый «сухой» ростовчанин — пока Сослан Джанаев. В середине прошлого сезона вратарь, во многом благодаря трио Новосельцев-Баштуш-Сесар Навас, продержался 776 минут. Как ни странно, прервал серию Джанаева форвард «Мордовии» Сергей Самодин, похоронивший шансы «Ростова» на чемпионство в прошлом году.

2. Максим Левицкий («Черноморец», 2000) — 809 минут

Левицкий играл в московских командах, «Спартаке» и «Динамо», но лучшую в карьере серию выдал в новороссийском «Черноморце». Максим Левицкий начал чемпионат-2000 с шести сухих матчей, затем получил травму, но спустя три тура вернулся и продержался ещё два матча, пропустив три гола от бывшей команды, «Спартака».

1. Руслан Нигматуллин («Локомотив», 1999-2000) — 939 минут

В том же сезоне Руслан Нигматуллин выдал лучшую сухую серию в истории чемпионатов России. В последний раз пропустив три гола от «Спартака», вратарь «Локомотива» оставлял ворота сухими с октября 1999-го по май 2000-го. Самое сложное испытание за это время предстояло Нигматуллину со «Спартаком» — команда Сёмина держала счёт 0:0 вдевятером, а сам Руслан на 90-й минуте отбил пенальти от Тихонова. Прервать рекордную серию в 9-м туре удалось Сергею Наталушко из раменского «Сатурна».

Руслан Нигматуллин

Руслан Нигматуллин

Фото: РИА Новости

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Ростов Александр Филимонов Маринато Гилерме Никита Медведев Руслан Нигматуллин Сергей Овчинников — футбол Сергей Рыжиков Сослан Джанаев
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