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175 лет назад 2016
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«Спартак» – «Урал»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Самедов: в дерби буду болеть за «Локо»

Александр Самедов – о том, каково играть без Глушакова, Зе Луиша и Луиса Адриано.
25 апреля 2017, вторник. 23:11. Футбол
Фернандо горы свернул. Как «Спартак» победил «Урал»
Даже не лучший матч «Спартак» уверенно доводит до победы, а его героем становится незаменимый Фернандо.

Несмотря на победу, спартаковцы были не сильно настроены общаться с прессой. Охранники стадиона активно призывали журналистов расходиться, утверждая, мол, автобус красно-белых уехал и никого не осталось. В какой-то момент показалось, что Промес выйдет к журналистам, но тот в последний момент развернулся. В результате из «Спартака» до СМИ дошёл только Александр Самедов.

– «Спартак» вёл лишь в один мяч. Боялись упустить  победу?

– Боялись, конечно. Тяжёлая игра. Здорово, что взяли три очка. Тем более после «Ростова»… Очень хотелось победить.

– Матч с «Ростовом» наложил отпечаток?

– Было сложно и физически, и психологически. Несмотря ни на что, мы вышли, забили и удержали преимущество.

– Отсутствие капитана сказалось?

– Те, кто был в обойме, выполняли указания тренера. Тяжело без каждого из наших футболистов — не только Глушакова, но и Зе Луиша, и Луиса Адриано. Ждём их возвращения.

– Есть в «Спартаке» незаменимые? К примеру, Фернандо?

– Если кто-то не сможет выйти на поле, то выйдет другой. Всегда найдётся кого поставить.

– Во втором тайме «Спартак» перестроился?

– В голове сидело, что нужно удержать результат. Понятно, что хотелось идти в атаку и забивать ещё, но три очка нужнее.

– Завтра пойдёте на дерби? За кого будете переживать?

– Пойду. Болеть буду за «Локомотив».

– У «Спартака» впереди тоже дерби. Уже видели ЦСКА при Гончаренко?

– Сейчас любая игра сложная. Будем четыре дня готовиться. Тренерский штаб разберёт сильные и слабые стороны соперника.

– «Спартак» устроит и ничья в матче с ЦСКА?

– Это дерби, масштабная игра. Тут всё 50 на 50. Выйдем и будем биться за результат. Конечно, хотим победить.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
25 апреля 2017, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 – Фернандо – 23

Зато от «Урала» было сразу несколько футболистов. Более того, вышел даже президент клуба Григорий Иванов. Правда, о поражении он говорить не стал. Больше о грядущем финале Кубка с «Локомотивом».

– Мы впервые вышли в финал Кубка России. Хотя нельзя сказать, что это главный матч сезона. Постараемся победить, но и «Локомотив» хочет.Дуэль тренеров старой школы обещает быть интересной.

– Роман Павлюченко сыграет против бывшей команды. Такое мотивирует?

– Любой футболист хочет доказать, что бывший клуб несправедливо расторг с ним контракт.

А вот что рассказал о матче Александр Павленко, который до сих пор ассоциируется у болельщиков с красно-белыми.

– Матч со «Спартаком» особенный?

– Да. Очень приятно сыграть на «Открытие Арене» — это лучший стадион. Приятно играть у себя дома, а не скитаться по «Лужникам» и другим аренам. Завидовал ребятам красно-белой завистью.

– Не жалеете, что сейчас не являетесь частью «Спартака»?

– Можно сказать, что я часть «Спартака», всё-таки столько времени играл за команду.

– Знакомые остались в «Спартаке»?

– Саша Самедов, Джано, с Артёмом Ребровым знаком. Пообщался со всеми ребятами, пожелал удачи в будущем. Болельщики уже заждались чемпионства.

– «Спартак» без Глушакова – другая команда?

– Судить по телетрансляции и находясь на поле – это разные вещи. Глушаков – лидер и капитан команды, поэтому, думаю, его отсутствие влияет.

– Матч «Спартак» – ЦСКА будете смотреть?

– Обязательно. Буду переживать, разумеется, за «Спартак». Красно-белые победят со счётом 2:1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак ФК Урал Александр Павленко Александр Самедов Григорий Иванов
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25 апреля 2017, вторник
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