Закрытые створки. Кому из вратарей РФПЛ сложнее всего забить

Знаете ли вы, сколько требуется бить в створ ворот каждому голкиперу Премьер-Лиги, чтобы забить один гол?

10 самых «сухих» вратарей в ЧР: кого ещё может обогнать Медведев Вратарь «Ростова» Никита Медведев, не пропуская в РФПЛ уже 772 минуты, вышел на четвёртое место в списке самых «сухих». Кого ещё он обгонит?

В хороший день вратарь – половина команды. Бывает, что и десять одиннадцатых. Когда защитники упускают своих оппонентов и позволяют пробить по воротам, надежда остаётся только на то, что голкипер поймает мяч благодаря верно занятой позиции либо совершит сейв, парировав удар в эффектном прыжке. Кому в РФПЛ забить сложнее всего? В поисках ответа на этот вопрос мы подсчитали, сколько потребовалось ударов в створ ворот на один гол каждому вратарю чемпионата России (речь идёт о голкиперах, которые сыграли как минимум три полных матчах).

Александр Мелихов – 1,85

19-летний Мелихов заиграл в РФПЛ по воле обстоятельств, из-за кадрового дефицита в «Томи». Юному голкиперу ещё недостаёт опыта, умения в любой ситуации правильно занимать позицию, поэтому неудивительно, что у него пока худшая статистика. В створ ворот Мелихова мяч посылался 26 раз, пропущено 14 голов.

Дмитрий Арапов – 2,22

Голкипер «Урала», как и Мелихов, принял участие в 4 матчах. У него 9 пропущенных голов при 20 ударах в створ ворот. После наделавшей шуму игры 12-го тура с «Тереком», в которой 23-летнему Арапову забили 4 мяча, он сел в запас и больше на поле не появлялся.

Экс-вратарь сборной России отдыхал от футбола в течение полугода, возможно, поэтому у 33-летнего Габулова сейчас не очень высокий показатель. Владимир сыграл 7 матчей за «Арсенал», в створ его ворот было нанесено 30 ударов, при этом он пропустил 13 голов. На финише сезона тулякам очень нужны сейвы Габулова.

Экс-вратарь сборной России отдыхал от футбола в течение полугода, возможно, поэтому у 33-летнего Габулова сейчас не очень высокий показатель.

Давид Юрченко – 2,55

Отсутствие практики в первой части сезона, похоже, навредило и надёжно действовавшему прежде Юрченко. Не сказать, что Давид заметно сдал, однако за 7 матчей в «Анжи» он пропустил 9 голов при 23 ударах в створ ворот. Хотя где-то ему и не везло: вспомните, как игроки «Крыльев Советов» лупили по девяткам.

Алексей Солосин – 2,77

Солосин – ещё один представитель многострадальной «Томи». В нынешнем чемпионате России он сыграл в 9 матчах, а в сетке его ворот побывало 18 мячей. Для этого нападающим соперников пришлось нанести 50 ударов в створ. Очевидно, самую глубокую рану оставили шесть голов «Локомотива» за полчаса игры.

Гиорги Шелия – 2,83

Мы уже привыкли, что «Уфа» удивляет своими вратарями (Юрченко, Лунёв, Беленов), но вот Шелии настолько сильно прогреметь не удалось. В этом сезоне он пропустил вроде бы немного – шесть голов за восемь матчей, тем не менее всю статистическую малину портит тот факт, что в створ его ворот было нанесено лишь 17 ударов.

Александр Гутор – 2,88

Тренеры «Оренбурга» по ходу текущего чемпионата попробовали уже четырёх голкиперов! Один из них Гутор. Белорусский легионер принял участие в 12 матчах, пропустил 17 голов. В створ ворот мяч летел 49 раз, так что в среднем у Гутора выходит меньше трёх таких отбитых ударов.

Михаил Кержаков – 2,90

Кержаков-младший тоже на данный момент выступает за «Оренбург», а первую часть сезона был в «Зените». 6 матчей Михаил сыграл за петербургскую команду, 5 – за оренбургскую. Пропустил 11 голов после 32 ударов в створ ворот. Процент отбитых мячей примерно равный, чуть-чуть лучше цифры в «Оренбурге».

Дмитрий Хомич – 3,00

Хомич получил шанс закрепиться в основе «Амкара» в результате продажи в «Спартак» Селихова. В принципе Дмитрий не подводит Гаджи Гаджиева, хотя и солидной его статистику назвать трудно. За 7 весенних матчей его огорчили 9 раз. В створ ворот Хомича нанесли 27 ударов.

Евгений Городов – 3,04

Городов выходил на поле почти во всех турах нынешнего чемпионата, только однажды остался в запасе. За 23 матча в створ его ворот было послано 76 мячей, при этом Евгений пропустил 25 раз. К слову, его сменщик Ярослав Годзюр менее удачно сыграл против «Амкара»: 4 удара – 3 гола, правда, один с пенальти.

Артём Ребров – 3,13

Для голкипера из команды, которая идёт в лидерах, у Реброва довольно скромная статистика. Артём сыграл в 25 матчах и пропустил 23 гола после 72 ударов в створ ворот. Но это ещё не повод утверждать, что у «Спартака» проблема с первым номером. Всё-таки помимо игры на линии для вратаря важно умение руководить обороной, играть на выходах и прочее.

