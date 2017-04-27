Сорокин: администрация Петербурга выполнила все обещания по «Крестовскому»

Гендиректор оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ и Кубка конфедераций Алексей Сорокин – о готовности городов-участников.

До начала Кубка конфедераций осталось чуть менее двух месяцев. Турнир по традиции должен стать генеральной репетицией чемпионата мира. Самое время узнать, насколько города-участники готовы принять матчи, которые будут транслироваться по всему миру, и как проведение соревнований отразится на жизни горожан.

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«Рост газона на «Крестовском» происходил искусственным образом»

— Что уже готово к проведению Кубка конфедераций?

— Готовность к турниру оцениваем высоко, без ложной скромности.

— А в процентном соотношении? Что уже готово, а какие вопросы ещё находятся в разработке?

— Все эти проценты – от лукавого. Это же не выполнение бетонных работ, в которых легко оценить процент залитого бетона. Мы всё-таки имеем дело с живым организмом.

Стадионы готовы. Прошёл первый тестовый матч на последней из арен Кубка конфедераций. Имею в виду встречу «Зенита» и «Урала» на «Стадионе Санкт-Петербург». Стадионы «Спартак» и «Казань Арена» не вызывают никаких вопросов – там уже давно проводятся матчи. И проводятся с успехом. Конечно, для того чтобы стадион полностью ожил, нужно провести на нём несколько игр, чтобы системы притёрлись, а работники понимали свои манёвры. В целом никакой паники относительно готовности стадионов у нас нет. Конечно, предстоит научиться управлять новыми объектами и организовывать на них матчи.

— А что касается инфраструктуры?

— Она также не вызывает вопросов. Все гостиницы забронированы, транспортная инфраструктура везде развита, авиационное сообщение налажено, аэропорты у нас или новые, или просто хорошие.

— Много разговоров о состоянии газона на стадионе в Санкт-Петербурге.

— Мы очень пристально за этим следим. Газон долго «просыпался», но сейчас растёт. Может, не так активно и красиво, как ожидалось, но прогресс заметен.

— Были слухи, что он сгорел и вообще умер.

— Это неправда. Просто процесс происходит чуть медленнее, чем ожидалось.

— Почему?

— Во-первых, Питер всё-таки не южный город, здесь свой, достаточно суровый, климат. Во-вторых, крышу стадиона впервые раздвинули только несколько недель назад. То есть рост травы происходил исключительно в искусственных условиях – вентиляция и подсветка производились с помощью специального оборудования. Если бы это была южная полоса и газон находился на открытом, полностью вентилируемом стадионе, было бы легче. Здесь же рост травы приходится обеспечивать инженерным способом.

«Зенит»: газон на новом стадионе, по сути, выращивается заново Заместитель гендиректора «Зенита» по управлению инфраструктурой Владимир Литвинов – о состоянии газона на новом питерском стадионе.

— Говорили, что могли «убить» газон, когда тестировали выдвижное поле.

— Это тоже неправда. Газон не затрагивается при выдвижении. Притом такой манёвр производился всего один раз. И до Кубка конфедераций выкатывать газон за пределы стадиона никто не планирует.

— Сильно опасались за своевременную сдачу питерского стадиона?

— Конечно, объект большой, со сложной историей строительства, со сменой подрядчиков, архитекторов и так далее. Наверное, всё это тянет за собой некий шлейф. Но с лета прошлого года мы видим большой прогресс. Администрация города выполнила все обещания, стадион получил заключение соответствия в необходимый срок. А дальше – нюансы жизни футбольной арены. На нём просто надо играть как можно больше, чтобы его освоить.

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— Геннадий Орлов недавно заявил, что после Кубка конфедераций «Зенит» вновь на какое-то время вернётся на «Петровский». Это правда?

— Это было бы удивительно. Две недели назад было объявлено, что «Зенит» берёт на себя расходы по эксплуатации стадиона. Конечно, это дело клуба, но логики в решении вернуться на «Петровский» лично я не вижу никакой. Если «Зенит» эксплуатирует стадион и играет на нём три матча сейчас, что может его заставить вернуться на арену меньшей вместимости и меньшего комфорта для зрителей?

— Может, потребуются какие-то доводки стадиона.

— А какие могут быть доводки после Кубка конфедераций? Всю инфраструктуру, которую мы там установим, планируется сохранить до чемпионата мира. Смысл заниматься демонтажом, а потом заново всё монтировать? Для меня это непонятно. Поэтому такой вопрос лучше задавать «Зениту» или самому Орлову.

