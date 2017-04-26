Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Витиньо
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

«У ЦСКА ещё есть шансы на титул». Витиньо – о матчах с «Локо» и «Спартаком»

Два дерби ожидают ЦСКА на неделе – с «Локомотивом» и «Спартаком». Об этих матчах, и не только, беседуем с форвардом «армейцев» Витиньо.
26 апреля 2017, среда. 08:30. Футбол

Долгосрочная побывка на родине пошла на пользу бразильскому «армейцу». Уезжал настороженным, стеснительным юношей с печатью грусти на лице. Вернулся повзрослевшим во всех отношениях молодым человеком, раскованным и уверенным в себе.

К решению серьёзных задач современный Витиньо определённо готов лучше самого себя двух-трёхлетней давности. Подтверждение тому – стабильное место в стартовом составе красно-синих и голы. Пока немногочисленные, зато оба – «Томи» и «Уфе» – победные.

Возвращение Витька. 5 лучших голов 24-го тура РФПЛ
Первый гол Каборе в РФПЛ, контратака «Ростова» и штрафной Георгиева – в хит-параде лучших голов 24-го тура РФПЛ.

— Кондиции ещё не идеальные, — самокритично констатирует нападающий по пути с тренировочного поля к административному корпусу базы в Ватутинках. – Травма немного подпортила межсезонку. Но постепенно набираю обороты и матч от матча чувствую себя всё лучше.

— Создаётся впечатление, что из Бразилии вы вернулись окрепшим физически и ментально. Верное наблюдение?

— Несомненно, это так. Я вырос, повзрослел – обязанности и ответственность увеличились. Прекрасно осознаю это и стараюсь отдавать всего себя ради побед команды.

— Как игралось в «Интернасьонале» с бывшим капитаном «Спартака»?

— О, Алекс для Порту-Алегри – настоящий идол! Фантастический человек, отличный профессионал. Мы быстро подружились. На правах старшего он мне здорово помогал – словом, делом. Какие-то элементы, подсмотренные у Алекса, я и сейчас стараюсь внедрять в игру.

Алекс для Порту-Алегри – настоящий идол!

— На досуге вспоминали российское былое?

— Само собой. У Алекса остались самые тёплые воспоминания о России. Если бы представилась такая возможность, он с удовольствием вернулся бы.

— Дерби ЦСКА – «Спартак» в этих беседах фигурировало?

— Как не обсудить самое крутое «класико» страны?! Вспоминали, конечно.

— Сейчас на связи?

— Иногда перебросимся парой фраз: «Как дела? Как семья?». Алекс до сих пор проявляет обо мне заботу, за что я ему очень признателен. Наша дружба не закончилась – она продолжает развиваться, только теперь дистанционно.

— Не советовались с бывшим одноклубником, прежде чем вернуться в Москву?

— А передо мной не стояло дилеммы: или – или. Я должен был вернуться – и продолжать приносить пользу ЦСКА.

— Вы кажетесь более мотивированным, чем два-три года назад.

— Поверьте, я и тогда был мотивирован. Были определённые причины, не позволившие проявить себя максимально.

— Что за причины?

— Это был неудачный период карьеры. Голова работала не так, как нужно. На какие-то вещи реагировал неправильно. Я просто опустил руки… Сейчас, по прошествии времени, ощущаю себя значительно лучше. Уверен, та негативная полоса больше не повторится.

— Присутствие Марио Фернандеса в команде – большое подспорье?

— Без сомнения. Марио – пример для подражания, учитывая, сколько времени он в ЦСКА. Кроме того, Фернандес – мой большой друг. Мы всё время вместе. В сложные моменты он вдохновляет, подбадривает – в общем, всячески повышает мою самооценку. Для меня его поддержка очень важна.

— Сильно изменился ЦСКА за время вашего отсутствия?

— Не очень. Нет Мусы, Думбия, Цубера, но большинство парней, вся элита, костяк – на месте.

— Комфортно играется в новой схеме?

— Она отличается от той, в которой я играл раньше. Но, судя по результатам, у нас неплохо получается. Нужно работать дальше, выполнять наставления тренера и продолжать прогрессировать.

— С кем-то из соотечественников из «Локомотива» или «Спартака» раньше играли?

— Ни с кем. Но всех, разумеется, знаю. С Майконом и Гилерме довольно плотно общаемся.

— На тему предстоящего дерби – тоже?

— Нет-нет, на такие темы мы не шутим (улыбается).

Двери закрываются! Как ЦСКА готовится к «Локомотиву» и «Спартаку»
ЦСКА начал подготовку сразу к двум столичным дерби – против «Локомотива» и «Спартака». Репортаж нашего корреспондента из Ватутинок.

— Матч «Спартака» в Ростове видели?

— Фрагментами.

