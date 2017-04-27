Что увидел Каррера на «Песчанке». 5 выводов о дерби ЦСКА – «Локомотив»

Дерби на «ВЭБ-Арене» дало массу пищи для размышлений Массимо Каррере и немного поводов для оптимизма перед воскресной встречей с ЦСКА.

После третьего гола ЦСКА камера выхватила в VIP-ложе «ВЭБ-Арены» Массимо Карреру. Судя по хмурому выражению лица, настроение у «алленаторе» «Спартака» было под стать погоде – таким же пасмурным. Происходящее на поле едва ли доставляло ему удовольствие. Наблюдая, как «армейцы» измываются над соперником – не самым хилым соперником, – он мысленно прикидывал, чего же ждать от них во втором, самом важном дерби на неделе. И размышления эти определённо доставляли тренеру беспокойство. На его глазах красно-синие показали свой лучший футбол в сезоне, всем своим видом дав понять, что на финиш сезона накатывают в замечательном функциональном, игровом и психологическом состоянии. Сбить неприятеля с этого ритма красно-белым будет чрезвычайно сложно.

Под откос! Как ЦСКА разгромил «Локомотив» ЦСКА блестяще выполнил двуединую задачу на первое дерби недели – разгромил «Локомотив» и избежал «лишних» карточек перед «Спартаком».

Прессинг как грозное оружие ЦСКА

Как верный сторонник высокого прессинга Каррера наверняка оценил по достоинству этот элемент футбольного искусства в исполнении чемпиона (а ЦСКА, напомню, соответствующие полномочия ещё не сдал и явно будет биться до конца за их сохранение). Ровно половину из своих результативных атак «армейцы» провели после отбора в центре поля. В первом случае А. Березуцкий обокрал Миранчука, во втором – Витиньо – Тарасова.

Можно сказать, что катастрофически неудачный матч провели опорные хавбеки «Локомотива», и это будет правдой. Юрий Сёмин постфактум грустно констатировал, что замены за первый тайм заслуживали все 11 «железнодорожников». Но ведь это хозяева вынудили соперника ошибаться, атакуя в момент приёма мяча, не давая поднять голову! Думается, на ближайших тренировках Каррера уделит повышенное внимание выходу из-под чужого прессинга. В том, что он будет, и будет плотным, сомневаться не приходится.

«Армейцы» осознанно отказались от контрпродуктивного «катания телеги» на своей половине поля, за которое их нещадно распекали при прошлом командире.

Минимум промежуточных передач

ЦСКА реже встречался с мячом (572 касания против 628) и соответственно меньше времени его контролировал (46%), но именно он в прошедшем «междусобойчике» доминировал. Парадокс? Отнюдь. «Армейцы» осознанно отказались от контрпродуктивного «катания телеги» на своей половине поля, за которое их нещадно распекали при прошлом командире. При развёртывании наступления красно-синие избегали лишних промежуточных передач, поддерживая стабильно высокий темп наступления.

Показательным в этом отношении вышел гол многодетного папаши Натхо. На доставку мяча из своей штрафной за спину Гилерме у ЦСКА ушло 23 секунды и 5 передач. Хотя тут, опять-таки, будет уместен попутный упрёк профильным разрушителям «Локо». В завершающей фазе чужой атаки труднообъяснимое легкомыслие проявил И. Денисов – просто бросил преследовать израильского оппонента, позволив тому беспрепятственно расстрелять вратаря.

«По мозгам дали серьёзно». Сёмин и Гончаренко – о дерби Дерби ЦСКА и «Локомотива» — в комментариях Юрия Сёмина и Виктора Гончаренко.

«Армейцы» настроили прицел

Не открою Америки, если скажу, что цифры на табло в значительной степени формируют восприятие игры. Возможно, вы удивитесь, но в трёх предыдущих матчах ЦСКА создал даже больше моментов в наступлении, чем вчера. Брак в завершении подвёл. В Краснодаре красно-синие реализовали 5,6% ударов (1 из 18), дома против «Ростова» — 0% (0 из 21), в Уфе – 10% (2 из 20). В давешнем дерби они продемонстрировали выдающуюся конвертацию попыток в голы – 28,6%! Гончаренко образно объяснил природу прогресса в наступлении: «Для того чтобы идти в гости, надо, чтобы дома всё хорошо было. В первую очередь пляшем от обороны. Выстроив защиту, переходим к атаке».

Единственную потерю перед дерби №1 ЦСКА понёс не по своей вине. Очередная травма выбила из строя Дзагоева.

Светлый Голова

После Евро-2016 самого молодого члена сборной много и подчас несправедливо критиковали. Другой на его месте разобиделся бы на весь белый свет и начал откровенно халтурить на поле – мало ли подобных примеров среди «льготников от лимита»? Головин отреагировал на волну негатива единственно верным, с точки зрения истинного, а не мнимого профи, образом – повышением требовательности к самому себе.

Результат этой работы налицо – весну Александр проводит так, что любо-дорого посмотреть. Понятно, что журналистские оценки – это всегда в известной степени вкусовщина, но в данном случае они чётко отображают тенденцию: за два месяца Головин ни разу не опустился ниже семёрки от «Чемпионата». Вот и прошлое дерби 17-й номер ЦСКА провёл выше всяких похвал – притом, что начинал его на непривычной позиции левого бека. Перевоплощение в латераля не помешало Головину начать первую результативную атаку. Возвращение в более привычную наступательную стихию он ознаменовал классным голом. «Спартаку» в уик-энд в любом случае придётся решать «проблему Головина».

Думается, на ближайших тренировках Каррера уделит повышенное внимание выходу из-под чужого прессинга.

Сильно, но аккуратно

Помимо завидной эффективности в наступлении, внимательной работы в обороне и нескольких ярких сейвов своего капитана ЦСКА продемонстрировал высокую игровую дисциплину. Четыре человека – по два латераля и центральных хавбека – «висели» у ЦСКА на карточках, и ни один не дал повода Сергею Карасёву извлечь из кармана пластиковый прямоугольник. Даже Вернблум – это олицетворение брутального футбола – и тот был предельно тактичен и собран. Несмотря на репутацию безбашенного бойца, Понтус умеет вовремя остановиться. После парного предупреждения в первом весеннем туре швед не получил ни одной карточки! И в данном случае это скорее его заслуга, чем упущение арбитров.

Единственную потерю перед дерби №1 ЦСКА понёс не по своей вине. Очередная травма выбила из строя Дзагоева. В некотором смысле это облегчает задачу спартаковской полузащите. Но не намного, учитывая форму Вернблума, Натхо и того же Головина.