— Какие изменения ждут стадионы «Спартак» и «Казань Арена» перед Кубком конфедераций? Предполагаются ли дополнительные трибуны?

— Дополнительных трибун не будет. Со вместимостью всё в порядке. Мы намерены установить временные сооружения вокруг стадионов и расширить зоны СМИ, VIP-зоны и кухню. Есть ряд изменений, которые реализуются под наши требования и требования ФИФА.

На стадионе в Санкт-Петербурге рост травы происходил исключительно в искусственных условиях – вентиляция и подсветка производились с помощью специального оборудования.

— В чём была главная проблема адаптации стадиона «Фишт» после Олимпиады?

— У всех в сознании «Фишт» сидит как готовый стадион. Но строился он под открытие и закрытие Олимпийских игр. Сейчас он будет использоваться для других целей. Главной задачей было поменять ментальность собственника, уверенного, что у него в наличии есть готовый стадион. Здесь потребовались определённые работы по приведению арены в футбольный режим. И работы дорогостоящие. Сейчас они завершены, нам осталось наладить отдельные системы. Кубок России «Фишт» примет в абсолютно готовом состоянии. Как и на остальных стадионах, тут будут определённые изменения под строгие требования ФИФА. Они касаются зон повышенного комфорта, лож и ещё ряда элементов. Но это нормально.

«На жизни горожан проведение Кубка конфедераций не отразится»

— Готовитесь к тому, что жители южных регионов России массово отправятся в Сочи, а жители Поволжья – в Казань? Какими могут быть связанные с этим проблемы?

— Мы рассчитываем, что болельщики будут ездить за понравившимися им командами. Надеемся, среди них будет и сборная России. Футбольный туризм никто не отменял. Но Кубок конфедераций –домашний турнир, на котором не бывает ошеломляющего количества иностранных болельщиков. Есть более активные страны в плане покупки билетов, есть менее активные – например чилийские болельщики, которые лидируют среди иностранцев по покупке билетов в Россию летом. Но подавляющее число болельщиков будет из нашей страны. Если к нам приедут 60-70 тысяч гостей, это уже будет приличный результат, так как обычно на Кубок конфедераций приезжают лишь 7-10% иностранцев от общего числа болельщиков.

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— Эти людские потоки как-то повлияют на ситуацию с транспортом и размещением?

— Потоки не превысят вместимость стадиона. Города готовы к турниру, есть места для размещения болельщиков. Четыре города с лёгкостью справятся со всеми потоками.

— Как будет обеспечиваться безопасность во время турнира?

— Тщательно.

— В этом никто не сомневается. А если конкретнее? Ожидать ли перекрытия дорожного движения, специальных графиков перемещений общественного транспорта?

— Нет, никто ничего перекрывать не собирается. Вообще, мы стараемся внести только позитив в жизнь города. Организация футбола не должна никак мешать жизни наших городов. Конечно, прибытие иностранцев и сам футбольный праздник внесёт определённую струю. Но уж точно не деструктивную. Акцент будет сделан на передвижении болельщиков вокруг стадиона. Везде есть транспортный план, за который отвечает городская администрация. Каждый город понимает, как организовывать поток людей на стадион и со стадиона. Почти все города-участники регулярно проводят матчи РФПЛ. С точки зрения людских потоков, чем отличается матч «Спартак» — «Зенит» от игры Россия — Португалия? На тот же стадион направляется то же количество людей.

— То есть на городские службы эти матчи не повлияют?

— На жизни горожан проведение Кубка конфедераций не отразится. А вот на городских и федеральных службах – вполне. Будет определённая мобилизация правоохранительных сил и работников городского транспорта. Но эта нагрузка будет незаметной для обычных людей. Хорошо, когда приезжает много болельщиков, пользуются туристическими услугами, получают новые впечатления. Любой футбольный праздник должен оставаться праздником.

Если «Зенит» эксплуатирует стадион и играет на нём три матча, что может его заставить вернуться на арену меньшей вместимости и меньшего комфорта для зрителей?

— Получается, главными местами, где болельщики смогут этот футбольный праздник почувствовать, будут территории вокруг стадиона?

— Много народу будет и в центре. Всё-таки Кубок конфедераций принимают большие города. Странно будет с утра поехать на стадион и стоять у закрытых ворот.

