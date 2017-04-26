Шик, Ари. Как Ари тащит «Локомотив» и помогает РФПЛ

Человек, проигравший конкуренцию Фёдору Смолову в «Краснодаре», забил за новый клуб уже столько же, сколько за полгода в старом.

Зимой Юрий Сёмин вернул «Локомотив» на тактические рельсы 2000-х, и весьма вероятно, что главной причиной перестройки стало отсутствие толкового нападающего. У Петара Шкулетича атрофировались все навыки форварда, кроме умения выигрывать воздух, Эсекьель Хенти оказался именно что бестолковым, Игорь Портнягин не убедил тренерский штаб, а Майкон забивным никогда и не был. Схему 5-3-2 в старом «Локомотиве» Сёмин применял по той же причине – в атаке бегали два индивидуально средних форварда, вроде Бузникина с Пименовым, бравшие не результативностью, а движением. Козырем того «Локо» тоже был сильный атакующий полузащитник – тогда им был Дмитрий Лоськов, сейчас на раздаче Мануэл Фернандеш. Перестроиться на более традиционную 4-2-3-1 помог трансфер Дмитрия Сычёва, индивидуально сильного нападающего.

Два последних месяца «Локомотива» – старая история, интерпретированная с новыми игроками. На сборах красно-зелёные отрабатывали тактику 3-4-1-2, и аренда у «Краснодара» Ари поначалу не изменила тактическое видение Сёмина. Но тренер быстро понял, что Ари готов играть чистого нападающего в его видении. Против тульского «Арсенала» вышел более привычный «Локо» со схемой 4-2-3-1, с Ари на острие – до этого «железнодорожники» сыграли три матча подряд без бразильца, Сёмин маскировал схемой недостаток мастерства нападающих, а после одного из матчей, против «Уфы», сказал: «В идеале команда не должна зависеть от одного футболиста, но Ари – уже лидер команды».

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Сёмин не изобрёл велосипед, а просто доверил Ари роль, от которой бразильца окончательно отстранили в «Краснодаре». «Быки» делают ставку на нападающего, слабее действующего в подготовке атак, но лучше завершающего их – Фёдора Смолова, – а Ари в предыдущие полгода при Кононове и Шалимове чаще выходил инсайдом. Предсказуемость игры «Краснодара» лишала Ари вариантов развития атак, из-за чего он стал бить из-за штрафной намного чаще обычного – 0,9 раз за матч (40% от всех ударов Ари, раньше цифра не перескакивала порог в 21%).

Роль Ари в «Локомотиве» традиционна – много открываний, много старания, много участия в подготовительной фазе атаки. В минувшие выходные Ари сыграл лучший матч за «железнодорожников» против «Амкара», а первый из трёх мячей начался с его выигранного подбора после скидки Майкона и правильной передачи на Мануэла Фернандеша. Португалец, на котором лежит основная задача разгона атак, отправил мяч направо, где Ари уже ждал подачу на линии штрафной. Он всегда брал старанием, умением заниматься подготовкой атак, был хорош в «Спартаке» как второй нападающий, так что сейчас у Сёмина объединяет в своих руках две любимые функции – разгон атак и завершение.

Концепт игры «Локомотива» в атаке завязан на двух вещах – регулярной смене ролей и максимальном использовании штрафной площадки. Рядом с Ари разыгрались Ману Фернандеш и Алексей Миранчук – два классных атакующих полузащитника, удачно замещающих Ари на острие атаки. Вариантов расстановки много: если Фернандеш ищет мяча ближе к центральному кругу, то Ари и Миранчук поочерёдно уходят то в глубину поля, то на фланги, то на острие – при этом если один занимает более глубокую позицию, второй должен подняться выше. На троих у Ману, Ари и Миранчука 50 участий в голевых атаках в нынешнем сезоне, 19 из них – после объединения в «Локомотиве».

