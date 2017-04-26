«По мозгам дали серьёзно». Сёмин и Гончаренко – о дерби

Дерби ЦСКА и «Локомотива» — в комментариях Юрия Сёмина и Виктора Гончаренко.

Под откос! Как ЦСКА разгромил «Локомотив» ЦСКА блестяще выполнил двуединую задачу на первое дерби недели – разгромил «Локомотив» и избежал «лишних» карточек перед «Спартаком».

За что наш брат любит главного «железнодорожника», так это за образность речи и нетривиальность суждений. После дерби с ЦСКА Юрий Павлович остался верен себе.

— ЦСКА полностью переиграл нас, — самокритично признал Сёмин. — Хочу поздравить соперника с хорошей игрой. В каждом эпизоде они были злее, сильнее, принципиальнее нас. Когда 0:1 проиграешь, будут говорить: могли забить, могли не забить. А нам сегодня по мозгам дали очень серьёзно. Наши футболисты в состоянии понять и принять поражение. Исправить ситуацию в дальнейших матчах.

— Почему решили играть с четырьмя защитниками?

— Предыдущий матч тоже играли в четыре защитника. В какой-то мере замена Чорлуки не произошла.

— Замена Тарасова была связана с тем, что три мяча «Локомотив» пропустил из центральной зоны?

— Менять можно было любого из 11 футболистов. Каждый не играл в полную силу, так, как может.

— В преддверии кубкового финала нет желания с «Рубином» сыграть полурезервным составом?

— После этого матча сложно сказать, где у нас полурезервный, а где основной состав.

Виктор Гончаренко зашёл в конференц-зал «ВЭБ-Арены» под аплодисменты. Заслуженные – так убедительно под его командованием ЦСКА сопоставимых с собой по уровню противников ещё не побеждал.

— Тот случай, когда и игра, и результат нравятся, — сообщил главный тренер «армейцев» собравшимся. — Футбольная погода сегодня была, поле с каждым матчем становится лучше. Мы провели достаточно много хороших атак. Где-то даже форсировали атаки вместо того, чтобы сохранить мяч – всё для болельщиков. Единственное, что меня сильно расстроило, — это потеря Дзагоева. В любом случае мы найдём, как её компенсировать, чтобы сохранить структуру игры в атаке – раньше уже играли без Алана.

— Что с Дзагоевым?

— Думаю, завтра будем знать, после медосмотра.

— Сегодня на игре присутствовал Массимо Каррера. А вы держали в уме предстоящее дерби со «Спартаком»?

— Мы думали, как победить, а не о том, кто находится на стадионе.

«У ЦСКА ещё есть шансы на титул». Витиньо – о матчах с «Локо» и «Спартаком» Два дерби ожидают ЦСКА на неделе – с «Локомотивом» и «Спартаком». Об этих матчах, и не только, беседуем с форвардом «армейцев» Витиньо.

— Поначалу эксперты отмечали игру ЦСКА в обороне под вашим руководством. Раскройте секрет, как удалось добиться такого прогрессе в атаке?

— Для того чтобы идти в гости, надо, чтобы дома всё хорошо было. В первую очередь пляшем от обороны. Выстроив защиту, переходим к атаке. Работа тренера в том и заключается, чтобы находить баланс, правильное соотношение между обороной и атакой.

— Не расслабит команду такая крупная победа?

— У нас достаточно опытная команда, и на неё не оказывает влияние ни победный, ни отрицательный результат. В равной степени подходим к любому сопернику.