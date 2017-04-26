Чемпион по-честному. Почему золото заслуживает только «Спартак» (видео)

Дмитрий Егоров – о том, почему даже унылый матч «Спартака» с «Уралом» на самом деле крут.

«В следующем году никто не вспомнит, как мы сыграли с «Уралом». Важно будет лишь то, какое место мы займём», — сказал Массимо Каррера после минимальной, натужной и тусклой победы в 25-м туре. Этот матч действительно не за что вспомнить, но именно он разворачивает потерявшуюся в «Ростове» команду на дорогу к золоту.

Любой другой исход чемпионата будет комичен, глуп, несправедлив. И дело не только в проходимости календаря (в матчах с ЦСКА (г), «Томью» (д), «Амкаром» (г), «Тереком» (д) и «Арсеналом» (г) нужно набрать 9 очков), а в том, что «Спартак» — чемпион по-честному, по всем критериям, которыми мы привыкли оценивать футбол.

Нынешний «Спартак» — это угловой флажок «Открытие Арены» с живой, ровной, непокрашенной травой. Её укладывали, прошивали, меняли и улучшали два с половиной года, пока она не стала выглядеть идеально густой и ровной.

«Зенит» – это космический «Крестовский». Дорогой, шумный, уникальный, но на самом деле пока искусственный и плешивый. В этом году клуб переехал на новый стадион и не понял, как на нём можно играть. Он продал лучших игроков, Халка и Витселя, и пока не нашёл, кем их заменить. Выбрал тренера с новой философией, которую немногие, даже в команде, могут принять.

«Зенит» критикуют как никогда раньше, но клуб глупо называть слабым и безнадёжным – просто он, как и трава у того самого углового флажка на «Крестовском», только начинает всходить. В то время как «Спартак» уже вырос.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

У «Спартака» есть лидер. Именно Денис Глушаков собирает команду на поле и в раздевалке. Именно он забивает победные мячи. Именно он берёт на себя общение с прессой и фанатами. Именно он разжигает и гасит конфликты с другими клубами. Казавшийся ненадёжным и прямолинейным, хулиган из Миллерово, доросший до московского ОПГ «Ромашка», очень хотел быть главным и, получив рисковое доверие от клуба, показал мощнейший и неожиданнейший прогресс. Он прибавил во всём и слишком явно, чтобы это отрицать.

В ЦСКА с лидерами происходят обратные процессы. Тройка (или четвёрка) великолепных игроков Акинфеев – Игнашевич — Березуцкий, на которых, давайте честно, больше 10 лет держался весь наш футбол, больше не может работать с прежней отдачей.

Сергею Игнашевичу в июне исполнится 38. Измученный травмами Василий Березуцкий доходит до такого предела «армейского» самопожертвования, что отказывается от чемпионата мира в России. Игорь Акинфеев остаётся лучшим, несмотря на проблемы с дважды прооперированным коленом, но его закрытый, жёсткий (Слуцкий в этом случае говорил даже о злости) характер не позволяет тащить весь тот околофутбольный груз, который с улыбкой взваливает на себя Глушаков. Остаётся ещё Алан Дзагоев, но он постоянно травмирован. Роман Ерёменко дисквалифицирован за кокаин, а Понтус Вернблум не говорит по-русски.

В Петербурге всё ещё хуже. О каком лидере вообще может идти речь, если в команде заслуженно «капитанит» коренной москвич, ещё два года назад игравший в красно-белом?!

И если ЦСКА и «Зениту» нужно время для перестроения, то время «Спартака» уже пришло.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Именно у Массимо Карреры играет лучший футболист чемпионата. И дело не только в том, что Квинси (думаю, не надо объяснять, почему он, а не кто-то другой) круто обыгрывает, отдаёт и забивает, а в улыбке после жуткого рывка в прессинг на 90-й минуте матча с «Уралом». Промес технически, физически, даже генетически предрасположен к футболу – и получает от него удовольствие.

У него нет конкурентов в других командах, если не считать Фёдора Смолова из также поменявшего тренера и философию «Краснодара». В остальном же всё то же самое: Ерёменко дисквалифицирован, Халк уехал, Жулиано скис после возвращения Данни, Дзюба травмирован и не играет за сборную, Кокорин… Кокорин?! Нет, «Спартак» просто не может упустить чемпионство.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В «Спартаке» прогрессируют футболисты. Мы уже сказали, что прибавил Глушаков, но забыли, например, о Дмитрии Комбарове, выполняющем жуткую часть черновой работы. Нам нужно радоваться, что молодой Зобнин не бился за «Динамо» в ФНЛ, а за один сезон стал похож на выдающегося футболиста, по мнению бывшего помощника Антонио Конте. Прошёл сезон без травм и был полезен Джано, в основе играют несколько русских защитников, которые вызываются в сборную, почти не совершает ошибок Артём Ребров. «Спартак» не тратил уникальных сумм на готовых футболистов – все они, собранные руководством и штабом Аленичева, выросли за один сезон с Каррерой и Пилипчуком.

В «Зените» почему-то вспоминаются сидящий на пороховой бочке у лавки запасных Шатов и сыгравший лишь два матча Смольников. Да, в ЦСКА продолжает прогрессировать Головин, забивает Чалов и даже вспоминает о футболе Ионов, но для сиюминутной борьбы со «Спартаком» этого ничтожно мало.

В «Спартаке» есть коллектив, который сформировался в том числе после прошлогоднего отчисления 10 футболистов. Про русский костяк мы уже слышали, но важно остановиться на иностранцах. Посмотрите «инстаграм» Промеса – он давно и часто пишет по-русски, и не о своих успехах, а о командных. Выпадавшим из коллектива казался Зе, который сам убеждал, что знает только португальский. Но выяснилось, что словарного запаса у него хватает и на Трахтенберга, и на журналистов, и на детей у стадиона.

«Спартак» избежал скандалов. О том, что команде весь сезон кто-то помогал, могут сказать разве что Дзюба и Луческу. Одному должно быть обидно, что титул выигрывает оставленная им команда. Другой просто не может отойти от тактики жалоб. В остальном же примерно все сейчас за «Спартак», потому что на дистанции красно-белые относились к чемпионату и соперникам с уважением.

«Спартак» жжёт вместе с фанатами. На игру «Спартака» с «Уралом» в будний день пришло 30 000 человек. ЦСКА играл с Екатеринбургом пусть в декабре, но в субботу, это был прощальный матч Слуцкого в Москве, но посещаемость была в 5 (!) раз меньше, чем на «Открытии». Для того чтобы так капитализировать годы чемпионств, нужно было сильно постараться.

Есть проблемы и у «Зенита». Болельщикам сложно понять, почему в команде не осталось «своих».

«Спартак» же, ещё год назад живший в режиме ультиматумов и оскорблений от фанатов за брошенный баннер, безразличие и Дзюбу в самолёте, – получает мощную поддержку даже после 0:3.

После «Урала» игроки тоже не радовались. Они мялись в центральном круге, будто понимая, что так плохо и скучно на этом стадионе давно не играли. Но с фанатского сектора их позвал мегафон, и стало понятно, что ничего лучше и веселее, чем чемпионство «Спартака», для нашего футбола быть сейчас не может.