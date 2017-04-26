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Зоран Тошич и Виктор Гончаренко
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

Не шутите с Зораном. Как Тошич вновь становится важным для ЦСКА

В тактической схеме ЦСКА Гончаренко осталось лишь одно спорное место, но Зоран Тошич готов его выгрызть – даже несмотря на новую позицию.
26 апреля 2017, среда. 12:05. Футбол

Зимняя тактическая перестройка ЦСКА Виктора Гончаренко на 3-1-4-2 была необходимой мерой из-за комплекса причин, которые делали «армейцев» слабее, более предсказуемыми, и одна из причин – недостаточно надёжные фланги полузащиты. Правым хавбеком был Зоран Тошич, чьи смещения в центр под удар или передачу с левой а-ля Арьен Роббен стали легко читаться, подходящего регулярного игрока на левый край не было в принципе: там выходил то Миланов, не соответствующий уровню ЦСКА в плане стабильности игры, то Дзагоев или Головин – обоим комфортнее в центре. Новая тактика оживила фланги, где теперь гостят не только номинальные латерали, но и нападающие – Витиньо с Ионовым, и центральные полузащитники.

С правым флангом Гончаренко определился сразу после введения новой тактики. Марио Фернандес идеально раскрылся в роли латераля: он сам отлично разгоняет атаки – ни разу за весну ЦСКА не проводил правым флангом меньше 40% атак за игру, здорово действует позиционно, цепляется за верховые передачи, как традиционный таргетмен, и открывается во вратарской при подачах с противоположного края. Ситуация с левым краем интереснее: Гончаренко уже перепробовал три варианта, а в лазарете дожидается шанса четвёртый.

Изначально решения Гончаренко похожи на подстройку под конкретного соперника: с «Зенитом» и «Краснодаром» Виктор использовал чистых крайних защитников, Щенникова и Набабкина. При них ЦСКА атаковал левым флангом меньше 30% времени, сами защитники на двоих сделали ровно 1 подачу в штрафную и сосредоточились на своей основной работе. Однако сам Гончаренко выделял другие причины: по словам тренера, Щенников сыграл с «Зенитом», потому что был лучше готов физически, чем Миланов (про Тошича в том интервью не было и речи), а Набабкин – из-за отсутствия иных вариантов. Потом Зоран приболел и выбыл из строя на два матча кряду.

«Я бы с удовольствием поставил на эту позицию более атакующего игрока, но Тошич не мог играть все 90 минут», – сказал Гончаренко после матча с «Краснодаром», и это сигнал для людей, продолжающих считать новый ЦСКА командой из автобусного парка. В другой топ-команде РФПЛ, несправедливо величаемой «автобусом», правого латераля исполняет Тимофей Калачёв, самый активный игрок «Ростова» в голевых атаках (15 участий за сезон). Сзади Калачёв много подчищает и выгрызает за счёт традиционных работоспособности и характера, а впереди становится дополнительной опцией «Ростова». Как Тимофей подаёт в штрафную, все давно отлично знают.

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Зоран Тошич, становящийся в ЦСКА Гончаренко основным левым латералем, – игрок других функций. До качества подач Калачёва ему как до Луны – в прошлом сезоне лишь 17% навесов стали удачными, при Гончаренко цифры схожие, 16% (4 точных кросса из 25). Это отчасти объясняет тактическое видение Тошича в зимнее межсезонье – он готовился бороться за место в основе ЦСКА при 3-5-2 и как закрывающий весь левый фланг целиком, и как нападающий. Правда, Витиньо Зоран проигрывает в технике и свежести атакующих решений, Алексею Ионову – в скорости. Зато на краю никого, кто мог бы приносить столько же пользы в атаке, больше нет.

«Смогу подстроиться под любую тактику. Буду действовать левым крайним так же полезно, как и на месте вингера», – говорил Тошич зимой и не обманул. Многое для смягчения эффекта от резкой смены позиции сделал Гончаренко, наделив Тошича нетипичными для латераля задачами в атаке и получив резкий прогресс – Зоран сделал уже 4 предголевые передачи за весну, даже пропустив из-за травм ряд матчей. Каждую из задач стоит описать отдельно.

1. Собирать подборы на углу штрафной. Заметно, что каждый латераль ЦСКА получает от Гончаренко свою установку по подключениям в атаку. Щенников предпочитал играть максимально близко к боковой линии и редко ходил в штрафную, Набабкин использовался в стиле Марио Фернандеса – как замыкающий фланговые подачи на дальней штанге. Тошич – ответственный за подборы после подач с правого края: серб всегда набегает на угол штрафной и готовит удар или повторную передачу в штрафную. Выйдя на замену в Краснодаре, Тошич сразу же выиграл подбор после навеса и стал одним из причастных к голу Вернблума.

