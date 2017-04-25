Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Рафаэль Бенитес
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

10 человек, которые вернули «Ньюкасл» в Премьер-лигу

Рафа Бенитес и другие. Кто-то из этого списка точно станет открытием следующего сезона.
25 апреля 2017, вторник. 18:30. Футбол

«Я потерял деньги и хотел избавиться от клуба как можно быстрее». После вылета «Ньюкасла» из Премьер-лиги президент Майк Эшли не заботился о том, чтобы сохранить лицо. Он провёл несколько встреч с потенциальными покупателями и готов был продать клуб за 100 млн фунтов (хотя сразу хотел 300 млн), но ни с кем не договорился. Это было в 2009 году, и с тех пор Эшли стал ещё непопулярнее у болельщиков, если это вообще возможно. Излюбленная мишень для троллей из «Сандерленда», популист, непоследовательный и импульсивный руководитель, он ещё раз утопил «Ньюкасл» в прошлом году. Но ему повезло.

За 10 туров до вылета клуб согласился принять Рафа Бенитес. Наверное, не от хорошей жизни, но это не имеет значения. Майк Эшли – тоже от безысходности – предоставил испанцу полный карт-бланш в управлении командой.

Дауншифтер Рафа Бенитес в «Ньюкасле». Зачем они нужны друг другу?
Через три месяца после борьбы за титулы в Примере и Лиге чемпионов испанский тренер поборется за выживание в АПЛ.

Бенитес, как обычно, начал с чистки состава. Нескольких игроков не удалось удержать в Чемпионшипе, на других клуб хорошо заработал. «Ньюкасл» продал футболистов на 100 млн евро, закончив трансферное окно в солидном плюсе. С новичками тоже получилось несколько удачных попаданий. Первое попадание – Дуайт Гейл.

Дуайт Гейл

За него заплатили 12 млн евро. 26-летний форвард в 26 матчах забил 22 гола и лидировал в гонке бомбардиров, но 14 января получил травму задней поверхности бедра, от которой до конца не оправился до сих пор. Когда Гейл был в порядке, «Ньюкасл» шёл первым. Невысокий форвард идеально вписался в игру команды. Он делает всё: играет на опережение, бьёт с любой дистанции, выполняет штрафные удары. Самой сильной его стороной является скорость, благодаря которой Гейл часто оказывается первым на отскоках и выигрывает рывки в штрафную, открываясь на линии офсайда.

Мэтт Ритчи

Ещё один новичок, и тоже стоимостью 12 млн евро. Видимо, это счастливое число команды. Шотландец выходил на поле в 42 играх из 44 в сезоне и набрал 19 баллов по системе «гол+пас». Ритчи – один из самых бьющих игроков «Ньюкасла». Он левша, который комфортно чувствует себя на правом фланге полузащите, откуда он может смещаться в центр. Отметим, что обе пропущенные игры – следствие перебора жёлтых карточек, их у него 10. Ротация Рафы на него распространяется.

Киран Кларк

Центральный защитник провёл в «Астон Вилле» семь лет, но после вылета из АПЛ предпочёл другую команду, которая оказалась в Чемпионшипе. Он оказался отличным партнёром для капитана Джамала Ласселса. Кларк выдвигается на игрока с мячом, достаточно активен в отборе и предпочитает ничего не выдумывать, когда оказывается близко от ворот: почти 10 выносов за игру говорят сами за себя.

Джамал Ласселс

Типичный Бенитес: Ласселсу всего 23 года, а он уже капитан «Ньюкасла». Джамал до его прихода не попадал в состав, но игровые и ментальные данные молодого игрока подошли испанцу. Он вместе с тренером изучает соперников, дисциплинирован и неплохо контролирует мяч. Точность паса Ласселса (84%) на 7% выше, чем у Кларка и у команды в целом. В чемпионате он пропустил всего один матч. 40 пропущенных голов в 44 матчах – заслуга новой пары центральных защитников и вратаря.

Карл Дарлоу

Он плохо начал сезон, уступив конкуренцию новому вратарю Матсу Селсу. Но осенью отвоевал место в составе, и с тех пор сыграл уже 13 сухих матчей. Дарлоу обладает отличной реакцией и эффектно спасает команду, но ему иногда не хватает хладнокровия. В Англии стал хитом эпизод из матча с «Ротерхэмом», когда вратарь сначала ошибся, а потом совершил чуть ли не лучший сейв сезона (после подката от собственного защитника).