— Поэтому, наверное, было бы логично устроить какие-то зоны для болельщиков в центре или на главных улицах?

— Давайте не нагнетать. Мы же не военкомат, чтобы организовывать специальные пункты. У нас сами по себе интересные города, предлагающие любому туристу множество разнообразных развлечений. Что-то специальное выдумывать тут не надо. И Москве, и Санкт-Петербургу, и Казани, и Сочи есть что предложить своим гостям: музеи, площади, казанский кремль, сочинский променад. Мы же не в чистом поле собираемся организовывать Кубок конфедераций. Города будут соответствующим образом украшены, будут организованы дополнительные автобусные маршруты из аэропорта в центр города, шаттлы, бесплатный проезд для обладателей билетов.

«Фестивали болельщиков ФИФА организованы не будут»

— Хотелось бы получить некоторую информацию о фан-зонах.

— Летом фестивали болельщиков ФИФА организованы не будут. Фан-фест предусмотрен исключительно на чемпионате мира. На Кубке конфедераций могут быть организованы зоны публичного просмотра, но это больше инициатива городов и частных структур. Чаще всего какая-то компания или организация договаривается с администрацией города о выделении площадки и посылает запрос в ФИФА по выдаче телесигнала. Всё это вне нашей компетенции.

— То есть вы не курируете создание зон массового просмотра футбола или скоплений болельщиков за пределами территории стадионов?

— Их организацию курируют администрации городов. Как и организацию других массовых мероприятий. У нас нет информации, где могут быть устроены болельщицкие зоны, эта информация появится чуть позже.

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— Тогда как будет организована работа с болельщиками в дни матчей?

— Работа будет проводиться на стадионах и прилегающих к ним территориях. Будет разогревающая программа, которая всегда бывает на Кубках конфедераций и чемпионатах мира. Мы постараемся максимально развлечь гостей, будет работать ди-джей. За пределами стадиона партнёры ФИФА установят павильоны, между которыми болельщики смогут циркулировать. В каждом из них будет своё развлечение. Партнёры на то и партнёры, что имеют право проводить свои промо-акции. Как правило, это бывает интересно.

— Уже есть договорённость, где какая компания базируется?

— Конечно. Есть конкретный план размещения павильонов вокруг каждого стадиона.

Чилийские болельщики лидируют среди иностранцев по покупке билетов в Россию летом.

— Поделитесь?

— Болельщики просто придут к стадиону и увидят, что там есть. Вам не нужно заранее знать описание каждого аттракциона, когда вы собираетесь в парк Горького. Вы просто идёте и всё.

— Работать павильоны будут только в дни матчей?

— Да, до и после игры. Во внематчевые дни доступ к этим объектам не осуществляется. Проходят на территорию только лица с аккредитацией и работники стадиона. Всё-таки арену и территорию вокруг нужно привести в порядок после матча, подготовить её к следующей игре, посмотреть, как ведёт себя газон.

— Насколько плотно оргкомитет взаимодействует с партнёрами ФИФА и в чём заключается работа этих организаций?

— Взаимодействуем очень плотно. Председатель оргкомитета проводит регулярные встречи с партнёрами, мы также постоянно с ними общаемся. У каждого партнёра своя программа активации. Например, «Макдональдс» организует работу с детьми, которых футболисты выводят на поле, «Кока-Кола» отвечает за ребят, которые подают мячи, проводит тур Кубка чемпионата мира, пивная компания представит свою продукцию, «КИА» и «Хюндай» предоставляют автотранспорт и имеют право выставлять свои машины рядом со стадионом. Не уверен, что разрешат попользоваться, но посидеть в салоне, наверное, будет можно. В общем, диапазон широк.

— Вы сказали, что фан-зоны в городах участниках организованы не будут. Но есть в хорошем смысле больные футболом города типа Краснодара или Ростова, в которых Кубок конфедераций проходить не будет. Планируется ли организовывать какие-то зоны там?

— Если найдётся организатор, который захочет это сделать, мы только поприветствуем. Уверен, эта инициатива будет хорошо встречена и городской администрацией. Но тут действует механизм, который я описывал выше, – прежде всего нужна договорённость с городом и организация соблюдения правопорядка.

— Такие инициативы поступают?

— Интерес есть. Но пока не могу сказать ничего конкретного. Думаю, что болельщикам в больших городах можно рассчитывать на то, что и к ним летом придёт футбольный праздник.

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