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Антон Коченков – 3,29

Голкипер «Локомотива» выступал в первой части сезона за «Томь», и с ним удары по воротам томской команды реже превращались в голы. Коченков принял участие в 12 матчах, пропустил в них 17 голов, а мяч в створ его ворот посылался 56 раз. Всё было не так уж и плохо, несмотря на место «Томи» в таблице.

Для голкипера из команды, которая идёт в лидерах, у Реброва довольно скромная статистика. Артём сыграл в 25 матчах и пропустил 23 гола после 72 ударов в створ ворот.

Гилерме – 3,33

Бразильский голкипер сборной России и «Локомотива» пропустил лишь один тур, когда его заменил в основе Илья Абаев. За 23 матча в створ ворот Гилерме было нанесено 60 ударов, из которых он пропустил 18. Сейчас Гилерме, по сути, конкурирует с Коченковым, чьи цифры в этом сезоне близки к его собственным.

Дмитрий Абакумов – 3,40

Если исходить из данной статистики, то Абакумов – самый надёжный в группе вратарей «Оренбурга». Тем не менее 27-летний уроженец Воронежа попадал в основной состав команды Роберта Евдокимова всего-то 6 раз. В створ ворот Абакумова летело 17 мячей, а залетело только 5.

Николай Заболотный – 3,47

Основной голкипер «Урала» не избежал по ходу сезона критических стрел, как и Арапов. Но в целом бывший игрок «Зенита», «Спартака» (кстати, это два последних соперника уральцев) и молодёжной сборной России держит уровень. У Заболотного 21 матч в нынешнем чемпионате, он пропустил 23 гола после 80 ударов в створ ворот.

Михаил Левашов – 3,58

Осенью место в воротах «Арсенала» прочно занял малоизвестный прежде голкипер Левашов, который выходил на поле до прихода зимой Габулова. Михаил принял участие в 11 матчах и пропустил 12 мячей, при этом в створ его ворот было нанесено 43 удара. Статистика поинтереснее, чем у опытного конкурента.

Георгий Лория – 3,71

Грузинский голкипер защищал ворота «Крыльев Советов» до 22-го тура. За это время Лории били в створ 104 раза и забили 28 голов. Однако в последних двух матчах Георгия неожиданно заменил в основе Евгений Конюхов. Возвращение в состав пока вдохновляет Конюхова: его пробили лишь однажды, нанеся восемь ударов в створ.

Сергей Рыжиков – 4,24

Бессменный первый номер казанцев продолжает входить в число лучших голкиперов страны и в 36 лет, даже несмотря на кризис в команде. На счету Рыжикова 24 матча, в которых он пропустил 25 мячей после 106 ударов в створ ворот. Клуб продлил контакт с Рыжиковым. Он, в отличие от многих в «Рубине», это заслужил.

Станислав Крицюк – 4,37

Начало карьеры в «Краснодаре» у Крицюка было блестящим, а в нынешнем сезоне, как кажется со стороны, он стал чаще ошибаться. Однако статистика у Станислава достойная. Крицюк выходил с первых минут в 20 матчах (дважды не доиграл до конца), в створ его ворот мяч направлялся 70 раз, а пропущенных голов – 16.

Голкипера «Зенита» замучили критикой, которая, конечно же, имела право на существование, но в умении играть в «рамке» Лодыгину не откажешь. Природные данные у него отличные, с реакцией тоже всё в порядке. Это подтверждают цифры. У Лодыгина девять пропущенных голов за 13 матчей, в створ ему пробили 41 раз.

«Спартак» не случайно обратил внимание на Селихова и поборолся за него осенью. Нельзя пройти мимо того факта, что статистика отражённых ударов в створ ворот у Селихова лучше, чем у Реброва в «Спартаке» и у сменившего его в «Амкаре» Хомича. Александр играл только в составе пермяков: 17 матчей, 12 пропущенных голов после 57 ударов в створ.

Сослан Джанаев – 4,77

Кто бы мог подумать в декабре 2016-го, что уже под конец этого сезона будет поставлено под сомнения право Джанаева выходить в основе «Ростова»! Сослан успел сыграть до травмы 13 матчей в РФПЛ и пропустил девять голов. При этом в створ его ворот мяч летел 43 раза. Статистика на зависть любому вратарю, но не его сменщику.

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Александр Беленов, Игорь Акинфеев – 5,07

Беленов поиграл в ходе сезона за две команды – «Анжи» и «Уфу». Запомнился яркими сейвами, особенно отражёнными пенальти. Всего он пропустил 26 голов за 25 матчей, в створ его ворот пробили 132 раза. Акинфеев решает с ЦСКА совсем другие задачи, но его взнос в успехи армейцев столь же велик. Игорь сыграл в 23 турах, в сетке его ворот побывало 13 мячей после 66 ударов в створ.

Андрей Лунёв – 6,70

Лунёв – одно из двух главных вратарских открытий этого сезона. В составе сперва «Уфы», а потом «Зенита» он провёл 15 матчей, в которых пропустил 10 голов после 67 ударов в створ. Статистика в «Зените» у него держится на том же уровне, что была в «Уфе». Уместно вспомнить и слова тренера вратарей уфимцев Юрия Перескокова о 97% мячей, которые Лунёв выигрывал на перехватах.

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Андрей Синицын – 7,00

Мы привыкли к Синицыну в роли сменщика основного голкипера «Краснодара». В этом сезоне ему выпадал шанс прежде всего из-за повреждений у Крицюка. Синицын дважды менял Крицюка и четыре раза выходил в основе. Сыграл немного (428 минут), но собрал хороший «урожай»: лишь два пропущенных гола после 14 ударов в створ.

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