Айзек Хэйден

Это тоже летнее приобретение, так что Бенитес однозначно угадал с трансферами. Айзек пять лет провёл в «молодёжке» «Арсенала», но не имел шансов пробиться в команду Венгера и отправился в аренду в «Халл». Там его нашли скауты «Ньюкасла». Он играет незаметную, но важную роль: страхует Джонджо Шелви. «Ньюкасл» играет по схеме 4-4-1-1, но Шелви не всегда успевает вовремя вернуться, и тогда в игру вступает Хэйден. У него почти четыре отбора и перехвата за матч, это лучший показатель в команде.

Джонджо Шелви

Вице-капитан и один из самых продуктивных игроков «Ньюкасла» в сезоне. Шелви – лучший ассистент, но его голевые пасы – не следствие навесов. Он отвечает за связь обороны с атакой, доставляет мяч Гейлу (после его травмы – Митровичу) и Айосе Пересу и создаёт в среднем два момента за игру. Средняя точность паса (78%) – следствие большого количества обостряющих передач.

Айосе Перес

Главный креативщик в дисциплинированной команде Бенитеса. Один из тех, к кому не было претензий со стороны болельщиков в провальном прошлом сезоне. Перес не был игроком старта в течение всего года, но когда Бенитес окончательно перешёл на 4-4-1-1, роль Переса выросла с игрока, чаще выходящего на замену, до одного из лидеров. Он лучший дриблёр «Ньюкасла» и особенно полезен против оборонительных команд. Пересу 23 года, так что он тоже будет прогрессировать.

Франсиско Морено

Его официальная должность – тренер по физподготовке, однако в системе «Ньюкасла» роль Морено куда выше роли «физрука». Он сам проводит часть тренировок, держит связь с медицинским штабом, даёт рекомендации по индивидуальным занятиям. Без Пако Морено Бенитес не смог бы проводить свою излюбленную ротацию.

Рафа Бенитес

«Он вернул команде душу» — пафосно называется статья о Бенитесе в The Times. На самом деле, нельзя недооценивать работу испанца не только на футбольном поле. Он действительно вернул кое-что важное за его пределами – чувство собственного достоинства. Год назад он пришёл в разобранный коллектив, болельщики воевали с президентом, а команда безвольно брела от матча к матчу. Испанцу пришлось напоминать в интервью: «Мы – «Ньюкасл», а не камень на дороге. У нас есть история. Мы должны помнить её и знать себе цену».

Теперь у «Ньюкасла» качественная игра – комплексный подход к тренировкам всех игровых аспектов не прошёл зря. И запас прочности – даже сбавив ход после травмы Гейла, которая очень сказалась на игровой модели, «Ньюкасл» не перестал выигрывать матчи, пусть и не так убедительно.

Есть ли гарантии, что Бенитес останется на следующий сезон? Тренер прозрачно намекнул на необходимость усиления: «Я уверен, что если мы сделаем правильные вещи (летом), то будем конкурентоспособны в Премьер-лиге. Останусь ли я в следующем сезоне? Я счастлив здесь, но это футбол: никогда нельзя быть уверенным». Его поддерживает Алан Ширер: «Бенитес сделал свою работу, теперь дело за руководством. Они должны много потратить летом. У «Ньюкасла» уже есть интересные игроки, но без усиления они не смогут претендовать на место в первой половине таблицы».

Остальные

В составе «Ньюкасла» 28 футболистов, и Рафа щедро предоставил игровое время всем. В список не попали, но в определённый момент времени играли важную роль в команде многие другие. 34-летний Дэрил Мёрфи забил несколько голов, когда все форварды были травмированы. Йоан Груфран и арендованный у «Челси» Кристиан Атсу конкурировали за место на левом фланге полузащиты, и оба имели хорошие отрезки. Пол Даммет и Деандре Йедлин не зажгли, но были надёжны на флангах защиты. Александр Митрович заменил травмированного Гейла, и команда долго адаптировалась к высокому атлетичному форварду вместо быстрого и техничного, а потом серб стал больше играть в подыгрыше, скидывать мячи Айосе Пересу, и система снова заработала.

