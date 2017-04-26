Витиньо: закончили матч вот так, потому что болельщики гнали нас вперёд

Бибрас Натхо, Витиньо, Александр Головин – о победе ЦСКА над «Локомотивом» в 25-м туре РФПЛ.

Игроки «Локомотива» отказались от общения с прессой после разгрома. Зато к журналистам вышли довольные «армейцы», которые поделились впечатлениями от игры. Буквально спустя пять минут после матча стадион покидал Витиньо. Он хоть и спешил, но всё-таки дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

«У ЦСКА ещё есть шансы на титул». Витиньо – о матчах с «Локо» и «Спартаком» Два дерби ожидают ЦСКА на неделе – с «Локомотивом» и «Спартаком». Об этих матчах, и не только, беседуем с форвардом «армейцев» Витиньо.

– Важный матч, важные три очка, – начал бразилец. – Хоть мы и выиграли со счётом 4:0, но «Локомотив» был достаточно хорош.

– Кажется, матч удался и вам персонально.

– Я рад, что мне удалось отличиться и сделать две голевые передачи. Всегда приятно помогать команде. Хотя мы ещё ничего не добились, и нам есть что улучшать.

– Ощущалось, что сегодня было дерби, а не обычный матч?

– Конечно! Потрясающая атмосфера. Болельщики гнали нас вперёд, это придало нам силы и позволило вот так закончить матч.

– Похоже, что теперь мы видим другого Витиньо. Это так?

– Абсолютно верно. Я многому научился. Когда я только приехал в Москву, то был ещё молод. Попадал в разные ситуации. Сейчас я повзрослел.

– В чём именно прибавили?

– Я в образе мышления, концентрации на игре – думаю позитивнее.

– Слышал, что вы и на диету сели?

– Да. Я понял, что это очень важно для профессионала. Нужно посвящать себя футболу во всём, что ты делаешь.

– Вам нужно было похудеть или набрать вес?

– Набрать мышечную массу. Сейчас прибавил – вешу 74 килограмма.

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Следом к журналистам вышел Зоран Тошич, который уже давно общается без переводчика. Вот и на этот раз он ответил на все вопросы сам. Может быть, русский его был не идеален, но абсолютно понятен и убедителен. Примерно как игра ЦСКА в сегодняшнем матче.

– Незадолго до игры главный арбитр Еськов был заменён на Карасёва. В команде это как-то обсуждалось?

– Вы серьёзно спрашиваете меня об этом?! У нас много важных дел, а на такие вопросы я не знаю, что ответить.

– Специально готовились к тому, что «Локо» сыграет в четыре защитника, а не в пять?

– Готовились ко всему – они раньше играли и в четыре защитника, и в пять. Тренер нас предупредил, что возможны оба варианта. Главное, что мы забили много голов и не пропустили. Это первая наша большая победа в дерби в этом сезоне.

– В каком состоянии подходите к «Спартаку»?

– В позитивном настроении. В этой части сезона у нас не было поражений. Команда набирает форму, играет хорошо. Конечно, игра со «Спартаком» особенная. Постараемся сделать всё возможное, чтобы выиграть. Посмотрим, что будет дальше.

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А вот Бибрас Натхо вышел с переводчиком ЦСКА Максимом Головлёвым. За день до матча у полузащитника родился третий сын. Поэтому второй гол «армейцы» праздновали, словно качая ребенка.

– Заранее знали, как праздновать гол?

– Мы не готовились к этому. Просто ребята после гола спонтанно решили отпраздновать таким образом. Я им очень благодарен. Не ожидал, было приятно.

– Надо было приберечь празднование до своего гола.

– Парни просто не верили, что я забью (улыбается).

– У ЦСКА не всегда удаётся стабильно забивать. Насколько важно было отличиться сегодня четырежды перед дерби?

– Мы действительно не так часто забиваем много. Бывало, вообще не забивали. Но в преддверии дерби или нет – это ничего не меняет. Неважно, как победить «Спартак», главное — сделать это.

– Реально ли догнать красно-белых?

– В РФПЛ – да.

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Последним к журналистам вышел Александр Головин, который начал матч на левом фланге, но после травмы Дзагоева занял его позицию.

– В начале матча вы действовали на позиции левого латераля. Непривычно?

– Нет. Я тренировался играть там перед матчем, знал требования тренера. К тому же Гончаренко ещё раз всё объяснил перед игрой. А после ухода Дзагоева передвинулся ближе к центру, на «свою» позицию.

– Кстати, что с Дзагоевым?

– Не знаю, будем надеяться только, что всё хорошо. В раздевалке он ничего не говорил, всё узнаем завтра.

– Ожидали, что обыграете «Локо» так крупно?

– Нет, но настраивались на этот матч, как на последний. Как и всегда.

– Боялись получить четвёртую жёлтую и пропустить ещё одно дерби?

– Я сфолил пару раз, но там точно на карточку не тянуло.