Найти крайнего. Как фланговые защитники создают атаку «Ростова»

Все уже привыкли к тому, что Курбану Бердыеву не важно, какие фамилии написаны на футболках защитников и вратаря. Маг зонной обороны научит делать это любого — в матче с «Краснодаром» «Ростов» играл без Сесара Наваса против сильного соперника, но не пропустил, а против «Уфы» команда после травмы Михи Мевли играла в уникальном сочетании защитников: Байрамян — Симич — Навас — Гацкан — Терентьев. Если по ходу зимнего перерыва у вас были предположения, что линия обороны «Ростова» будет выглядеть так, вам необходимо срочно провериться на экстрасенсорные способности.

Но ростовскими нулями уже никого не удивить. Они формируют представление о команде как о выставляющей «автобус», что не совсем верно. Защитники у Курбана Бердыева не только обеспечивают вратарю минимум работы — их игра служит индикатором успешности команды в атаке. Чтобы доказать это, достаточно посмотреть на количество голевых передач у Тимофея Калачёва — больше в чемпионате России только у Квинси Промеса. Однако судить о вкладе крайних защитников «Ростова» в атакующие действия лишь по ассистам не очень корректно — есть ещё несколько моментов, которые необходимо выделить.

Игра крайних защитников в атаке — одна из основ успешной игры «Ростова» Курбана Бердыева, но иногда команде не хватает вариативности, и план соперника сводится к тому, чтобы нейтрализовать Тимофея Калачёва — этого достаточно.

Во-первых, если отбросить стандарты, то «Ростов» в нынешнем сезоне отдал 582 острые передачи в 40 матчах. 14,5 ключевых паса за игру плюс стандарты — это достаточно много. Если разделить поле на три части по вертикали, то получится, что из центральной зоны «Ростов» отдал 209 из 582 острых передач, из зоны правее центра — 203, из зоны левее центра — 170. Разница между правым и левым флангом уже ощутима, назовём её пока «эффектом Калачёва».

Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова».

Далее посмотрим на долю крайних защитников. Из 582 острых передач на латералей приходятся 164, то есть 28%. Возьмём команды с идеальной в нынешнем сезоне игрой крайних защитников при схемах в два и три центральных — «Монако» и «Челси», чтобы сравнить их с ростовскими цифрами. Крайние защитники «Монако» генерируют 26% острых передач от общего количества, латерали «Челси» — 22%. Получается, что «Ростов» чуть больше зависит от действий фланговых защитников, и первый вывод, который необходимо сделать: высокая активность на краях — это хорошо, но зависимость от того, насколько продуктивны впереди будут фланги, — это как минимум спорное достоинство. Объяснить этот вывод можно простым примером: уже легендарная серия из пяти матчей по 0:0 случилась тогда, когда правому флангу «Ростова» перекрыли кислород — всего шесть острых передач от крайних защитников за 450 минут. Для сравнения: в двух последних результативных матчах (3:0 со «Спартаком» и 1:0 с «Уфой») крайние защитники за 180 минут сгенерировали те же шесть острых передач из зоны правее центра.

Все острые передачи от крайних защитников «Ростова» в нынешнем сезоне

Таким образом, «эффект Калачёва» кажется очевидным. Но и это не совсем так. Необходимо разделять моменты и остроту, создаваемую в позиционных атаках, и моменты и остроту в контратаках. Из 121 острой передачи от фланговых защитников в позиционных атаках на Калачёва приходится 55 (45%) — это терпимо, когда имеешь на поле исполнителя такого уровня, как белорус. Но важнее другое: из 43 острых передачах латералей в контратаках на Калачёва приходится 27. Почти две трети — это уже очень большая доля.

Здесь мы подходим ко второму важному моменту. Более контратакующий стиль игры «Ростову» необходим в матчах с топ-командами — так происходит и в чемпионате России, и в еврокубках. Соответственно для матчей с этими соперниками, которые идут вперёд большими силами и оставляют зоны на флангах, команде нужен Калачёв, его умение моментально оценить ситуацию и сделать точный навес или прострел на нападающего, остающегося один в один. Идеальный пример — первый гол «Спартаку» в прошлом туре: быстрая атака выводит двух ростовских нападающих в штрафной один в один против защитников, и Калачёву хватает двух касаний, чтобы поменять цифру на табло.

Тем не менее в чемпионате России гораздо больше команд, которые защищаются глубоко и сдваивают фланги при переходе в оборонительную фазу. Вернёмся к серии ростовских нулей: соперниками были «Терек» (опорный полузащитник Дьомбер опускался до линии защитников, уплотняя её), «Крылья Советов» (три центральных защитника), «Локомотив» (три центральных защитника), ЦСКА (три центральных защитника) и «Краснодар». Лишь «Краснодар», следуя своему стилю, стремился играть глубоко на чужой половине поля, но в этом матче как раз «Ростов» и не конвертировал в голы моменты, появившиеся в контригре — должны же быть матчи, где команда Бердыева реализует меньше ста процентов своих моментов.