Молодые лидеры, длинная «скамейка», дисциплинированная игра – этого хватило в Чемпионшипе. Под АПЛ нужно усиление — так считают болельщики, легенды «Ньюкасла» и сам Рафа Бенитес. Пришло время для Майка Эшли сдержать обещание и раскошелиться.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Ньюкасл Юнайтед Рафаэль Бенитес
Новости. Футбол
25 апреля 2017, вторник
19:00 Павлюченко: «Урал» хорошо обороняется, так что «Спартаку» будет тяжеловато
18:54 Вилков: Хусаинов перегибает палку и подливает масло в огонь
18:51 Фернандес: Дибала — великолепен, но у «Барсы» уже есть три лучших форварда мира
18:46 Конте: Канте — скрытый лидер «Челси», он не из тех, которые любят говорить
18:36 Иванов публично извинился за работу судей на матче «Локомотив» — «Амкар»
18:32 «Спартак» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд
18:29 Вилков: увидел на ноге Нобоа следы от шипов и поменял жёлтую карточку на красную
18:28 Президент «Урала»: один матч дисквалификации Павлюченко – хороший результат
18:23 Бухаров не включён в стартовый состав «Ростова» на матч с «Уфой»
18:23 Талисман «Амкара» получил именную футболку с 12-м номером
18:11 Зе Луиш не приехал на матч «Спартак» — «Урал»
18:02 С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов
17:53 Анчелотти рассказал, почему заменил Рибери в перерыве матча с «Майнцем»
17:44 Еськов получил оценку «неудовлетворительно» за работу в матче «Зенит» – «Урал»
17:43 Глушаков: для меня огромная честь представлять Ростов в преддверии ЧМ-2018
17:37 Левников: в наше время Сельдяков не получил бы назначения на следующий матч
17:31 Канте: сейчас каждая игра для «Челси» равноценна финалу
17:15 Анчелотти: если Алаба не будет готов на 100 %, то не сыграет с «Боруссией» Д
17:15 Аке: я ежедневно учусь у Давида Луиса
16:57 «Зенит» ушёл от поражения в матче с «Оренбургом» в молодёжном первенстве
16:56 В ресторанах Калининграда к ЧМ-2018 появится специальное футбольное меню
16:26 Игроки «Динамо» посетили московскую школу и передали подарки
16:20 «Боруссия» Д объявила о продлении контракта с Шахином
16:15 Тарасов: «Локо» сделает всё, чтобы обыграть ЦСКА и показать хороший футбол
16:10 Димитров: И. Попов попросил меня в матче со «Спартаком» сильно не напрягаться
16:05 Зе Луиш будет включён в заявку «Спартака» на матч с «Уралом»
15:45 Женская сборная России узнала соперниц по отбору на ЧМ-2019
15:41 Гончаренко: схема «3-5-2» прижилась, игроки ЦСКА знают, что и зачем они делают
15:38 Мутко: любой болельщик хотел бы увидеть Месси в России, пожелаем Аргентине удачи
15:18 «Зенит» без Кокорина отправился на матч с «Оренбургом»
15:08 Смит: надеемся, поле на арене «Санкт-Петербург» в ближайшее время станет лучше
15:07 Мутко: надеемся, российские болельщики будут активнее покупать билеты на КК-2017
14:53 На «Крестовском» подвели итоги заседания совета оргкомитета «Россия 2018»
14:51 Все билеты на матч Кубка конфедераций—2017 Россия — Португалия проданы
14:40 «Арсенал» предпринял вторую попытку пригласить Вальверде
14:32 Ромарио: Марадона превосходит Месси, а я был сильнее них
14:27 Глушаков: рад, что один матч, члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!
14:24 Джулия Робертс сфотографировалась с Месси и Роналду после «класико»
14:19 Глава «Урала»: в КДК сидят мудрые люди, а с арбитром я не разговаривал и не хочу
14:19 Бэйл выбыл на три недели и пропустит полуфинальные матчи Лиги чемпионов
14:16 Григорьянц: Еськов видел удар Дзюбы и посчитал это борьбой за позицию
14:06 ЦСКА обыграл «Локомотив» в молодёжном первенстве и вернулся на первое место
14:01 Глушаков дисквалифицирован на один матч РФПЛ и сыграет с ЦСКА
13:59 Павлюченко дисквалифицирован на один матч РФПЛ и два условно
13:52 «Крылья Советов» оштрафованы на 25 тыс. рублей за баннер «Косово — Сербия»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Один матч дисквалификации для спартаковца Глушакова - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+