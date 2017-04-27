Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Как «Арсенал» сменил схему в АПЛ
Фото: Reuters
Текст: Денис Марков

Тройной форсаж. Как схема 3-4-3 решила проблемы «Арсенала»

«Арсенал» перешёл на 3-4-3 и улучшил как игру, так и результат. Одна из проблем решена, теперь «канониры» сильнее в обороне.
27 апреля 2017, четверг. 15:01. Футбол

Переходу на схему 3-4-3 обычно предшествует болезненное поражение. У «канониров» ход событий растянулся. Команда начала сыпаться в декабре, достигла пика кризиса в Мюнхене и завершила путь к спасительной схеме поражением от «Кристал Пэлас». Успела с болью вылететь из Лиги чемпионов и опуститься на седьмое место в АПЛ. Пора было что-то менять.

Красная жара. «Бавария» уничтожила «Арсенал» за 10 минут
Второй матч в этом противостоянии можно не проводить: «Арсенал» после отличного первого тайма самоустранился в момент.

«Канониры» провели в новой формации три игры. Обкатали схему против «Мидлсбро», потом обыграли конкурента за Лигу чемпионов, плюс вышли в финал Кубка Англии. Предыдущее противостояние с «Манчестер Сити» было наречено «игрой ошибок», последнее – тактической победой Венгера. Ну и вчера вымучили победу у «Лестера».

Застрявший во времени. Ещё один матч, который заставит Венгера задуматься
«Арсенал» зацепил ничью с «Ман Сити», но проблемы «канониров» остались. Ещё один матч, показавший, что на «Эмирейтс» пришла пора перемен.

«Арсенал» не стал исключением. Переход на вирусную схему решил ряд оборонительных проблем и у подопечных Венгера.

«Венгер, убирайся!» Худший сезон тренера «Арсенала» в мемах и видео
Хроника неудач и разочарований «Арсенала» этого сезона в видео и фотографиях.

Проблема: пространство в центре поля.

Решение: более низкое расположение опорников.

После матча с «Мидлсбро» эксперт Мартин Киоун прокомментировал изменения «канониров» и выделил главные недостатки. По его словам, Гранит Джака и Аарон Рэмси не обеспечивают команду достаточной защитой. А при высоком расположении им нужна подстраховка. «Если Рэмси выдвигается вперёд, то его позицию должен закрыть Месут Озил или Алексис Санчес», – отмечал Киоун в своей колонке.

Так было в «тестовом» матче, но проблема устранилась в следующем. Опорная зона «Арсенала» стала располагаться гораздо ниже, чем раньше. Игрокам не требуется закрывать пространство перед собой, потому что теперь его там нет. Неспособность (нежелание) Озила играть в отборе создавала свободную зону перед опорниками. Это заставляло одного из них смещаться вперёд для её закрытия. Но тогда образовывалась ещё одна свободная зона, уже между линиями центра и защиты. Так «Арсенал» оказывался в тактической ловушке.

Переход на 3-4-3 решил эту проблему. Озил и Санчес оставляют края латералям и смещаются на полуфланги. Пространство перед опорниками заполняется. А при атаке освободившееся пространство сзади страхует один из защитников.

Проблема: уязвимость перед перегрузом.

Решение: численное преимущество в защите.

Цель такого тактического построения заключается в том, чтобы создать численное преимущество на одном фланге. Тогда соперник смещается туда же и оголяет противоположный. Именно в освободившееся пространство врывается игрок, на которого следует пас. Одно из слабых мест «Арсенала». В таком случае команда оголяет либо противоположный фланг, либо центр поля. Трудно сказать, что хуже.

Самый известный пример: второй матч против «Челси». Синие создали численное преимущество на правом фланге, за ними сместились и «канониры», Маркос Алонсо остался один в штрафной. После отскока мяча испанец бросился на добивание. Эктор Бельерин поспешил закрыть соперника, но не успел заблокировать удар. Алонсо забил, а фулбек «Арсенала» налетел на его локоть.

Аналогичной была ситуация с «Кристал Пэлас» в эпизоде с первым голом. Вся оборона сместилась влево, на противоположную сторону выбежал Уилфрид Заа. «Канониры» ринулись в освободившееся пространство справа, но ивуариец прострелил на уже никем не закрытого партнёра слева. Нетрудный способ повозить защиту.

Хоть Хосеп Гвардиола и практикует перегруз чаще других, в кубковом матче с «Арсеналом» этот трюк не прошёл. В 3-4-3 «канониры» имели численное преимущество в защитной и центральной линиях за счёт перемещения латералей. Поэтому команде не требовалось много двигаться по горизонтали. Три защитника заполняли все зоны для врывания, Начо Монреаль играл по принципу Филиппа Лама: периодически смещался в центр к Граниту Джаке и Аарону Ремзи.

Гвардиола выпустил на поле лишь одного номинального вингера, Давида Сильву. Весь правый фланг был отдан Хесусу Навасу, а слева был Лерой Сане, ждущий пас в свободное пространство. Такая расстановка была подстроена под создание перегруза. Но Монреаль забетонировал свой фланг: не позволял Навасу и Сильве сыграть на опережение, занимал свободные зоны. Центру не требовались постоянные смещения с одной стороны на другую.

Кроме того, латерали не позволяли «Сити» и навесить (прострелить) с фланга. Численное преимущество в своей штрафной позволяло им выдвигаться  вперёд. Если раньше Венгер делал ставку на верховую борьбу (где «Арсенал» не преуспевает), то теперь появилась возможность полностью её предотвратить.

Тактика Пепа не сработала, поэтому уже в середине первого тайма последовала тактическая замена.

Проблема: игра без мяча.

Решение: упростился выход из обороны в атаку.

