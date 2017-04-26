«У ЦСКА ещё есть шансы на титул». Витиньо – о матчах с «Локо» и «Спартаком»

Долгосрочная побывка на родине пошла на пользу бразильскому «армейцу». Уезжал настороженным, стеснительным юношей с печатью грусти на лице. Вернулся повзрослевшим во всех отношениях молодым человеком, раскованным и уверенным в себе.
К решению серьёзных задач современный Витиньо определённо готов лучше самого себя двух-трёхлетней давности. Подтверждение тому – стабильное место в стартовом составе красно-синих и голы. Пока немногочисленные, зато оба – «Томи» и «Уфе» – победные.
— Кондиции ещё не идеальные, — самокритично констатирует нападающий по пути с тренировочного поля к административному корпусу базы в Ватутинках. – Травма немного подпортила межсезонку. Но постепенно набираю обороты и матч от матча чувствую себя всё лучше.
— Создаётся впечатление, что из Бразилии вы вернулись окрепшим физически и ментально. Верное наблюдение?
— Несомненно, это так. Я вырос, повзрослел – обязанности и ответственность увеличились. Прекрасно осознаю это и стараюсь отдавать всего себя ради побед команды.
— Как игралось в «Интернасьонале» с бывшим капитаном «Спартака»?
— О, Алекс для Порту-Алегри – настоящий идол! Фантастический человек, отличный профессионал. Мы быстро подружились. На правах старшего он мне здорово помогал – словом, делом. Какие-то элементы, подсмотренные у Алекса, я и сейчас стараюсь внедрять в игру.
Алекс для Порту-Алегри – настоящий идол!
— На досуге вспоминали российское былое?
— Само собой. У Алекса остались самые тёплые воспоминания о России. Если бы представилась такая возможность, он с удовольствием вернулся бы.
— Дерби ЦСКА – «Спартак» в этих беседах фигурировало?
— Как не обсудить самое крутое «класико» страны?! Вспоминали, конечно.
— Сейчас на связи?
— Иногда перебросимся парой фраз: «Как дела? Как семья?». Алекс до сих пор проявляет обо мне заботу, за что я ему очень признателен. Наша дружба не закончилась – она продолжает развиваться, только теперь дистанционно.
— Не советовались с бывшим одноклубником, прежде чем вернуться в Москву?
— А передо мной не стояло дилеммы: или – или. Я должен был вернуться – и продолжать приносить пользу ЦСКА.
— Вы кажетесь более мотивированным, чем два-три года назад.
— Поверьте, я и тогда был мотивирован. Были определённые причины, не позволившие проявить себя максимально.
— Что за причины?
— Это был неудачный период карьеры. Голова работала не так, как нужно. На какие-то вещи реагировал неправильно. Я просто опустил руки… Сейчас, по прошествии времени, ощущаю себя значительно лучше. Уверен, та негативная полоса больше не повторится.
— Присутствие Марио Фернандеса в команде – большое подспорье?
— Без сомнения. Марио – пример для подражания, учитывая, сколько времени он в ЦСКА. Кроме того, Фернандес – мой большой друг. Мы всё время вместе. В сложные моменты он вдохновляет, подбадривает – в общем, всячески повышает мою самооценку. Для меня его поддержка очень важна.
— Сильно изменился ЦСКА за время вашего отсутствия?
— Не очень. Нет Мусы, Думбия, Цубера, но большинство парней, вся элита, костяк – на месте.
— Комфортно играется в новой схеме?
— Она отличается от той, в которой я играл раньше. Но, судя по результатам, у нас неплохо получается. Нужно работать дальше, выполнять наставления тренера и продолжать прогрессировать.
— С кем-то из соотечественников из «Локомотива» или «Спартака» раньше играли?
— Ни с кем. Но всех, разумеется, знаю. С Майконом и Гилерме довольно плотно общаемся.
— На тему предстоящего дерби – тоже?
— Нет-нет, на такие темы мы не шутим (улыбается).
— Матч «Спартака» в Ростове видели?
— Фрагментами.
— Порадовались?
— Это был важный результат с точки зрения борьбы за чемпионство. Мы их преследуем, и у нас есть шанс.
Если «Спартак» ещё раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберёмся – он ощутит дополнительное давление.
— Рано «Спартак» короновать?
— Впереди много игр – всякое может случиться. ЦСКА сохраняет шансы на титул. Если «Спартак» ещё раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберёмся, он ощутит дополнительное давление. Нам это будет на руку.
— С вами на поле ЦСКА ещё не побеждал «Спартак». Дополнительная мотивация?
— Моя мотивация идёт изнутри – в дополнительных стимулах не нуждаюсь. Но, конечно, все мы понимаем значимость воскресной игры и знаем, насколько важно победить. Это же супердерби!