С использованием штрафной площадки всё проще – «Локомотив» уже не первый сезон предпочитает работу над качеством ударов, а не над количеством. Это не обязательно правильный путь – достаточно вспомнить, что «Локо» в первой части сезона очень мало забивал при том же подходе, а «Спартак», ставя на количество и регулярные удары с дальних дистанций, считается самой зрелищной командой чемпионата. Но Ари добавил пути красно-зелёных больше осмысленности. Издали у нынешнего «Локо» бьёт в основном Фернандеш, тогда как Ари вообще не стреляет с неочевидных позиций. 14 ударов, все из штрафной, 4 гола и реализация 28,5% – симпатичные показатели по стартовым четырём матчам в «Локомотиве». Букет умений Ари пришёлся красно-зелёным кстати – если Шкулетич старался просто навязывать борьбу, бразилец действует хитрее и ловит инстинктивные ошибки русских защитников (смотри гол «Спартаку» из-под Кутепова).

Роль Ари в «Локомотиве» традиционна – много открываний, много старания, много участия в подготовительной фазе атаки.

Роль Ари, раскрывшегося новыми красками, важна не только для «Локомотива» – его пример познавателен для всех тренеров РФПЛ в целом. «Локо» Игоря Черевченко претендовал на путёвку в Лигу чемпионов, пока у красно-зелёных был сильный финишёр Умар Ньясс. Со своими скоростью и мощной реализацией моментов (лучший в сезоне-2015/16 по G/xG – соотношению реальных голов и ожидаемых) Ньясс заслужил подъём в «Эвертон», и стать основным форвардом «ирисок» сенегальцу помешала череда обстоятельств, среди которых от самого игрока зависело лишь одно – традиционная для набожных футболистов голодовка на Рамадан. За год без чистого нападающего «Локо» спустился из тройки лучших в турнирное болото, Шкулетич и Хенти на двоих забили два мяча, чистым нападающим пробовали даже Алексея Миранчука.

1,17 забитых мячей за игру при 1,67 с Ньяссом в составе, 10 «сухарей» для соперников – атака красно-зелёных в 2016-м слишком часто смотрелась беззубой. При этом «железнодорожники» до зимнего перерыва были второй командой Премьер-Лиги по xG, что означает хорошее качество создаваемых моментов. Лучше, чем у ЦСКА и «Спартака». «Локомотиву» нужен был сильный завершитель, и с Ари часть проблем красно-зелёных исчезла – форвард с 28,5% голевых ударов быстро поправил реализацию. В матчах, где играет Ари, результативность «Локо» резко подскочила – до 2,5 гола за игру (правда, выборка здесь слишком маленькая, но цифра всё равно внушает и намекает, что команда перестала быть скучной).

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Урок для клубов Премьер-Лиги прост: наличие сильного, старательного нападающего, умеющего реализовывать свои моменты и создавать их для партнёров – один из двух ключей к успеху в РФПЛ. Первый ключ подсказал «Ростов» Курбана Бердыева – достаточно насытить защиту количественно и отладить взаимодействие, чтобы добиваться лучших результатов, чем ожидаются от команды (оверперформанс). У «Уфы» такой нападающий есть, Сильвестр Игбун, но в отсутствие нигерийца атака команды смотрится тоскливо. У «Амкара» старателен и цепок Дарко Бодул, но в пару ему нужен форвард условного крепкого клуба Скандинавии или Балкан с хорошей реализацией – вместо этого пару Бодулу составляют переученный вингер Костюков и Прокофьев. Есть основания думать, что с нападающим уровня Ари «Амкар» боролся бы за еврокубки по-настоящему, а не изображал борьбу.

Наличие сильного, старательного нападающего, умеющего реализовывать свои моменты и создавать их для партнёров – один из двух ключей к успеху в РФПЛ.

В ряде азиатских языков – фарси, хинди, панджаби – есть слово «шикари», которое дословно переводится как «охотник», а сейчас используется как метафора позитивной агрессии и энергетики. Британская группа Enter Shikari, жарящая музыку на стыке рока и электроники, как раз удачно иллюстрирует слово, закладывая в музыку позитивную агрессию. Бразильский охотник «Локомотива» заслуживает, чтобы о нём говорили на смеси хинди и русского – он идеально влился в игру красно-зелёных, добавил команде динамики и энергетики, заставил жалеть, что вместо такого нападающего «Локо» год назад раскопал Хенти. Шик, Ари.

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