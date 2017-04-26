Витиньо: закончили матч вот так, потому что болельщики гнали нас вперёд

Игроки «Локомотива» отказались от общения с прессой после разгрома. Зато к журналистам вышли довольные «армейцы», которые поделились впечатлениями от игры. Буквально спустя пять минут после матча стадион покидал Витиньо. Он хоть и спешил, но всё-таки дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».
– Важный матч, важные три очка, – начал бразилец. – Хоть мы и выиграли со счётом 4:0, но «Локомотив» был достаточно хорош.
– Кажется, матч удался и вам персонально.
– Я рад, что мне удалось отличиться и сделать две голевые передачи. Всегда приятно помогать команде. Хотя мы ещё ничего не добились, и нам есть что улучшать.
– Ощущалось, что сегодня было дерби, а не обычный матч?
– Конечно! Потрясающая атмосфера. Болельщики гнали нас вперёд, это придало нам силы и позволило вот так закончить матч.
– Похоже, что теперь мы видим другого Витиньо. Это так?
– Абсолютно верно. Я многому научился. Когда я только приехал в Москву, то был ещё молод. Попадал в разные ситуации. Сейчас я повзрослел.
– В чём именно прибавили?
– Я в образе мышления, концентрации на игре – думаю позитивнее.
– Слышал, что вы и на диету сели?
– Да. Я понял, что это очень важно для профессионала. Нужно посвящать себя футболу во всём, что ты делаешь.
– Вам нужно было похудеть или набрать вес?
– Набрать мышечную массу. Сейчас прибавил – вешу 74 килограмма.
Следом к журналистам вышел Зоран Тошич, который уже давно общается без переводчика. Вот и на этот раз он ответил на все вопросы сам. Может быть, русский его был не идеален, но абсолютно понятен и убедителен. Примерно как игра ЦСКА в сегодняшнем матче.
– Незадолго до игры главный арбитр Еськов был заменён на Карасёва. В команде это как-то обсуждалось?
– Вы серьёзно спрашиваете меня об этом?! У нас много важных дел, а на такие вопросы я не знаю, что ответить.
– Специально готовились к тому, что «Локо» сыграет в четыре защитника, а не в пять?
– Готовились ко всему – они раньше играли и в четыре защитника, и в пять. Тренер нас предупредил, что возможны оба варианта. Главное, что мы забили много голов и не пропустили. Это первая наша большая победа в дерби в этом сезоне.
– В каком состоянии подходите к «Спартаку»?
– В позитивном настроении. В этой части сезона у нас не было поражений. Команда набирает форму, играет хорошо. Конечно, игра со «Спартаком» особенная. Постараемся сделать всё возможное, чтобы выиграть. Посмотрим, что будет дальше.
А вот Бибрас Натхо вышел с переводчиком ЦСКА Максимом Головлёвым. За день до матча у полузащитника родился третий сын. Поэтому второй гол «армейцы» праздновали, словно качая ребенка.
– Заранее знали, как праздновать гол?
– Мы не готовились к этому. Просто ребята после гола спонтанно решили отпраздновать таким образом. Я им очень благодарен. Не ожидал, было приятно.
– Надо было приберечь празднование до своего гола.
– Парни просто не верили, что я забью (улыбается).
– У ЦСКА не всегда удаётся стабильно забивать. Насколько важно было отличиться сегодня четырежды перед дерби?
– Мы действительно не так часто забиваем много. Бывало, вообще не забивали. Но в преддверии дерби или нет – это ничего не меняет. Неважно, как победить «Спартак», главное — сделать это.
– Реально ли догнать красно-белых?
– В РФПЛ – да.
Последним к журналистам вышел Александр Головин, который начал матч на левом фланге, но после травмы Дзагоева занял его позицию.
– В начале матча вы действовали на позиции левого латераля. Непривычно?
– Нет. Я тренировался играть там перед матчем, знал требования тренера. К тому же Гончаренко ещё раз всё объяснил перед игрой. А после ухода Дзагоева передвинулся ближе к центру, на «свою» позицию.
– Кстати, что с Дзагоевым?
– Не знаю, будем надеяться только, что всё хорошо. В раздевалке он ничего не говорил, всё узнаем завтра.
– Ожидали, что обыграете «Локо» так крупно?
– Нет, но настраивались на этот матч, как на последний. Как и всегда.
– Боялись получить четвёртую жёлтую и пропустить ещё одно дерби?
– Я сфолил пару раз, но там точно на карточку не тянуло.