— Порадовались?

— Это был важный результат с точки зрения борьбы за чемпионство. Мы их преследуем, и у нас есть шанс.

Если «Спартак» ещё раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберёмся – он ощутит дополнительное давление.

— Рано «Спартак» короновать?

— Впереди много игр – всякое может случиться. ЦСКА сохраняет шансы на титул. Если «Спартак» ещё раз-другой оступится, а мы вплотную к нему подберёмся, он ощутит дополнительное давление. Нам это будет на руку.

— С вами на поле ЦСКА ещё не побеждал «Спартак». Дополнительная мотивация?

— Моя мотивация идёт изнутри – в дополнительных стимулах не нуждаюсь. Но, конечно, все мы понимаем значимость воскресной игры и знаем, насколько важно победить. Это же супердерби!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 39
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Витиньо
Новости. Футбол
26 апреля 2017, среда
11:27 Роналду и Кроос не помогут «Реалу» в матче с «Депортиво»
11:17 «Барселона» намерена избавиться от Матьё
11:17 Жиньяк: лучше умру, чем перейду в «ПСЖ»
11:15 «Рубин» – «Терек»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
11:13 Зидан: если бы вновь играли с «Барселоной», ничего не менял бы в игре «Реала»
10:57 Ярмоленко: я не знаю, как девочкам объяснить, что такое офсайд
10:48 Финальный матч Кубка России будет судить Николаев
10:44 Анчелотти: очень уважаю Обамейянга, но Левандовски – фантастический центрфорвард
10:40 Глик: «Монако» может выйти в финал ЛЧ, постараемся ещё раз всех удивить
10:37 Маттеус раскритиковал Дугласа Кoсту за его поведение
10:36 Фалькао: знал, что уйду из «Атлетико», спустя четыре месяца после перехода
10:30 «Арсенал» – «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
10:08 Витиньо: ЦСКА против «Локомотива» нужно сыграть собранно и жёстко
10:02 «Интер» и «Милан» заинтересованы в услугах защитника «МЮ» Дармиана
09:57 В Самаре неприглядные дома закроют двухметровыми заборами к ЧМ-2018
09:53 Президент «Лас-Пальмаса»: Сильва хочет закончить карьеру в нашем клубе
09:48 Венгер: у «Арсенала» и Алексиса одно желание – продлить контракт
09:42 «Оренбург» – «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00
09:39 Жена Хамеса: не могу ничего утверждать, но муж хочет остаться в «Реале»
09:36 Швайнштайгер: решение перейти в «Манчестер Юнайтед» было правильным
09:30 «Тоттенхэм» планирует увеличить Алдервейрелду зарплату в два раза
09:25 Экс-вратарь аргентинской сборной: в Аргентине я был более велик, чем Месси
09:19 Рашфорд: благодаря Ибрагимовичу я могу стать одним из лучших игроков «МЮ»
09:12 Нападающий «Амкара» Бодул: мы обыграли «Зенит» — теперь на очереди «Спартак»
09:07 Шюррле из-за травмы может пропустить остаток сезона
09:03 «Ювентус» интересуется двумя игроками «Сампдории»
09:01 Феррейра-Карраско из-за травмы не сыграет в первом матче с «Реалом»
08:42 Санчис: удар Марсело Месси локтем был не агрессией, а защитной реакцией
08:32 Ромарио: дал бы Неймару «Золотой мяч», настаёт его час
08:24 Луис Энрике: не расстроен тем, что не буду тренировать Месси
08:00 Зидан: теперь «Барселона» выиграет Примеру, а «Реал» ничего не стоит
08:00 Витиньо: ЦСКА продал нескольких игроков за последние годы, но вся элита на месте
07:50 Облак может заменить де Хеа в «Манчестер Юнайтед»
07:48 Мичел не намерен отдавать игру «Реалу» ради титула чемпиона страны
07:42 Шрёдер: нереально, чтобы Кркич остался в «Майнце» в следующем сезоне
07:24 «Боруссия» М нацелилась на Луиса Густаво
07:22 Пюэль: очень зол на Азара, но рад за него
07:06 Хамес очень близок к уходу из «Реала»
07:05 Маттеус: теперь сезон у «Баварии» может получиться приличным, не более того
07:00 Моуринью считает «Манчестер Сити» фаворитом в сражении за место в Лиге чемпионов
06:44 Габи: «Вильярреал» использовал лекарство «Атлетико»
06:43 Симеоне: поражение «Атлетико»? Это часть игры
06:30 Стевенс советует «Баварии» приобрести форварда «Аякса» Дольберга
06:18 Моуринью заинтересован в услугах Мораты
05:44 Азар: всегда приятно оказать давление на «Тоттенхэм»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как завершится дерби ЦСКА - "Локомотив"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+