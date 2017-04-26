Без Дзюбы и Кокорина, но с пенальти. Как «Зенит» выиграл в Оренбурге

«Ох и разозлилась красно-белая гвардия»… Прогнозы на 25-й тур РФПЛ Прогнозы на матчи 25-го тура Премьер-Лиги дают эксперты, журналисты и наши читатели.

Три потери «Зенита» и риск с Данни

После наделавшего шуму матча «Зенит» – «Урал» трёх игроков лишились не только уральцы, но и петербуржцы. Разве что дисквалификаций у команды Мирчи Луческу было меньше: перебрали жёлтых карточек Доменико Кришито и Артём Дзюба. Ещё одна потеря – травмированный Александр Кокорин. Таким образом, сине-бело-голубые отправились в Оренбург без пары ведущих форвардов. Скорее всего, румынский тренер поломал голову над тем, кого поставить на острие атаки. Существовало несколько вариантов – Александр Кержаков, Лука Джорджевич и Роберт Мак, который до перехода в «Зенит» как раз здорово выступал на позиции нападающего в Греции. В итоге выбор был сделан в пользу Джорджевича.

Интересно, что в основе гостей оказался и капитан Мигел Данни. Вообще-то португальцу, перенёсшему три операции на крестообразных связках, не рекомендовано играть на искусственных полях. По этой причине Данни, например, остался на скамейке в Перми полтора месяца назад. Однако в Оренбурге Данни не стали беречь. Борьба за Лигу чемпионов вынуждает рисковать.

Брат на брата не пошёл

Дополнительной интригой этой встречи могло стать противостояние братьев Кержаковых. Голкипер Михаил Кержаков отправился зимой в аренду из «Зенита» в «Оренбург», чтобы помочь команде Роберта Евдокимова удержаться в РФПЛ. Прочно занял место в основе, сыграл пять матчей и пропустил шесть голов. Но в середине апреля Кержаков-младший получил повреждение, из-за которого оставался вне игры в последних двух турах. Не сумел он восстановиться и к матчу с «Зенитом», так что тема братской дуэли потеряла актуальность ещё до того, как Луческу огласил свою заявку.

Интересно, что Евдокимов по ходу нынешнего чемпионата России использовал уже четырёх голкиперов. Три дня назад в основе впервые сыграл Александр Руденко. Видимо, главный тренер «Оренбурга» остался доволен действиями 24-летнего дебютанта элиты, пропустившего в Томске один гол, поэтому Руденко занял место в воротах и сегодня.

Хет-трик судьи. «Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона «Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала».

Великолепный Лунёв

Игра с первых минут потекла в том ключе, который легко спрогнозировал бы любой знаток РФПЛ. «Зенит» забрал себе мяч, завладел большим территориальным преимуществом и принялся разыгрывать комбинации с целью вскрыть сверхплотную оборону хозяев, прежде всего, на флангах. Вот только в ситуациях, когда мяч доставлялся к воротам «Оренбурга», не возникало ничего опасного. Джорджевич, конечно, подвижнее, чем Дзюба, и в коллективном отборе от него толку побольше, но без Артёма у «Зенита» отсутствовало привычное давление на центральных защитников, не было скидок и выигранных верховых единоборств в штрафной соперника. К тому же сказывается недостаток практики у черногорца. Оренбуржцы в свою очередь рассчитывали, как обычно, на длинные забросы на словацкого нападающего Михала Дюриша и кроссы с флангов, когда удавалось доходить до чужой трети поля. Лучший момент в первом тайме имел именно Дюриш, бивший головой из великолепной позиции. Гостей спас великолепный сейв Андрея Лунёва. Мы сегодня как раз дали материал на тему отбитых голкиперами ударов в створ ворот, и вот в этом эпизоде Лунёв доказал, что забить ему крайне сложно.

Вилков поверил Жиркову

Тему судейства в РФПЛ опять будут обсуждать по окончании матча в Оренбурге. Ключевой момент игры – пенальти в ворота команды Роберта Евдокимова на 15-й минуте. Юрий Жирков ворвался слева в штрафную хозяев и упал в столкновении с болгарским полузащитником Благоем Георгиевым. На повторе было видно, что Георгиев сперва выставлял ногу, а затем, не дотянувшись до мяча, попробовал её убрать, но всё равно не избежал контакта с Жирковым. Виноват ли футболист «Оренбурга» или Михаил Вилков ошибся, поверив зенитовцу? Спорный эпизод, который должны оценить профессионалы.

Игра на нервах

«Зенит» поиграл на нервах своих болельщиков, что уже не единожды случалось этой весной. Защитники сине-бело-голубых продолжали проигрывать единоборства при подачах на нападающих «Оренбурга», даже когда получившего травму Дюриша заменил Элгуя Лобжанидзе. Если бы хозяевам повезло больше, то они сравняли бы счёт. В то же время контрвыпадам петербуржцев не хватало завершённости. Как будто команда Луческу пыталась произнести какую-то фразу, да всякий раз забывала последнее слово. Только момент Данни тянул на стопроцентный: капитан «Зенита» загубил отличный пас Олега Шатова. Джорджевич покинул поле на 75-й минуте, собрав скромную статистику: один удар по воротам (не в створ) плюс четыре заработанных на себе фола, при отсутствии ключевых передач, удачного дриблинга и выигранных верховых единоборств. Кержаков-старший появился в концовке, но лишь для того, чтобы помочь команде выстоять в обороне. Кое-как «Зенит» удержал минимальную победу и заработал очень ценные три очка.