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«Спартак» – «Урал»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Фернандо горы свернул. Как «Спартак» победил «Урал»

Даже не лучший матч «Спартак» уверенно доводит до победы, а его героем становится незаменимый Фернандо.
25 апреля 2017, вторник. 21:30. Футбол

Расклады

За полчаса до стартового свистка, пока Массимо Каррера наблюдал за разминкой «Спартака», Денис Глушаков расхаживал по бровке в «гражданской форме» и мило беседовал с другим тренером – Александром Тархановым. Уже под стартовый свисток в пресс-боксе красно-белых вместе с пресс-атташе Леонидом Трахтенбергом засели Зе Луиш и Луис Адриано. Зе здесь уже слишком частый гость – скоро сможет писать отчёты с матчей «Спартака» за журналистов. Ещё хорошо, что Фернандо после Ростова-на-Дону не пропустил ни одной тренировки, а его травма оказалась несерьёзной.

Глушаков немного усложнил уже традиционную задачу Карреры – правильно расставить команду и не заметить потерь. На острие атаки ожидаемо появился Лоренсо Мельгарехо, под ним – тройка креативных игроков из Промеса, Попова и Самедова. Прямой заменой Глушакову стал Роман Зобнин, подвинувшийся на свою родную позицию в центр поля.

Тактика «Урала»

Александр Тарханов известен как догматик, его команды традиционно играют в четыре защитника, а схема 3-4-3, которую пробовал привить «Уралу» Вадим Скрипченко, окончательно была упразднена. Однако под «Спартак» Тарханов внезапно решил вернуться к схеме с тремя центральными защитниками – вероятно, чтобы нивелировать проблемы с центром поля, где «Урал» не мог рассчитывать на Емельянова, Фидлера и Бикфалви. «Шмели» выстроились по схеме 5-4-1, а левым центральным защитником Тарханов поставил Джемала Табидзе. Мощная проверка: до начала игры Табидзе не успел дебютировать в РФПЛ.

«Урал» провёл по необычной тактике всего тайм, но грамотной игрой в защите оставил достойное впечатление. Лишь дважды за 45 минут «Спартак» пробил из штрафной, и один из двух ударов получился очень опасным – после классной подачи Зобнина Попов оказался перед воротами, но не попал в ближний угол. «Урал» грамотно защищался и не пускал в свою штрафную, а в центре качественно выжигал когда-то вечно перспективный спартаковец Павленко. Претензии по игре «Урала» в 5-4-1 только к атакующему плану: Владимир Ильин, на словах рвущийся в сборную России, оказался абсолютно отрезан от мяча.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
25 апреля 2017, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 – Фернандо – 23

Проблемы «Спартака»

В турнирной таблице у красно-белых всё безоблачно, но отрицать игровые проблемы «Спартака» тоже не стоит. Красноречивые цифры – при трёхкратном преимуществе по ударам в целом «Урал» пробил из штрафной лишь на один раз меньше, чем «Спартак» (4 против 5). Система красно-белых слишком зациклена на переводах на фланг и последующих подачах в штрафную. В такой игре был бы очень кстати Зе Луиш, ставший при Каррере классным таргетменом, или Луис Адриано – однако подачи в штрафную ловил Мельгарехо, игрок иных функций. Из-за этого «Спартак» недостаточно бил с близких дистанций – это было следствием или редких подач, доходивших до адресата, или быстрых выходов в контратаки (именно так били после перерыва Мельгарехо, мягко пробовавший перекинуть вратаря, и Джано).

Во втором тайме к бедам «Спартака» добавились разрывы и свободные зоны. Перестроившийся на 4-4-1-1 «Урал» намного чаще стал устраивать контратаки — особенно уязвим стал фланг Ещенко, который не всегда успевал за Лунгу и Манучаряном, а очередным нарушением откровенно взбесил Карреру и заставил тренера готовить к замене Тигиева. Любопытная деталь: когда резервный арбитр поднял табло и подготовил Тигиева к выходу на поле, Ещенко сразу дёрнулся к скамейке запасных, а потом только увидел, что Каррера меняет Самедова, а не его.

«Урал» мог бы создать гораздо больше остроты, если бы не недостаточная скорость. Чисамба Лунгу, даже будучи самым техничным и наиболее готовым к прыжку на новый уровень игроком «Урала», слишком часто передерживал мяч и красовался вместо разгона потенциально опасных контратак 4 в 4, 6 в 5.

Роль Фернандо

По действиям Фернандо было заметно, что бразилец не до конца готов. В середине первого тайма 11-й номер «Спартака» дважды за минуту ошибся в простых ситуациях. Где-то запаздывал, где-то дарил мяч «Уралу» при прессинге, что совсем не похоже на Фернандо. Хуже обычного шёл в единоборства – в третий раз за последние 4 матча выиграл меньше половины стыков.

Но даже больной Фернандо остался ключевым игроком «Спартака». При недостатке качества оборонительной работы бразилец привычно здорово исполнял свои конструктивные функции: начинал атаки «Спартака» длинными диагоналями (при одной из них Квинси Промес влез в штрафную, обыграл одного защитника, но прострелил удобно для второго), дважды острыми передачами из глубины отправлял в прорыв Лоренсо Мельгарехо – оба раза парагвайцу банально не хватило немного скорости.

А ещё Фернандо вновь находил отличные позиции для дальних ударов. Нынешний «Спартак» слишком часто стреляет издали, и уже традиционная схема для красно-белых – собрать соперников на углу штрафной, выкатить под полукруг, где мяча должен ждать Фернандо. Удар в середине первого тайма у него не получился достаточно мощным, зато помог рикошет от Грегора Балажица – вместо центра мяч полетел в угол ворот.

Лидера всегда отличает умение «тащить» команду не в лучшей форме, в плохом настроении, когда командная игра не ладится. Если Фернандо, будучи не до конца готовым, становится главным героем матча, вопрос с лидером «Спартака» становится неактуальным.

И во многом благодаря Фернандо «Спартак», даже выдавая довольно средний матч, зарабатывает три  очка и устанавливает комфортную турнирную температуру. Плюс 7 перед дерби с ЦСКА – минимум. Максимум – плюс 10.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак ФК Урал Лукас Фернандо
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25 апреля 2017, вторник
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