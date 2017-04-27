Что случилось с Дмитрием Тарасовым? Из-за кого опозорился «Локомотив»

Почему игроки «Локо» не боролись в матче с ЦСКА, и как это влияет на «Спартак».

Три гола «армейцев» в первом тайме правильнее всего смотреть в одной гифке.

Нам предлагают сосредоточить внимание на действиях опорного полузащитника «Локо» Дмитрия Тарасова. Во всех ключевых эпизодах (да и не только в них) он сначала упускает, а затем бросает соперника, после чего Дзагоев, Витиньо и Головин заранее заканчивают матч. Юрий Сёмин меняет Тарасова уже в перерыве, а верифицированные в соцсетях журналисты остаются перед выбором: так можно играть либо когда ты болеешь, либо когда сдаёшь матч.

Так что же случилось с самым гламурным футболистом России?

Первая версия — проблемы со здоровьем — отпадает. Па нашим данным, Тарасов был готов к матчу.

«Локо» всегда будто опаздывал на один такт, и это точно не вина именно Тарасова.

Вторую, про сдачу игры, хочется оспорить. Да, полузащитник, как явствует из видео, совершил ошибки во всех эпизодах. Но в первом случае, например, он вроде бы передаёт своего игрока Игорю Денисову. Во втором — становится жертвой обреза Алексея Миранчука.

Для уточнения я позвонил редкому человеку в нашем футболе, который понимает и разбирает эпизоды намного глубже, чем обычные люди.

Дмитрий Тарасов против Александра Головина Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Неправильно говорить о действиях отдельных игроков, — начинает экс-тренер «Краснодара» Олег Кононов. — Меня на видео куда больше удивила проблема со страховкой — вот что точно бросилось в глаза. Объясню на примере второго гола. Важнейшей для построения «Локо» является центральная ось — Тарасов, Денисов, Пейчинович и Кверквелия. В случае, когда Тарасов проигрывает единоборство в центре Головину, должен включаться либо диагональный (от Денисова), либо продольный (в данном случае от Кверквелии) вариант подстраховки. Но оба они отсутствуют. Футболисты ЦСКА спокойно и без препятствий доходят до линии штрафной и «расстреливают» Гилерме. Этот дисбаланс характерен для всего первого тайма – «Локо» всегда будто опаздывал на один такт, и это точно не вина именно Тарасова».

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Слова Кононова подтверждаются цифрами. У Тарасова за первый тайм выиграно 5 из 13 единоборств. У Игоря Денисова — 0 из 4 (!!!). Если делать выводы именно по статистике, то один из самых жёстких и харАктерных игроков в истории российского футбола в матче с ЦСКА отсутствовал на поле. Если вы пересмотрите видео и переключите внимание на Денисова, то картина будет куда более удивительной.

Конечно, всё не так просто. Игорь мог получить задание от Сёмина действовать именно позиционно, перекрывать зоны (что обычно и происходит в «Локо», Денисов в среднем за матч вступает в 13 единоборств), но это предположение не отменяет того, что в голевых эпизодах он будто отключается и от страховки, и от борьбы вообще.

Совсем уж поразительно выглядит стиль, в котором «Локомотив», прежде всего его центральная ось, проигрывает ЦСКА первый тайм.

Совсем уж поразительно выглядит стиль, в котором «Локомотив», прежде всего его центральная ось, проигрывает ЦСКА первый тайм. Взрослые и мощные Денисов с Тарасовым, по сути, сдаются «детям», хлипким с виду Головину и Витиньо. Мы не видим в действиях «железнодорожников» не то что предупредительно грубых фолов или единоборств, но даже банальных подкатов и попыток сорвать атаку. Это был как раз тот случай, когда команда проигрывала 0:3, но форма футболистов была чиста и вряд ли пахла. Ничего не изменилось и при 0:4.

«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев».

Логических объяснений, в чём причина стыдной игры «Локомотива», — нет. Но точно ясно одно: «Спартак» в воскресенье безвольным и вялым точно не будет.