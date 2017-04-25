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175 лет назад 2016
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Карлос Тевес
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Тевес может вернуться в Аргентину. Слухи и новости из Китая

Оскар забивает первый гол в Китае, Тевес собирается домой, Коста начинает паковать чемоданы – в китайском экспрессе.
25 апреля 2017, вторник. 20:30. Футбол

Диего Коста всё ближе к Китаю

Кажется, время Диего Косты на «Стэмфорд Бридж» постепенно подходит к концу. Всё больше слухов появляется о возвращении Лукаку в «Челси», а вместе с ними множатся разговоры об отъезде бразильского испанца в Китай.

Вот и владелец «Тяньцзинь Цюанцзянь» Шу Юхуи уже в открытую говорит об интересе к форварду, ненавязчиво так упомянув, что его клуб ставит перед собой те же трансферные цели, что «Реал» и «Бавария».

«Могу сказать, что мы всё ещё работаем над переходом Диего Косты. Мы также установили контакт с другими игроками. Клуб установил высокий стандарт в отношении приобретений иностранных игроков, однако они предпочитают топ-клубы вроде «Баварии» и «Реала». С уверенностью могу сказать, что мы ставим перед собой такие же трансферные цели, как и у этих топ-клубов».

Диего Коста мог стать одноклубником Пато и Витселя ещё прошлой зимой, тогда «Тяньцзинь» предлагал за него 107 млн евро, но получил отказ. Будущим летом Диего может перебить рекорд Тевеса и стать самым высокооплачиваемым игроком планеты с зарплатой в 45 млн евро в год.

Тевес может вернуться в Аргентину

Кстати, о Тевесе. Карлитос, кажется, наигрался в далёкой Азии и вновь захотел домой. Об этом сообщил агент футболиста Адриан Руокко.

«Посмотрим, какие желания будут у Тевеса и захочет ли он вернуться в Аргентину. Нужно дать ему время, чтобы определиться в этом вопросе. Всё имеет свою вероятность, и всё возможно. В будущем может произойти тысяча вещей, и в данный момент что-то утверждать было бы слишком рискованно».

Конечно, вряд ли на родине Карлосу будут платить 720 тысяч евро в неделю, но что не сделаешь, чтобы вернуться на родину.

Геройства Пелле

Забил свой первый гол в сезоне форвард «Шандунь Лунен» Грациано Пелле, прошлым летом блиставший на Евро. Итальянский нападающий в концовке матча с «Чунцинь Лифан» сравнял счёт и вытащил свою команду на четвёртое место в турнирной таблице. Кстати, в одной команде с

Пелле выступает Паписс Сиссе, в своё время забивавший фантастические мячи в АПЛ. Так что эта команда вполне может стать теневым фаворитом китайской Суперлиги.

Китай - Суперлига. 6-й тур
23 апреля 2017, воскресенье. 14:35 МСК
Шаньдун Лунэн
Цзинань
1 : 1
Чунцин Лифань
Чунцин
0:1 – Фернандиньо – 28, 1:1 – Пелле – 82

Мартинс напомнил о себе

Вы же помните этого форварда, крутившего кульбиты после голов в футболке «Рубина»? Так вот – Обафеми Мартинс сейчас тоже выступает в Китае и в прошедшем туре в отсутствие Тевеса отличился в составе «Шанхай Шэньхуа».

https://twitter.com/SFR_Sport/status/855801123743117316

Второй мяч – на счету другого шанхайского героя Фреди Гуарина. Это уже его третий мяч в шести стартовых турах.

Китай - Суперлига. 6-й тур
22 апреля 2017, суббота. 14:35 МСК
Гуйчжоу Чжичэн
Гуйян
0 : 2
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 – Гуарин – 14, 0:2 – Мартинс – 37

Первый гол Оскара

В этом обзоре без гола Халка, уж извините. За него на прошлой неделе отжигали его партнёры. «Шанхай СИПГ» без проблем разгромил «Хэбэй Чайна Форчун» с Лавесси и Эрнанесом в составе. Первым мячом в Китае отметился Оскар. Правда, с пенальти.

А Лавесси тем временем продолжает свою безголевую серию, предпочитая работе на поле мелкие издёвки над местной ребятнёй. Примерно за это Эсекьель получает больше 20 млн евро в год.

Китай - Суперлига. 6-й тур
21 апреля 2017, пятница. 14:35 МСК
Шанхай СИПГ
Шанхай
3 : 0
Хэбей Чайна Форчун
Циньхуандао
1:0 – Вэньцзюнь – 20, 2:0 – Лэй – 26, 3:0 – Оскар – 67 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Грациано Пелле Диего Коста Карлос Тевес Обафеми Мартинс Оскар
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