Проблема становится очевидной: то, что очень круто работает в топ-матчах, не даёт «Ростову» возможности набрать максимум очков против соперников, которых команда превосходит как минимум в организации игры. И здесь, как ни странно, решение помогает найти травма Тимофея Калачёва.

На финише сезона в календаре у «Ростова» соперники, которые постараются отдать мяч («Амкар», «Арсенал», «Анжи», «Оренбург»), и, чтобы набрать максимум очков, команде Бердыева необходимо разнообразие.

Заменивший его в стартовом составе Денис Терентьев — защитник другого типа. Он не такой олдскульный, как белорус, он не нацелен на постоянные навесы и старается больше смещаться к центру и держать мяч. Это одно из первичных требований к современному фланговому игроку — в тех же «Монако» и «Челси» крайние защитники оказываются в чужой штрафной не намного реже, чем в своей, и не играют линейно по боковой, до углового флага. И вот здесь есть третий важный момент — как строить атаки в матчах с плотно обороняющимися командами.

Единственный мяч в матче с «Уфой» был забит при участии Терентьева, который поборолся за мяч в чужой штрафной и освободил пространство Нобоа пространство для свободного навеса, но гораздо более показательный эпизод случился за несколько секунд до этого.

Терентьев линейно подключается по боковой и получает мяч. Против него действует левый защитник «Уфы», которая традиционно играет в три центральных. Посмотрите за расположением опорного полузащитника — он находится на штрафной дуге и максимально уплотняет зону. Обычный навес здесь не слишком перспективен — в качестве примера можно привести матч «Амкара» и «Зенита», в котором команда Мирчи Луческу расстреляла штрафную хозяев кроссами, так и не добилась успеха.

Страх и неумение в Черкизово. Чего не хватает нашим командам «Локомотив» и «Спартак» сыграли типичный российский топ-матч: много эмоций (что хорошо), мало качества (что ужасно).

Левый защитник показывает сдваивающемуся с ним центральному полузащитнику, под какую ногу нужно страховать, если Терентьев пойдёт в дриблинг к лицевой. В это время Александр Ерохин уводит левого центрального защитника ближе к 11-метровой отметке, и между центральными и крайним защитником образуется разрыв. Терентьев начинает смещаться в центр…

… и отдав мяч, моментально бежит в открывшуюся зону под обратный пас. Если бы он прошёл, то левому крайнему защитнику «Уфы» пришлось бы встречать Терентьева, а у него было бы сразу два варианта — или бить самому, или пользоваться тем, что Ерохин ушёл в центр штрафной и простреливать/навешивать к линии вратарской, где три нападающих «Ростова» остаются один в один с опекунами.

Этот вариант игры с усложнением задачи для обороняющейся команды смотрится выигрышным в матчах против соперников, глубоко располагающих своих защитников. Стремление Терентьева к смещениям в центр можно совместить с лучшими качествами Калачева — в этом сезоне был матч, когда они одновременно находились на поле. Это был матч первого круга с «Краснодаром», и вот ещё один показательный момент.

Терентьев начинает смещаться к центру. По месту второго центрального нападающего подключается Нобоа, а Калачев остаётся во фланговой зоне, удерживая левого защитника соперников от сужения к центру, что образует свободную зону. Одному из опорных «Краснодара» приходится встречать Терентьева, и зона вскрывается.

Но Калачёв был во фланговой зоне не один — с ним был Мусса Думбия. Если бы африканскому нападающему хватило позиционного мышления, он устремился бы в открывающуюся зону ещё в момент смещения Терентьева. Но Думбия потому и отдан «Ростовом» в аренду — нужного видения ситуации на поле у него нет. Зато оно есть у Азмуна и Полоза, с которыми реализовывать преимущество после смещений крайнего защитника к центру в позиционной атаке проще.

Вывод

Игра крайних защитников в атаке — одна из основ успешной игры «Ростова» Курбана Бердыева, но иногда команде не хватает вариативности, и план соперника сводится к тому, чтобы нейтрализовать Тимофея Калачёва — этого достаточно. Игра Дениса Терентьева, который может играть и левым латералем, добавляет выбора команде в позиционных атаках. На финише сезона в календаре у «Ростова» соперники, которые постараются отдать мяч («Амкар», «Арсенал», «Анжи», «Оренбург»), и, чтобы набрать максимум очков, команде Бердыева необходимо разнообразие. Достичь его можно, совместив на поле качества разных типов фланговых защитников.