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Александр Головин – Алексей Миранчук
Фото: РИА Новости
Текст: Марк Бессонов

Александр Головин – Алексей Миранчук. Кто круче?

В преддверии дерби ЦСКА – «Локомотив» сравниваем ключевых российских полузащитников.
26 апреля 2017, среда. 15:00. Футбол

Передачи

От игроков позиций Головина и Миранчука традиционно ждут постоянной игры на обострение, потому передачи, в том числе и голевые, — один из самых важных показателей для обоих.

В этом сезоне, особенно после прихода Виктора Гончаренко, Головин играет не так высоко, потому и простора у него чуть больше. Об этом говорят и цифры. На счету Александра всего одна голевая передача в этом сезоне. Зато в плане игры на обострение он – один из лучших в ЦСКА. Головин делает как минимум один ключевой пас за игру, 0,6 подачи в штрафную и в среднем совершает 3,2 передачи на дальние дистанции. 49 пасов за матч в среднем при 80% точности – неплохой показатель для игрока его позиции. К примеру, Андрес Иньеста в среднем совершает в Ла Лиге 45,5 передачи за игру с точностью 87,8%.

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Что касается Миранчука, то цифры наглядно отражают манеру его игры – он чуть реже играет в пас (39,5 за игру), при примерно том же проценте точности (81,3). Алексей в два раза реже выполняет подачи с фланга (не более одной за три матча), реже играет лонгболлами (1,9 за игру), зато чаще играет на обострение. В среднем атакующий полузащитник «Локо» совершает 1,4 ключевых передач. Да и ассистов на его счету побольше – 4 за сезон в РФПЛ.

Защита

Здесь все показатели в пользу Головина. И на пальцах объяснять не придётся – просто взгляните на картинку ниже.

Примечательно, что Головин чаще всего вступает в единоборства в центре поля или на чужой трети, а не вблизи своей штрафной. За эту зону отвечает Вернблум. Зато настырность и подвижность Головина и Витиньо помогают ЦСКА организовывать высокий прессинг. У своих ворот «армейская» связка полузащитников работает приблизительно так.

При забросе «Ростова» из глубины ЦСКА выстраивает позиционную оборону. На первом скрине видно, что Головин и Витиньо смещаются из своих зон, чтобы накрыть игрока с мячом. Притом Вернблум вместо того, чтобы выброситься вперёд и оторвать сопернику ноги, хладнокровно закрывает свою зону.

В итоге Головин и Витиньо совместными усилиями «обезмячивают» Нобоа и организуют быструю контратаку. Если бы даже попытка отобрать мяч у соперника провалилась, Вернблум продолжал бы контролировать обширную площадь у своей штрафной.

С возвращением к схеме с четырьмя центральными защитниками Миранчук совсем освободился от оборонительных обязанностей. Баринов и Тарасов спокойно перекрывают опорную зону, Майкон бороздит правую бровку, по левой совершает рейды Виталий Денисов. А Фернандеш и Миранчук могут спокойно творить на подступах к чужой штрафной. Оборонительная работа Миранчука чаще всего сводится к прессингу соперника и перекрытию самых очевидных зон для первого паса.

Он либо вместе с Ари выдвигается на двух центральных защитников (верхний скрин), либо перекрывает опорного полузащитника (в данном эпизоде – Януша Гола). В итоге защитнику «Амкара» Зайцеву остаётся либо выполнить рискованный пас в район центрального круга, либо отыграть назад вратарю.

Удары

Здесь проблемы у обоих. Ни Головин, ни Миранчук не славятся пушечными ударами и по воротам бьют преимущественно с близких и средних дистанций. Игрок «Локомотива» чаще бьёт по воротам – 2,1 удара в среднем за игру против 1,5 у Головина. При этом в створ ворот приходится не более половины этих ударов. Тут обоим ещё работать и работать.

Дриблинг

Схема Гончаренко предполагает постоянную игру через фланги за счёт длинных и средних передач Игнашевича. Или быстрых переводов крайних центральных защитников на латералей. Однако если соперник грамотно перекрывает зоны и не даёт игрокам фланга пространства, как было в игре с «Ростовом», команде приходится искать другие пути. В отсутствие Дзагоева Головин стал одним из лидеров команды в центре поля. Во многом благодаря умению обыграть один в один. В игре с «Ростовом» он пять раз пошёл в обводку, четыре раза успешно, после чего создавал опасные моменты у ворот Медведева. Лучше цифры только у Витиньо, игравшего с Александром в паре чуть выше Вернблума. Конечно, Головину ещё предстоит как следует поработать над уменьшением количества невынужденных потерь и над ударом. Но в плане дриблинга вопросов к нему нет.

Не секрет, что Миранчук и Фернандеш – главные атакующие инструменты «Локомотива» при построении атак. Алексей, как и Головин, часто идёт в обводку. Правда, в отличие от хавбека ЦСКА, делает это преимущественно не на фланге, а в центральной зоне. Отсюда большее количество потерь. Однако для чистого атакующего полузащитника, коим является Миранчук, это ситуация нормальная.

Роль в команде

Как уже было сказано ранее, Головин играет всё более важную игру в построениях Гонаренко. О том, как строится новый ЦСКА, можете почитать вот здесь:

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Мы же поподробнее разберём роль Головина. При обороне троица полузащитников «армейцев» действует очень плотно. Вот ещё один пример из игры с «Ростовом». Фернандес и сменивший Набабкина во втором тайме Щенников перекрывают фланги, а Головин с Вернблумом и Витиньо перекрывают все варианты для Нобоа. В итоге после паса эквадорца мяч последовал прямиком в аут.

Тем не менее так чётко и слаженно в обороне ЦСКА действует не всегда. Отмечает это и Гончаренко.

«При этой схеме 3-5-2 существует опасность: периодически команда позволяет себе брать паузу, а этого делать не следует. Ребята у нас опытные, они чувствуют, в какой момент можно взять небольшую передышку вместо того, чтобы пойти в прессинг и отобрать мяч у противника. Это так называемая пассивная фаза защиты, мне бы хотелось, чтобы в нашей игре таких моментов было как можно меньше».

В атакующей фазе роль Головина важна ещё больше. Чаще всего Александр смещается на фланг и позволяет крайнему защитнику создать численное превосходство в чужой штрафной.

И такие манёвры Александр предпринимал не раз. Головин – эдакий ртутный шарик, заполняющий свободные пространства и воплощающий в жизнь древний как мир постулат «в атаке – пошире, в защите – поуже».

Миранчук же выполняет роль свободного художника. Он взаимодействует на передней линии с Фернандешем, циркулируя по всей зоне перед штрафной соперника. Чёткой привязки к позиции у Алексея нет. При позиционной атаке он караулит передачу у штрафной.

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При быстром выходе в атаку выходит на одну линию с Ари. Два банальных примера из матча с «Амкаром». Один такой манёвр завершился голом Миранчука.

Второй привёл к пенальти в ворота пермяков.

И на Головина, и на Миранчука в последнее время сыпется достаточное количество критики. Обоснованной или нет – вопрос другой. В любом случае оба сейчас являются одними из самых перспективных российских полузащитников, которые на чемпионате мира, вполне вероятно, будут определять игру сборной. И предстоящее очное противостояние – прекрасная возможность для обоих показать, чего они стоят.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Локомотив Александр Головин Алексей Миранчук
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