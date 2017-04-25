«Никто не вспомнит, как мы играли с «Уралом», – вспомнят только таблицу»

«Ильин? Глушаков был таким же»

Александр Тарханов в Тушино – это одна сплошная ретроспектива.

– Вы сколько золотых медалей со «Спартаком» выиграли, Александр Фёдорович? – напоминает массовик-затейник спартаковских пресс-конференций Леонид Трахтенберг.

– Две. Третью не успел – сыграл слишком мало матчей, – отшучивается Тарханов.

– Сегодня была интересная игра, – резюмирует тренер «Урала». – У «Спартака» не было острых моментов, шли в основном удары со средних дистанций. Но и мы не смогли создать особой остроты у ворот. Мы видоизменили состав из-за недостатка игроков в опорной зоне – Бикфалви, Емельянов, Фидлер были удалены в Питере, я считаю, ни за что. Нас беспокоила опорная зона, поэтому и перешли на три центральных защитника. Если брать «Спартак», то по составу он сильнее, хотя наши молодые – Серченков например – сегодня не потерялись. Табидзе сыграл достаточно качественно.

– Как оцените полный матч Александра Павленко? – спрашивает спартаковский болельщик со стажем: он точно помнит, как Павленко считали новым Егором Титовым.

– Павленко не выпадал из игры, но в центральной зоне нужно действовать быстрее, как Зобнин. Хотя он не терял мячи, очень старался.

– Скоро «Уралу» предстоит финал Кубка России. Юрий Сёмин крайне недоволен календарём, какое отношение к календарю у вас?

– Весь мир играет через два дня на третий, зачем нам жаловаться? Мы сыграли тяжёлый матч с «Зенитом», но сегодня двигались хорошо, хотя эмоционально наелись. Люблю приводить пример из старых лет: мы как-то за ветеранов сыграли 17 игр за 18 дней. И семь выиграли. Мы не держим финал в голове, готовимся от игры к игре.

– Были ли разговоры внутри команды о красных карточках в Санкт-Петербурге?

– Возможно, есть негатив в команде. Судья нас убил немножко. В Советском Союзе я такого не помню, нас судили квалифицированно. Вот помню, однажды играли с «Динамо», я чисто вытащил мяч из-под ног Газзаева, он упал, а Бутенко был далеко и поставил пенальти. Сказал, что ошибся. Через две минуты поставил пенальти в другие ворота, и никто не возражал. Вот сейчас Бутенко сказал, что арбитр не предвзято судил, а ошибался. Но ведь судья ошибался в одну сторону.

– Как оцените игру Владимира Ильина? В чём его секрет?

– Он старательный. Парфёнов, работавший в «Тосно», тоже замечает, что он старательный, пашет, много работает на тренировках. Мы даём ему много упражнений, занимаемся перед воротами. Спортсмены получаются только из старательных. Вот Денис Глушаков был маленький – всё время ходил на поле, в отличие от парней, которые были талантливее. И пробился.

– Ильин в интервью уже говорит о сборной России, а сегодня…

– Нападающие – зависимые люди. Раз Ильин был незаметен, значит, игроки средней линии были недостаточно хороши для него.

– За четыре дня вы сыграли со «Спартаком» и «Зенитом». Какой соперник был сильнее?

– «Спартак». С «Зенитом» мы имели преимущество до удалений, даже создали 200-процентный момент. «Зенит» – более индивидуально сильная команда, тогда как «Спартак» сильнее именно командой.

Фернандо горы свернул. Как «Спартак» победил «Урал» Даже не лучший матч «Спартак» уверенно доводит до победы, а его героем становится незаменимый Фернандо.

«Побеждать будет тот, у кого больше желания»

Пресс-конференции Массимо Карреры в Тушино очень часто начинаются со слова «Беллиссимо!». После каждой домашней победы. Вот и в этот раз Карреру поприветствовали с задних рядов. Осенью он говорил в микрофон, что громких слов не нужно, сейчас же явно получает от них наслаждение.

– Безусловно, нелегко играть через два дня на третий, – подводит итог матча Каррера. – Конечно, чувствуется усталость. Осталось пять матчей – думаю, побеждать будет тот, у кого больше желания. С моей точки зрения, мы сыграли хорошую игру. Было нелегко играть против команды, которая закрывается на своей половине. Безусловно, мы можем играть лучше, но на этот момент очень важны три очка. Думаю, в следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня сыграли с «Уралом», – запомнят только то, будем мы первыми, вторыми или третьими.

– Уже второй раз за сезон «Спартак» побеждает после крупного поражения.

– Такие поражения, как в Ростове, не должны происходить. Но так как я тоже играл в футбол, понимаю, что такое временами случается. Позитивный момент для «Спартака» – моментальная реакция. Сегодня мы смогли среагировать на поражение от «Ростова», только важно понимать, что у нас не всегда получается выигрывать 2:0 или 3:0. Это непривычный счёт для нас.

– Насколько готовы к дерби с ЦСКА Зе Луиш и Луис Адриано?

– Завтра посмотрим на тренировке, насколько они готовы, и будем смотреть в течение недели.

– Почему так мало играет Сальваторе Боккетти?

– Потому что я предпочитаю Джикию. Думаю, Джикия показывает сильный футбол, он хорошо сыгрался с Таски. Это тактический выбор. Боккетти – итальянец, я спокойно ему это объясняю.

– В первой части сезона Кутепов играл всегда, а весной ошибается в каждом матче. Есть ли этому объяснение?

– Нет. Тот, кто играет в футбол, может ошибаться. Тренеры – тоже. Когда Кутепов должен играть, я не смотрю на его ошибки, но сегодня должны были играть Таски и Джикия. Стартовый состав я выбираю, судя не по ошибкам, а по работе на тренировках, а также исходя из соперника.

– Зобнин сегодня вернулся в центральную зону и снова был хорош.

– Зобнин проводит отличный чемпионат, он является отличным универсалом. Куда бы я его ни поставил, он отлично справляется с обязанностями. Он будет выдающимся игроком.

«По вашим глазам вижу, что вы бы поменяли Ещенко»

Массимо Каррере впору придумывать новый формат тактического разбора – объяснение, приправленное простыми безобидными шутками.

– Ещенко допустил несколько подряд фолов, после одного из них вы вскипели, но Тигиева выпустили вместо Самедова, а не вместо Ещенко. Почему?

– Главная причина – Самедов устал. Тем более «Урал» много атаковал через левый фланг, важно было его укрепить. А в моменте с фолом Ещенко я вскипел, потому что он совершил фол, который можно было избежать. Хотя по вашим глазам я вижу, что вы поменяли бы Ещенко.

– Сегодня «Спартак» много подавал в штрафную, хотя в атаке не было рослого Зе или Луиса Адриано. Почему так?



– Мы пробовали сегодня простреливать с флангов. Не всегда в штрафной забивает только высокий игрок – только тот, у кого есть чутьё. Может, вы знаете лучше, как надо было атаковать?

Хорошо, что для нас придумали футбольные менеджеры, где мы можем придумать альтернативные решения, противоположные ходам Карреры. Только не факт, что с такими решениями мы бы вели «Спартак» на первом месте.

«Беллиссимо!» – кричит тот же человек Каррере, когда пресс-конференция заканчивается.

Значит, все решения Карреры – не зря.