Различия в игре Набабкина и Тошича при навесах с правого фланга

Различия в игре Набабкина и Тошича при навесах с правого фланга

2. В позиционных атаках смещаться в центр. Одна из особенностей тактики ЦСКА – центральные полузащитники должны быть привязаны к конкретной позиционной структуре, но не к своей позиции. Человеческим языком: Гончаренко приветствует смены позиций центральных полузащитников и латералей, если соблюдается игровая геометрия. Показательна в этом плане игра с «Крыльями Советов» – Натхо уходил и в опорную зону, забирая ответственность за первый пас и давая подключаться выше Вернблуму, он же менялся позициями с Головиным. Сам Головин часто уходил налево, давая смещаться в середину Тошичу.

Суть смещений та же – помогать Зорану выходить на ударные позиции. В предыдущие полтора сезона при Леониде Слуцком Тошич, слабо играя на флангах, помогал создавать моменты из центральной зоны и с полуфлангов, оттуда же прилетел гол серба «Амкару». Оттуда Тошич острее – его предголевая передача с «Крыльями» случилась именно благодаря включению в центральную зону.

3. Разгонять атаки длинными передачами на нападающих. Сила сплава «армейских» форвардов, Ионова и Витиньо – в первую очередь в скорости, обоих из глубины поля подкармливают забросами за спину защитникам, создают им пространство за счёт насыщения середины поля. Эффективнее других в ЦСКА такие передачи могут делать Дзагоев и Натхо, но в задачи Тошича забросы за спину тоже входят. Против «Крыльев» Зоран сделал 5 лонгболлов, все 5 – удачные.

4. Помогать разгонять контратаки. При стандартах и подачах с фланга, когда Акинфеев забирает мяч на выходе, Тошич – первый вариант быстрого перехода ЦСКА в атаку. Зоран сразу ускоряется из своей зоны, Игорь кидает мяч на ход сербу, дальше всё зависит только от скорости бега и принятия решений Тошича.

Матч ЦСКА с «Локомотивом» должен ответить на вопрос: будет ли Гончаренко использовать Тошича, более полезного в атаке, в топ-матчах на своей позиции? 3-1-4-2 «армейцев» в обычных матчах – не оборонительная схема, при ней у ЦСКА появляется больше атакующих вариантов, чем при тактике Слуцкого, и клеймить команду стереотипами об «автобусе» смешно. Другое дело, что кое-где Гончаренко может подкрутить гайки, и левый фланг – как раз зона, где тренерский штаб может варьировать игроков в зависимости от соперника. «Зенит» с фланга Щенникова ничего не создал, «Краснодар» не воспользовался слабостями Набабкина, сильно кренившегося в центр, у Тошича такой проверки пока не было.

«Локомотив» – самая щадящая проверка Тошича среди топ-клубов. Свой микроматч Зоран проведёт против Рената Янбаева. В выходныЕ против «Амкара» красно-зелёные много атаковали флангом Янбаева, однако защитник предпочитал чаще оставаться глубже, подавал плохо и неподготовленно, а «Амкар» удачно взламывал его зону (первый гол пермяков пришёл именно через фланг Янбаева). Если Тошич всё-таки вылечил температуру и готов играть, микроматч с «Локомотивом» будет для него невероятно важным – на горизонте маячит новый контракт с ЦСКА и постоянное место в составе. Роман Бабаев уже заверил, что осталось только подписать документы, Тошич никогда не скрывал привязанности к ЦСКА и Москве, но сейчас, при новом тренере и ожесточённой конкуренции, пахать нужно в каждом матче, а не через два на третий.

В Сербии Зорана Тошича зовут Бэмби – однажды на тренировке он поедал сербское печенье, где на упаковке был изображён оленёнок, что и породило это прозвище. «Мне понравилось – прикольное прозвище. Тем более у маленького Бэмби на самом деле есть клыки», – рассказывал Тошич «Спорт-экспрессу» почти сразу после трансфера в ЦСКА. Сейчас клыкам серба нужно впиться в своё непривычное место и никому не отдавать – Щенников, Набабкин и даже Миланов съедят Тошича при первой же возможности, если он сам превратится в хрупкое печенье.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Зоран Тошич
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