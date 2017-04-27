«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели

«Он – второй в списке лучших молодых бразильцев после Неймара», – убеждал нас Евгений Гинер, когда ЦСКА оформил трансфер Витиньо. Они одновременно уехали из Бразилии, но Неймар быстро адаптировался к «Барселоне» и стал лидером, временами отнимая хлеб даже у Лео Месси, а Витиньо провёл полтора года так серо, что в ЦСКА хотели заменить его Максимом Григорьевым. Тот Витиньо уже стал отцом, но не успел повзрослеть: история, как однажды парень перестал играть за «Сенас», потому что опаздывал на стадион, была показательной. В Рио-де-Жанейро Витиньо чувствовал себя спокойно даже в родной фавеле, где быстро привык к оружию вокруг, зато в Москве замкнулся в четырёх стенах. Когда наступили холода, маршрут парня сократился до двух пунктов: тренировка – дом – тренировка – дом.

Двухлетняя отлучка домой изменила Витиньо – он ещё раз стал отцом, перестал ставить деньги на первое место (бразилец не скрывал, что в 2013-м выбрал ЦСКА из-за денег), адаптировался в полуживом «Интернасьонале» на позиции чистого нападающего. Оставалось лишь подтянуть тактику, давнюю слабую сторону Витиньо: «В Европе тактические построения полностью отличаются от тех, что применяют в Бразилии. Там требуют, чтобы ты отрабатывал в обороне, опекал соперника. Даже есть матчи, в которых команда почти не атакует».

«У ЦСКА ещё есть шансы на титул». Витиньо – о матчах с «Локо» и «Спартаком» Два дерби ожидают ЦСКА на неделе – с «Локомотивом» и «Спартаком». Об этих матчах, и не только, беседуем с форвардом «армейцев» Витиньо.

Назначение Виктора Гончаренко главным тренером ЦСКА – лучшее, что могло случиться для Витиньо: тренер сразу определил бразильца в линию атаки, перестроил тактику «армейцев» на 3-5-2 и начал водить Витиньо за руку, показывая положение и объясняя ему функции в командной игре. Быстро стали ясны акценты в построении атаки ЦСКА: если Оланаре впереди – попытка взломать соперника за счёт мощи, регулярных подач и скидок на игроков поддержки, то Ионов и Витиньо – скорость, резкость, активное использование свободных зон.

У Гончаренко Витя, как ласково называют бразильца, резко вырос в плане тактического понимания, сильно прибавил в черновой работе, в прессинге. 72 минуты матча с «Ростовом» Витиньо отыграл на позиции центрального полузащитника, регулярно менялся полуфлангами с Головиным и демонстрировал невероятную продуктивность в отборе – 9 удачных попыток из 9. Построение атак выглядело следующим образом: Головин и Витиньо либо растягивают центр, располагаясь на полуфлангах и дожидаясь паса из глубины или с фланга, либо смещаются на помощь друг другу, как на скриншоте ниже. В этом моменте Витиньо помог Головину сыграть в стеночку и отрезать Калачёва, Нобоа и Гацкана.

До прошлой пятницы, несмотря на бодрый футбол и новый уровень понимания тактики, Витиньо мог похвалиться только уничтожением «Томи». Теперь список успехов бразильца шире – победный мяч «Уфе» и 1+2 с «Локомотивом» в дерби, где у ЦСКА получалось почти всё. «Теперь Витиньо – другой футболист по сравнению с тем, что приезжал в Москву. Я повзрослел, прошёл через разные ситуации и теперь концентрируюсь на игре, мыслю позитивно», – отрапортовал Витиньо после красивой победы над «Локомотивом». Наблюдение после победы от агента «армейца» Мигела Гойса: «Витиньо может и лучше».

Нужно подметить пару тактических деталей в игре Витиньо. Первая – регулярные смещения на фланг и полуфланг. Здесь бразилец разделяет функции с Алексеем Ионовым: если один уходит к бровке, второй пробует заполнять штрафную и насыщать центр. «Локомотив» провалился в полуфланговых зонах, откуда пришло сразу три гола ЦСКА, и алгоритм голов был привычным для «армейцев» – игроки могли заполнять «чужие» зоны, но при этом сохраняли игровую структуру. Когда ЦСКА забивал первый гол, так и было – Витиньо занял позицию Головина, начинавшего матч левым латералем, Головин появился на месте Дзагоева, а сам Алан открылся в штрафной, на одной линии с Ионовым. Так выстроенная структура – сигнал того, что ЦСКА Гончаренко в ближайшее время будет становиться только сильнее и сыграннее.

Вторая деталь – грамотная игра между линиями. Здесь опять же нужно критиковать «Локомотив», Игоря Денисова и Дмитрия Тарасова, сыгравших очень расхлябанно, – но и сам Витиньо грамотно пользовался пространством за их спинами. За три минуты до второго гола ЦСКА бразилец уже здорово открылся между защитниками и опорниками, тогда удар Витиньо получился мимо створа. Вторая попытка вышла точной.

Витиньо наконец-то повзрослел, и дело не только в тактическом понимании и стремлении прессинговать, обороняться, что помогло организовать третий гол в ворота «Локо» – за пределами поля он тоже начал вести себя грамотнее. «Витиньо в последнее время очень любит салат. Сам себе его делает. Он сел на диету ради команды. Сейчас его вес около 75 килограммов – оптимальнее, чем раньше», – рассказала после матча ЦСКА и «Локомотива» жена Витиньо Таяне Сантос. Другой «армейский» бразилец, Вагнер Лав, был фанатом чурраско, бразильского шашлыка на углях, но тогда было иное время, иной тренер и иные штрафы за лишний вес. У Гончаренко игроки должны максимально следить за собой. Витиньо это быстро усвоил.

Он часто рассказывает о дружбе с игроком «Локомотива» Майконом. Тот тоже когда-то считался невероятным талантом, но за годы в России качества Майкона атрофировались, он превратился в работоспособного, но довольно заурядного бегунка. Витиньо сейчас делает всё, чтобы не стать похожим на своего друга, – статус «второй после Неймара» явно нравится игроку больше.

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