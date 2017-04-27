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ЦСКА, «Локомотив», «Барселона», «Зенит» — в обзоре дня
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

ЦСКА в погоне за «Спартаком». Обзор дня

Московское дерби ЦСКА – «Локомотив», семь мячей «Барсы» в ворота «Осасуны» и другое – в обзоре новостей дня.
27 апреля 2017, четверг. 00:00. Футбол

ЦСКА разгромил «Локомотив» и сократил отставание от «Спартака» до семи очков

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле принимал «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Забитые мячи на свой счёт записали Алан Дзагоев, Витиньо, Александр Головин и Бибрас Натхо. Витиньо также отметился в этой встрече двумя результативными передачами, а ещё по разу ассистировали партнёрам в голевых эпизодах Алексей Ионов и Марио Фернандес.

ЦСКА набрал 50 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РФПЛ, опередив «Зенит» (49). «Армейцы» отстают на семь очков от лидирующего «Спартака». «Локомотив» (35) находится на седьмой строчке.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
26 апреля 2017, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 0
Локомотив
Москва
1:0 – Дзагоев – 11, 2:0 – Витиньо – 39, 3:0 – Головин – 45, 4:0 – Натхо – 52

Видео доступно в «твиттере» РФПЛ

«Зенит» одолел «Оренбург»

«Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в выездном матче 25-го тура РФПЛ. На 14-й минуте подопечные Мирчи Луческу получили право на 11-метровый удар, и Жулиано чётко пробил с правой в левый от себя угол. Гол бразильца в итоге оказался единственным в этой встрече.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
26 апреля 2017, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Жулиано – 17 (пен)

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Тульский «Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов», прервав серию из трёх поражений

Тульский «Арсенал» выиграл у «Крыльев Советов» в матче 25-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:0. «Канониры» прервали серию из трёх поражений в турнире.

На 31-й минуте Никита Бурмистров выдал отличную подачу на Гию Григалаву, который головой подправил мяч в цель. На 80-й минуте прошёл заброс через всё поле на Федерико Расича, тот выскочил на свидание с Евгением Конюховым и перебросил мяч через голкипера в дальний угол пустых ворот.

«Арсенал» догнал «Крылья Советов» и делит с ними 14-е место в таблице: обе команды набрали по 21 очку.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
26 апреля 2017, среда. 19:30 МСК
Арсенал
Тула
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 – Григалава – 31, 2:0 – Расич – 80

Видео доступно в «твиттере» РФПЛ

«Рубин» — «Терек» — 0:1. Казанцы не смогли победить в седьмом матче РФПЛ подряд

«Рубин» проиграл «Тереку» в матче 25-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. «Рубин» не смог победить в седьмом матче турнира подряд.

На исходе первого тайма Магомед Митришев выскочил на ударную позицию, с которой пробил в дальний нижний угол. Сергей Рыжиков рукой парировал мяч, но Аблайе Мбенге оказался первым на добивании.

«Терек» (36 очков) вышел на шестое место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (29 баллов) находится на 11-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
26 апреля 2017, среда. 19:30 МСК
Рубин
Казань
0 : 1
Терек
Грозный
0:1 – Мбенге – 44

Видео доступно в «твиттере» РФПЛ

Дортмундская «Боруссия» победила «Баварию» и вышла в финал Кубка Германии

Дортмундская «Боруссия» победила «Баварию» в полуфинале Кубка Германии. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 19-й минуте Рафаэль Геррейро перехватил мяч, выскочил на ворота и пробил в штангу, а Марко Ройс оказался первым на отскоке и открыл счёт. На исходе получаса игры Хави Мартинес выиграл борьбу в воздухе и головой пробил мимо вратаря. На 41-й минуте Франк Рибери накрутил защитника и прострелил в центр штрафной, откуда Матс Хуммельс в касание пробил в нижний угол.

На 69-й минуте Усман Дембеле с правого края вошёл в штрафную и аккуратно забросил мяч на дальнюю штангу, откуда Пьер-Эмерик Обамейянг поразил головой пустой угол ворот. Пять минут спустя Ройс в быстрой контратаке получил передачу от Геррейро и покатил мяч дальше на Дембеле, тот убрал защитника и нанёс обводящий удар в дальний верхний угол.

«Боруссия» Д вышла в финал Кубка Германии, где сыграет с «Айнтрахтом».

Кубок Германии. 1/2 финала
26 апреля 2017, среда. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен
2 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 – Ройс – 19, 1:1 – Мартинес – 28, 2:1 – Хуммельс – 41, 2:2 – Обамейянг – 69, 2:3 – Дембеле – 74

Инфантино: ФИФА будет использовать систему видеопомощника арбитра на ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что на чемпионате мира по футболу 2018 года в России будет использоваться система видеопомощника арбитра (VAR).

«Мы будем использовать эту систему для помощи арбитрам на ЧМ-2018, поскольку за всё время её работы мы получали только положительные отзывы», — цитирует Инфантино AFP.

Ранее Инфантино объявил, что эта система будет использоваться на Кубке конфедераций 2017 года, который также пройдёт в России. КК-2017 должен пройти с 17 июня по 2 июля, а ЧМ-2018 — с 14 июня по 15 июля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Как завершится дерби ЦСКА - "Локомотив"?
Победа ЦСКА
2190 (31%)
Победа "Локомотива"
2422 (34%)
Ничья
2573 (36%)
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