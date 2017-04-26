«У ЦСКА ещё есть шансы на титул». Витиньо – о матчах с «Локо» и «Спартаком»

Два дерби ожидают ЦСКА на неделе – с «Локомотивом» и «Спартаком». Об этих матчах, и не только, беседуем с форвардом «армейцев» Витиньо.

Долгосрочная побывка на родине пошла на пользу бразильскому «армейцу». Уезжал настороженным, стеснительным юношей с печатью грусти на лице. Вернулся повзрослевшим во всех отношениях молодым человеком, раскованным и уверенным в себе.

К решению серьёзных задач современный Витиньо определённо готов лучше самого себя двух-трёхлетней давности. Подтверждение тому – стабильное место в стартовом составе красно-синих и голы. Пока немногочисленные, зато оба – «Томи» и «Уфе» – победные.

Возвращение Витька. 5 лучших голов 24-го тура РФПЛ Первый гол Каборе в РФПЛ, контратака «Ростова» и штрафной Георгиева – в хит-параде лучших голов 24-го тура РФПЛ.

— Кондиции ещё не идеальные, — самокритично констатирует нападающий по пути с тренировочного поля к административному корпусу базы в Ватутинках. – Травма немного подпортила межсезонку. Но постепенно набираю обороты и матч от матча чувствую себя всё лучше.

— Создаётся впечатление, что из Бразилии вы вернулись окрепшим физически и ментально. Верное наблюдение?

— Несомненно, это так. Я вырос, повзрослел – обязанности и ответственность увеличились. Прекрасно осознаю это и стараюсь отдавать всего себя ради побед команды.

— Как игралось в «Интернасьонале» с бывшим капитаном «Спартака»?

— О, Алекс для Порту-Алегри – настоящий идол! Фантастический человек, отличный профессионал. Мы быстро подружились. На правах старшего он мне здорово помогал – словом, делом. Какие-то элементы, подсмотренные у Алекса, я и сейчас стараюсь внедрять в игру.

Алекс для Порту-Алегри – настоящий идол!

— На досуге вспоминали российское былое?

— Само собой. У Алекса остались самые тёплые воспоминания о России. Если бы представилась такая возможность, он с удовольствием вернулся бы.

— Дерби ЦСКА – «Спартак» в этих беседах фигурировало?

— Как не обсудить самое крутое «класико» страны?! Вспоминали, конечно.

— Сейчас на связи?

— Иногда перебросимся парой фраз: «Как дела? Как семья?». Алекс до сих пор проявляет обо мне заботу, за что я ему очень признателен. Наша дружба не закончилась – она продолжает развиваться, только теперь дистанционно.

— Не советовались с бывшим одноклубником, прежде чем вернуться в Москву?

— А передо мной не стояло дилеммы: или – или. Я должен был вернуться – и продолжать приносить пользу ЦСКА.

— Вы кажетесь более мотивированным, чем два-три года назад.

— Поверьте, я и тогда был мотивирован. Были определённые причины, не позволившие проявить себя максимально.

— Что за причины?

— Это был неудачный период карьеры. Голова работала не так, как нужно. На какие-то вещи реагировал неправильно. Я просто опустил руки… Сейчас, по прошествии времени, ощущаю себя значительно лучше. Уверен, та негативная полоса больше не повторится.

— Присутствие Марио Фернандеса в команде – большое подспорье?

— Без сомнения. Марио – пример для подражания, учитывая, сколько времени он в ЦСКА. Кроме того, Фернандес – мой большой друг. Мы всё время вместе. В сложные моменты он вдохновляет, подбадривает – в общем, всячески повышает мою самооценку. Для меня его поддержка очень важна.

— Сильно изменился ЦСКА за время вашего отсутствия?

— Не очень. Нет Мусы, Думбия, Цубера, но большинство парней, вся элита, костяк – на месте.

— Комфортно играется в новой схеме?

— Она отличается от той, в которой я играл раньше. Но, судя по результатам, у нас неплохо получается. Нужно работать дальше, выполнять наставления тренера и продолжать прогрессировать.

— С кем-то из соотечественников из «Локомотива» или «Спартака» раньше играли?

— Ни с кем. Но всех, разумеется, знаю. С Майконом и Гилерме довольно плотно общаемся.

— На тему предстоящего дерби – тоже?

— Нет-нет, на такие темы мы не шутим (улыбается).

Двери закрываются! Как ЦСКА готовится к «Локомотиву» и «Спартаку» ЦСКА начал подготовку сразу к двум столичным дерби – против «Локомотива» и «Спартака». Репортаж нашего корреспондента из Ватутинок.

— Матч «Спартака» в Ростове видели?

— Фрагментами.

— Порадовались?

— Это был важный результат с точки зрения борьбы за чемпионство. Мы их преследуем, и у нас есть шанс.

Если «Спартак» ещё раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберёмся – он ощутит дополнительное давление.

— Рано «Спартак» короновать?

— Впереди много игр – всякое может случиться. ЦСКА сохраняет шансы на титул. Если «Спартак» ещё раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберёмся, он ощутит дополнительное давление. Нам это будет на руку.

— С вами на поле ЦСКА ещё не побеждал «Спартак». Дополнительная мотивация?

— Моя мотивация идёт изнутри – в дополнительных стимулах не нуждаюсь. Но, конечно, все мы понимаем значимость воскресной игры и знаем, насколько важно победить. Это же супердерби!