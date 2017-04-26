Шнуров: «Спартак» не чемпион. Фредди Меркьюри – чемпион!

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал про Кержакова, чемпионство «Спартака» и песни про «Зенит».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сейчас — едва ли не самый популярный артист России. Накануне 20-летия коллектива он пообщался с журналистами, рассказав в том числе про «Зенит», с которыми у него, как известно, многое связано.

— У меня все песни про «Зенит», — говорит Шнуров и широко улыбается, поправляя свои солнцезащитные очки. В пресс-центре ТАСС в Москве окон нет, но светло, как днём. Из 150 собравшихся человек в очках сидит только питерский гость. Так, видимо, легче переносить свет софитов и камер.

«Кореш не матерится — скажу я: наша сборная – г…о» Как жгут Кержаков и Шнур Александр Кержаков пришёл в гости к подвыпившему Сергею Шнурову. Это был адский эфир в «Инстаграме».

Шнуров приехал в Москву с юбилейным концертом группировки «Ленинград», который должен открыть тур, посвящённый круглой дате. Забавно, что шоу пройдёт на домашнем стадионе «Спартака» — «Открытие Арене». Название популярный артист произносит с трудом. Специально чтобы уколоть спартаковцев или взаправду – так сразу и не понять.

— Мы будем выступать на площадке… «Открытие», точнее «Открытие Арена». Вы меня простите, я не местный, поэтому этот стадион не знаю и на нём ещё не был, — сразу предупреждает москвичей Шнуров.

— Нападающий «Зенита» Александр Кержаков вам будет помогать на «Открытие Арене» и в вашем туре?

— Я знаю, что летом он войдёт в тренерский штаб небезызвестного вам футбольного клуба «Зенит». Поэтому ему будет тяжело усидеть на двух стульях сразу. Времени не хватит. Он парень заводной. Плохо поёт, но очень зажигательно танцует. Меня это устраивает.

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— На домашнем стадионе «Спартака» споёте песни про «Зенит»?

— Обязательно! У меня вообще все песни про «Зенит». Есть пять композиций, которые посвящены именно этому клубу.

— А новые песни про команду будут?

— Да, почему бы и нет?

— Может, про стадион «Крестовский»?

— Я небольшой стишок написал про эту новую арену. Предложил «миллиарды потратить на нарды».

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Наверное, на этом свете уже не бывает мероприятий, на которых не говорят про «Спартак». Вот и Сергей Шнуров не смог уйти от прямого вопроса про московский клуб.

— «Спартак» — чемпион?

— Нет.

— А кто чемпион?

— Фредди Меркьюри, который спел, что «Мы – чемпионы».

— Недавно болельщики «Спартака» переделали вашу знаменитую песню и сделали баннер…

— Я, кстати, видел баннер «В Питере – ныть».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

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— А если фанаты «Спартака» придут на концерт и попробуют переделать слова, когда вы будете исполнять этот хит?

— Ребята, у нас очень много звукоусиливающей аппаратуры. Если и попробуют, то это всё равно что плевать против ветра.

А вот тему здорового образа жизни Сергей старается избегать. На вопрос, что такое ЗОЖ, он предложил журналисту ответить самому. А сам сказал так:

— «Ленинград» как водка: если не хочешь – не надо!