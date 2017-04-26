«Спартак» реабилитировался после Ростова. Главное — в обзоре дня

«Спартак» обыграл «Урал» и оторвался от ЦСКА на 10 очков

«Спартак» одержал победу над «Уралом» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0.

На 23-й минуте Квинси Промес с левого края сделал передачу на свободного Лукаса Фернандо. Бразилец пробил с радиуса штрафной, и мяч после рикошета от Грегора Балажица юркнул в угол ворот екатеринбургской команды.

Лидер первенства РФПЛ «Спартак» набрал 57 очков и вновь на 10 баллов оторвался от ближайшего преследователя — ЦСКА (47), который ещё не сыграл в этом туре. «Урал» (29) в турнирной таблице занимает 10-ю позицию.

Гол Полоза принёс «Ростову» победу над «Уфой»

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле с минимальным счётом победил «Уфу».

Единственный мяч был забит на 22-й минуте — Кристиан Нобоа подал с правого фланга в середину чужой штрафной, откуда Дмитрий Полоз головой пробил в дальний нижний угол.

Голкипер донской команды Никита Медведев не пропускает в текущем первенстве на протяжении уже 862 минут. Последний раз Медведев пропускал в матче с «Уралом» (0:1) 30 ноября 2016 года в 16-м туре РФПЛ. Лидером по продолжительности серии без пропущенных голов является Руслан Нигматуллин (939 минут).

В таблице РФПЛ «Ростов» (39 очков) занимает пятое место, а «Уфа» (33) располагается на девятой строчке.

Глушаков дисквалифицирован на один матч РФПЛ и сыграет с ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 24-го тура РФПЛ «Ростов» — «Спартак».

«По матчу «Ростов» — «Спартак» мы рассмотрели удаление полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Сам игрок присутствовал на заседании и сказал, что в его действиях не было умышленной агрессии. После эпизода он извинился на поле и после матча перед Нобоа. Мы приняли решение не дисквалифицировать его дополнительно. Он пропустит только матч с „Уралом“, — рассказал Григорьянц.

Таким образом, капитан красно-белых сможет принять участие в предстоящем столичном дерби с ЦСКА, которое пройдёт 30 апреля на «ВЭБ-Арене».

Павлюченко дисквалифицирован на один матч РФПЛ и два условно

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения приняты на очередном заседании комитета по итогам матча 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0). Удалённый с поля нападающий Роман Павлюченко был дисквалифицирован на один матч российской Премьер-Лиги и два условно.

«По матчу «Зенит» — «Урал»: болельщики гостей использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. На заседании присутствовали президент «Урала» Григорий Иванов и футболист Роман Павлюченко. Со стороны игрока была нецензурная брань в адрес арбитра Еськова и умышленный физический контакт, когда Павлюченко наступил на ногу Еськову. Павлюченко сказал, что наступил случайно, и арбитр это подтвердил. Поэтому мы рассматривали вопрос нецензурной брани в адрес судьи. Павлюченко извинился за своё поведение. Мы приняли во внимание, что за шесть лет у него не было красных карточек. Мы принимали решение по нецензурной брани и решили дисквалифицировать нападающего «Урала» Романа Павлюченко на три матча РФПЛ, при этом один матч 25-го тура считать реальным исполнением, а два матча условными, с испытательным сроком — 6 месяцев, также оштрафовать его на 100 тыс. рублей», — сообщил Григорьянц.

Еськов получил оценку «неудовлетворительно» за работу в матче «Зенит» – «Урал»

Инспектор Эдуард Малый выставил за работу судьи Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ «Зенит» — «Урал» (2:0) оценку «неудовлетворительно», сообщает «Спорт-экспресс». При этом решения Еськова по удалениям футболистов «Урала» Эрика Бикфалви (61-я минута), Романа Павлюченко (61-я минута) и Романа Емельянова (86-я минута) признаны верными.

Неверным признано решение Еськова по неудалению Емельянова на 72-й минуте матча за фол против Игоря Смольникова – арбитр не показал второй жёлтой карточки футболисту «Урала».

Перед заседанием судейского комитета Еськов присутствовал у Дома футбола, где с одним из коллег, делегатом матчей РФПЛ Александром Разинским, обсуждал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Урал», включая удар Бикфалви и тычок локтем Артёма Дзюбы. Еськов был очень взволнован, более получаса говорил по телефону и выкурил несколько сигарет.