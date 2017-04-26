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ЦСКА – «Локомотив» – 4:0. 26 апреля 2017 года. Обзор матча, фото, видео
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Под откос! Как ЦСКА разгромил «Локомотив»

ЦСКА блестяще выполнил двуединую задачу на первое дерби недели – разгромил «Локомотив» и избежал «лишних» карточек перед «Спартаком».
26 апреля 2017, среда. 21:25. Футбол

Кадровый вопрос

Кто, а главное – как, заменит Чорлуку? Этот вопрос в преддверии дерби беспокоил болельщиков «Локомотива», пожалуй, больше остальных. Вариантов у Юрия Сёмина было немного – примерно полтора. Явный – Пейчинович, неочевидный – Михалик. Главный «машинист» остановился на профильном беке. Дефицитом классных стопперов, по всей видимости, и был вызван отказ от модели, доказавшей свою жизнеспособность ранней весной.

Игра лишний раз показала, сколь важен для современного «Локо» хорватский вожак. Заменить Чорлуку без потери качества тренеру не удалось. ЦСКА сделал результат за тайм.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
26 апреля 2017, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 0
Локомотив
Москва
1:0 – Дзагоев – 11, 2:0 – Витиньо – 39, 3:0 – Головин – 45, 4:0 – Натхо – 52

Перевоплощение

В контрольных и официальных матчах Виктор Гончаренко перепробовал на позиции левого латераля пятерых исполнителей разной степени функциональности. И все они, за исключением Щенникова, остались в запасе на дерби! Георгия там даже теоретически не могло оказаться – дисквалификация. В среду белорусский специалист продолжил поиск. Едва закрывшим бюллетень Тошичу и Миланову он предпочёл на краю… Головина. Левого инсайда Александр у Слуцкого исполнял, поэтому категорически незнакомой для него позицию на краю не назовёшь. Круг обязанностей расширился, это да.

Правда, продлился эксперимент недолго. Травма Дзагоева вынудила Гончаренко его свернуть. Но за ту четверть часа, что Головин добросовестно вживался в образ латераля, он немало преуспел в наступлении. 17-й номер «армейцев» дважды самостоятельно атаковал цель, однажды вынудив Гилерме вылавливать мяч в нижнем углу. Да и первую результативную атаку вечера разогнал именно Головин…

После возвращения в привычную стихию центра поля полузащитник заиграл ещё продуктивнее и заслуженно удостоился звания одного из героев матча.

«У ЦСКА ещё есть шансы на титул». Витиньо – о матчах с «Локо» и «Спартаком»
Два дерби ожидают ЦСКА на неделе – с «Локомотивом» и «Спартаком». Об этих матчах, и не только, беседуем с форвардом «армейцев» Витиньо.

Голы

1:0. Не напрасно составители программки к матчу поместили на обложку изображение Витиньо. Интуиция коллег из пресс-службы ЦСКА не подвела: 23-летний форвард принял участие во всех трёх голевых атаках первого тайма. После его передачи вразрез Дзагоев финтом убрал с дороги Пейчиновича и загнал мяч в сетку.

2:0. Вторая результативная акция хозяев началась с отбора Алексея Березуцкого в центральном круге. Отняв мяч у Миранчука, защитник заслал в забег по месту правого инсайда Ионова, а тот в свою очередь передоверил право завершающего удара Витиньо. Бразилец секунду-другую поразмыслил, что делать, да и уложил мяч в левый нижний угол. Без шансов для соотечественника Гилерме.

3:0. А незадолго до перерыва Витиньо обокрал в центре поля Тарасова и вывел на удар Головина. Александр чётко разобрался с защитником и довёл счёт до крупного.

4:0. Фернандес с Натхо начали на 53-й минуте атаку на своей половине поля – они же её и завершили. После паса Марио Бибрас проник на убойную позицию и голом ознаменовал приход в этот мир третьего наследника.

Травма

Жутко не везёт в последнее время Дзагоеву. Как год назад в Казани травматическая полоса у Алана началась, так по сей день не заканчивается. Очередная неприятность подстерегла полузащитника в дебюте дерби. Поле игрок покинул на своих двух, но гримаса боли и досады на лице Дзагоева красноречивее любых слов говорила об эмоциях, обуревающих его. Разочарование новой «поломкой» явно перевешивало радость от забитого мяча…

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Скрытый герой

Не сказать, что у красно-зелёных абсолютно ничего не получалось в наступлении. Моменты были, и довольно много. На нет усилия «железнодорожной» атаки свёл «армейский» капитан. Один только Фернандеш трижды опасно атаковал чемпионские ворота (дважды – со стандартов), но Акинфеев на ленточке был безупречен – тащил всё! Дважды примерялся к цели Миранчук – с тем же успехом.

Судейство

Вообще-то, в этот день Сергей Карасёв должен был находиться вдали от столицы и обслуживать другие команды – «Рубин» и «Терек» в Казани. На столичное дерби одного из самых авторитетных рефери страны перебросили в авральном порядке – подменить коллегу Еськова, в субботу набедокурившего в Петербурге и получившего по этой причине «бан» на неопределённый срок от судейского ведомства. Внеплановая замена обрекла Карасёва на повышенное, даже придирчивое внимание в среду.

Занятно, что в этом сезоне Сергей ЦСКА с «Локомотивом» по отдельности не судит – только в связке. Под трель его свистка «железнодорожники» в первом круге минимально обыграли «армейцев» в Черкизово – и с тех пор колоритный рефери со столичными командами удивительным образом разминался. Не только с этими – со «Спартаком» тоже. Форс-мажор позволил Карасёву наконец-то выступить в родном городе. И впервые – на «ВЭБ-Арене». Какой-никакой, а дебют.

Не будучи экспертом в области судейства, всё же осмелюсь утверждать: со своей работой Карасёв справился безукоризненно. Ничего не выдумывал, не выпячивался, все – или почти все – свистки строго по делу.

Поклонники ЦСКА переживали, как бы игроки любимой команды не нахватались «лишних» карточек перед «Спартаком». Под угрозой дисквалификации находились сразу четверо – Фернандес, Тошич, Головин и Вернблум, и все они благополучно избежали перебора. Зорану это было проще всех сделать – к моменту его появления на газоне накал борьбы заметно спал – исход встречи уже ни у кого не вызывал сомнений. Последнюю треть матча ЦСКА провёл в энергосберегающем режиме, уже держа в уме другое дерби.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Локомотив
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