Венгер часто говорит, что «Арсенал» делает ставку на контроль мяча. Но одна из главных проблем команды – игра без него. Ошибки защиты, пространство в центре – прежде всего приходилось справляться с этим, потом уже пытаться остановить соперника, организовать контратаку.

Против «Сити» «канониры» контролировали мяч 34% игры, но одержали уверенную победу.

Теперь оборона организованнее, а выход из обороны в атаку как правило начинается через правый фланг. Обычно там находится Алекс Окслейд-Чемберлен, вчера – Бельерин. За счёт скорости англичанин быстро подходит к атакующей трети, под него открывается Месут Озил, а в штрафной толкается Оливье Жиру. Когда Чамбо отрабатывает в обороне, его место занимает Озил.

Да, значимость немца для команды возросла, а возможность «пропасть» сильно уменьшилась. В среднем за игру он совершает всего одну обводку, но против «Сити» это получилось четыре раза. Как и игра в штрафной, где Озил стал включать режим Деле Алли: если Санчес смещается под нападающего, то Месут – в одну линию с Жиру и играет на опережение. Вчера же в этом режиме был Уолкотт, а Озил подавал. Результат: четыре созданных момента.

***

«Арсенал» карабкается на четвёртое место – именно такая задача сейчас стоит перед «канонирами». Команда пережила кризис и потерпела сильный игровой спад. И налаживание игры в обороне добавляет хотя бы немного спокойствия.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 61
Теги
Арсенал Лондон Арсен Венгер
Новости. Футбол
27 апреля 2017, четверг
17:01 «Гуанчжоу Эвергранд» могут наказать за баннер про «британских собак»
17:01 Британское антидопинговое агентство взяло пробы у 18-летних футболистов в Питере
16:58 Навальный: «Крестовский» стоит не 43, а 48 млрд рублей, и это минимальная оценка
16:55 Канчельскис: «МЮ» должен удержать де Хеа и выполнить все его условия
16:48 «Локомотив» построит для «молодёжки» и второй команды поле последнего поколения
16:36 Выиграй билеты на Кубок конфедераций ФИФА в Москве!
16:09 «Амкар» назвал состав на матч с «Краснодаром»
16:06 «Краснодар» объявил состав на матч с «Амкаром»
16:04 Будогосский: положительно оценили работу Вилкова в матче «Оренбург» — «Зенит»
15:59 «Локомотив» презентовал ролик о болельщиках, которые не видели чемпионства
15:58 Президент «Рубина» — о матче с «Тереком»: позор, просто позор
15:47 Масалитин: ЦСКА подходит к дерби в лучшем настроении, чем «Спартак»
15:39 «Бавария» активировала опцию выкупа Комана у «Ювентуса»
15:37 Инфантино: надеемся, южноамериканская сборная выиграет ЧМ-2018 в России
15:29 Аллегри: «Ювентус» ещё не победил в Серии А, нужно считать факты, а не слова
15:23 На Кубке конфедераций — 2017 не будут работать российские арбитры
15:20 Чорлука – одноклубникам по «Локомотиву»: выше голову, парни
15:07 Иашвили: Джано, в отличие от Джикии, поставил родину на первое место
14:55 Мостовой: «Спартак» не будет играть с ЦСКА так бездарно, как «Локо»
14:42 Кавани, Верратти, Ляказетт, Б. Силва — кандидаты на звание лучшего игрока Лиги 1
14:28 Форвард «Лорьяна» Марво арестован по делу о финансовых махинациях
14:24 Созин: «Спартак» уже чемпион, даже если проиграет ЦСКА
14:07 Сёмин может получить дисквалификацию до трёх матчей
13:55 Верратти: «Монако» проявил неуважение, выйдя вторым составом в полуфинале Кубка
13:52 «Боруссия» Д отправится в азиатское турне в рамках подготовки к сезону-2017/18
13:39 Прокофьев: «Амкар» просто так не сдастся «Спартаку», злость до сих пор осталась
13:28 Румменигге: сейчас не время думать о будущем «Баварии», нужно излечить раны
13:25 Экс-игрок «Интера» Мело спровоцировал драку после матча Кубка Либертадорес
13:13 Эмери и Жардим претендуют на звание лучшего тренера в чемпионате Франции
13:09 «Барселона» подаст жалобу на главу «Малаги», назвавшего каталонцев отбросами
12:57 Гризманн и Бензема — номинанты на лучшего игрока Франции, играющего за рубежом
12:55 Медведев поручил обеспечить сопровождение ГИБДД для участников КК-2017
12:51 Симеоне опроверг информацию, что «Интер» предложил ему назвать желаемую зарплату
12:34 Сампаоли – о критике Марадоны и Билардо: это мнения, мне нечего сказать
12:30 Тимощук останется почётным гражданином Луцка
12:29 Экс-наставник сборной Аргентины обвинил Сампаоли в неэтичном поведении
12:27 Алькантара продлит контракт с «Баварией» до 2021 года
12:26 М. Берлускони: продажа «Милана» — это поражение для всей нашей семьи
12:18 «Пачука» спустя семь лет выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ
12:15 «ПСЖ» — «Монако» — 5:0. Видеообзор матча
12:00 «Манчестер Сити» – «МЮ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00
11:55 Мутко — о бойкоте Bild: им не футбол нужен, это обычная атака на Россию
11:35 Между Анчелотти и Рибери в матче с «Реалом» произошла размолвка
11:35 Видич: первые полгода тренировки в «МЮ» были ужасными, было постоянно холодно
11:27 Гвардиола: чувствую, что как тренер я стал лучше, чем был раньше
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто займёт четвёртое место в РФПЛ, дающее право выступить в Лиге Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+