Тройной форсаж. Как схема 3-4-3 решила проблемы «Арсенала»

«Арсенал» перешёл на 3-4-3 и улучшил как игру, так и результат. Одна из проблем решена, теперь «канониры» сильнее в обороне.

Переходу на схему 3-4-3 обычно предшествует болезненное поражение. У «канониров» ход событий растянулся. Команда начала сыпаться в декабре, достигла пика кризиса в Мюнхене и завершила путь к спасительной схеме поражением от «Кристал Пэлас». Успела с болью вылететь из Лиги чемпионов и опуститься на седьмое место в АПЛ. Пора было что-то менять.

Красная жара. «Бавария» уничтожила «Арсенал» за 10 минут Второй матч в этом противостоянии можно не проводить: «Арсенал» после отличного первого тайма самоустранился в момент.

«Канониры» провели в новой формации три игры. Обкатали схему против «Мидлсбро», потом обыграли конкурента за Лигу чемпионов, плюс вышли в финал Кубка Англии. Предыдущее противостояние с «Манчестер Сити» было наречено «игрой ошибок», последнее – тактической победой Венгера. Ну и вчера вымучили победу у «Лестера».

Застрявший во времени. Ещё один матч, который заставит Венгера задуматься «Арсенал» зацепил ничью с «Ман Сити», но проблемы «канониров» остались. Ещё один матч, показавший, что на «Эмирейтс» пришла пора перемен.

«Арсенал» не стал исключением. Переход на вирусную схему решил ряд оборонительных проблем и у подопечных Венгера.

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Проблема: пространство в центре поля.

Решение: более низкое расположение опорников.

После матча с «Мидлсбро» эксперт Мартин Киоун прокомментировал изменения «канониров» и выделил главные недостатки. По его словам, Гранит Джака и Аарон Рэмси не обеспечивают команду достаточной защитой. А при высоком расположении им нужна подстраховка. «Если Рэмси выдвигается вперёд, то его позицию должен закрыть Месут Озил или Алексис Санчес», – отмечал Киоун в своей колонке.

Так было в «тестовом» матче, но проблема устранилась в следующем. Опорная зона «Арсенала» стала располагаться гораздо ниже, чем раньше. Игрокам не требуется закрывать пространство перед собой, потому что теперь его там нет. Неспособность (нежелание) Озила играть в отборе создавала свободную зону перед опорниками. Это заставляло одного из них смещаться вперёд для её закрытия. Но тогда образовывалась ещё одна свободная зона, уже между линиями центра и защиты. Так «Арсенал» оказывался в тактической ловушке.

Переход на 3-4-3 решил эту проблему. Озил и Санчес оставляют края латералям и смещаются на полуфланги. Пространство перед опорниками заполняется. А при атаке освободившееся пространство сзади страхует один из защитников.

Проблема: уязвимость перед перегрузом.

Решение: численное преимущество в защите.

Цель такого тактического построения заключается в том, чтобы создать численное преимущество на одном фланге. Тогда соперник смещается туда же и оголяет противоположный. Именно в освободившееся пространство врывается игрок, на которого следует пас. Одно из слабых мест «Арсенала». В таком случае команда оголяет либо противоположный фланг, либо центр поля. Трудно сказать, что хуже.

Самый известный пример: второй матч против «Челси». Синие создали численное преимущество на правом фланге, за ними сместились и «канониры», Маркос Алонсо остался один в штрафной. После отскока мяча испанец бросился на добивание. Эктор Бельерин поспешил закрыть соперника, но не успел заблокировать удар. Алонсо забил, а фулбек «Арсенала» налетел на его локоть.

Аналогичной была ситуация с «Кристал Пэлас» в эпизоде с первым голом. Вся оборона сместилась влево, на противоположную сторону выбежал Уилфрид Заа. «Канониры» ринулись в освободившееся пространство справа, но ивуариец прострелил на уже никем не закрытого партнёра слева. Нетрудный способ повозить защиту.

Хоть Хосеп Гвардиола и практикует перегруз чаще других, в кубковом матче с «Арсеналом» этот трюк не прошёл. В 3-4-3 «канониры» имели численное преимущество в защитной и центральной линиях за счёт перемещения латералей. Поэтому команде не требовалось много двигаться по горизонтали. Три защитника заполняли все зоны для врывания, Начо Монреаль играл по принципу Филиппа Лама: периодически смещался в центр к Граниту Джаке и Аарону Ремзи.

Гвардиола выпустил на поле лишь одного номинального вингера, Давида Сильву. Весь правый фланг был отдан Хесусу Навасу, а слева был Лерой Сане, ждущий пас в свободное пространство. Такая расстановка была подстроена под создание перегруза. Но Монреаль забетонировал свой фланг: не позволял Навасу и Сильве сыграть на опережение, занимал свободные зоны. Центру не требовались постоянные смещения с одной стороны на другую.

Кроме того, латерали не позволяли «Сити» и навесить (прострелить) с фланга. Численное преимущество в своей штрафной позволяло им выдвигаться вперёд. Если раньше Венгер делал ставку на верховую борьбу (где «Арсенал» не преуспевает), то теперь появилась возможность полностью её предотвратить.

Тактика Пепа не сработала, поэтому уже в середине первого тайма последовала тактическая замена.

Проблема: игра без мяча.

Решение: упростился выход из обороны в атаку.

Венгер часто говорит, что «Арсенал» делает ставку на контроль мяча. Но одна из главных проблем команды – игра без него. Ошибки защиты, пространство в центре – прежде всего приходилось справляться с этим, потом уже пытаться остановить соперника, организовать контратаку.

Против «Сити» «канониры» контролировали мяч 34% игры, но одержали уверенную победу.

Теперь оборона организованнее, а выход из обороны в атаку как правило начинается через правый фланг. Обычно там находится Алекс Окслейд-Чемберлен, вчера – Бельерин. За счёт скорости англичанин быстро подходит к атакующей трети, под него открывается Месут Озил, а в штрафной толкается Оливье Жиру. Когда Чамбо отрабатывает в обороне, его место занимает Озил.

Да, значимость немца для команды возросла, а возможность «пропасть» сильно уменьшилась. В среднем за игру он совершает всего одну обводку, но против «Сити» это получилось четыре раза. Как и игра в штрафной, где Озил стал включать режим Деле Алли: если Санчес смещается под нападающего, то Месут – в одну линию с Жиру и играет на опережение. Вчера же в этом режиме был Уолкотт, а Озил подавал. Результат: четыре созданных момента.

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«Арсенал» карабкается на четвёртое место – именно такая задача сейчас стоит перед «канонирами». Команда пережила кризис и потерпела сильный игровой спад. И налаживание игры в обороне добавляет хотя бы немного спокойствия.