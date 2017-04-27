Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Дмитрий Тарасов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Что случилось с Дмитрием Тарасовым? Из-за кого опозорился «Локомотив»

Почему игроки «Локо» не боролись в матче с ЦСКА, и как это влияет на «Спартак».
27 апреля 2017, четверг. 16:30. Футбол

Три гола «армейцев» в первом тайме правильнее всего смотреть в одной гифке.

Нам предлагают сосредоточить внимание на действиях опорного полузащитника «Локо» Дмитрия Тарасова. Во всех ключевых эпизодах (да и не только в них) он сначала упускает, а затем бросает соперника, после чего Дзагоев, Витиньо и Головин заранее заканчивают матч. Юрий Сёмин меняет Тарасова уже в перерыве, а верифицированные в соцсетях журналисты остаются перед выбором: так можно играть либо когда ты болеешь, либо когда сдаёшь матч.

Так что же случилось с самым гламурным футболистом России?

Первая версия — проблемы со здоровьем — отпадает. Па нашим данным, Тарасов был готов к матчу.

«Локо» всегда будто опаздывал на один такт, и это точно не вина именно Тарасова.

Вторую, про сдачу игры, хочется оспорить. Да, полузащитник, как явствует из видео, совершил ошибки во всех эпизодах. Но в первом случае, например, он вроде бы передаёт своего игрока Игорю Денисову. Во втором — становится жертвой обреза Алексея Миранчука.

Для уточнения я позвонил редкому человеку в нашем футболе, который понимает и разбирает эпизоды намного глубже, чем обычные люди.

Дмитрий Тарасов против Александра Головина

Дмитрий Тарасов против Александра Головина

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Неправильно говорить о действиях отдельных игроков, — начинает экс-тренер «Краснодара» Олег Кононов. — Меня на видео куда больше удивила проблема со страховкой — вот что точно бросилось в глаза. Объясню на примере второго гола. Важнейшей для построения «Локо» является центральная ось — Тарасов, Денисов, Пейчинович и Кверквелия. В случае, когда Тарасов проигрывает единоборство в центре Головину, должен включаться либо диагональный (от Денисова), либо продольный (в данном случае от Кверквелии) вариант подстраховки. Но оба они отсутствуют. Футболисты ЦСКА спокойно и без препятствий доходят до линии штрафной и «расстреливают» Гилерме. Этот дисбаланс характерен для всего первого тайма – «Локо» всегда будто опаздывал на один такт, и это точно не вина именно Тарасова».

Под откос! Как ЦСКА разгромил «Локомотив»
ЦСКА блестяще выполнил двуединую задачу на первое дерби недели – разгромил «Локомотив» и избежал «лишних» карточек перед «Спартаком».

Слова Кононова подтверждаются цифрами. У Тарасова за первый тайм выиграно 5 из 13 единоборств. У Игоря Денисова — 0 из 4 (!!!). Если делать выводы именно по статистике, то один из самых жёстких и харАктерных игроков в истории российского футбола в матче с ЦСКА отсутствовал на поле. Если вы пересмотрите видео и переключите внимание на Денисова, то картина будет куда более удивительной.

Конечно, всё не так просто. Игорь мог получить задание от Сёмина действовать именно позиционно, перекрывать зоны (что обычно и происходит в «Локо», Денисов в среднем за матч вступает в 13 единоборств), но это предположение не отменяет того, что в голевых эпизодах он будто отключается и от страховки, и от борьбы вообще.

Совсем уж поразительно выглядит стиль, в котором «Локомотив», прежде всего его центральная ось, проигрывает ЦСКА первый тайм.

Совсем уж поразительно выглядит стиль, в котором «Локомотив», прежде всего его центральная ось, проигрывает ЦСКА первый тайм. Взрослые и мощные Денисов с Тарасовым, по сути, сдаются «детям», хлипким с виду Головину и Витиньо. Мы не видим в действиях «железнодорожников» не то что предупредительно грубых фолов или единоборств, но даже банальных подкатов и попыток сорвать атаку. Это был как раз тот случай, когда команда проигрывала 0:3, но форма футболистов была чиста и вряд ли пахла. Ничего не изменилось и при 0:4.

«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели
В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев».

Логических объяснений, в чём причина стыдной игры «Локомотива», — нет. Но точно ясно одно: «Спартак» в воскресенье безвольным и вялым точно не будет.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ФК Локомотив Дмитрий Тарасов Юрий Сёмин
Новости. Футбол
27 апреля 2017, четверг
17:01 «Гуанчжоу Эвергранд» могут наказать за баннер про «британских собак»
17:01 Британское антидопинговое агентство взяло пробы у 18-летних футболистов в Питере
16:58 Навальный: «Крестовский» стоит не 43, а 48 млрд рублей, и это минимальная оценка
16:55 Канчельскис: «МЮ» должен удержать де Хеа и выполнить все его условия
16:48 «Локомотив» построит для «молодёжки» и второй команды поле последнего поколения
16:36 Выиграй билеты на Кубок конфедераций ФИФА в Москве!
16:09 «Амкар» назвал состав на матч с «Краснодаром»
16:06 «Краснодар» объявил состав на матч с «Амкаром»
16:04 Будогосский: положительно оценили работу Вилкова в матче «Оренбург» — «Зенит»
15:59 «Локомотив» презентовал ролик о болельщиках, которые не видели чемпионства
15:58 Президент «Рубина» — о матче с «Тереком»: позор, просто позор
15:47 Масалитин: ЦСКА подходит к дерби в лучшем настроении, чем «Спартак»
15:39 «Бавария» подписала контракт с Команом до 2020 года
15:37 Инфантино: надеемся, южноамериканская сборная выиграет ЧМ-2018 в России
15:29 Аллегри: «Ювентус» ещё не победил в Серии А, нужно считать факты, а не слова
15:23 На Кубке конфедераций — 2017 не будут работать российские арбитры
15:20 Чорлука – одноклубникам по «Локомотиву»: выше голову, парни
15:07 Иашвили: Джано, в отличие от Джикии, поставил родину на первое место
14:55 Мостовой: «Спартак» не будет играть с ЦСКА так бездарно, как «Локо»
14:42 Кавани, Верратти, Ляказетт, Б. Силва — кандидаты на звание лучшего игрока Лиги 1
14:28 Форвард «Лорьяна» Марво арестован по делу о финансовых махинациях
14:24 Созин: «Спартак» уже чемпион, даже если проиграет ЦСКА
14:07 Сёмин может получить дисквалификацию до трёх матчей
13:55 Верратти: «Монако» проявил неуважение, выйдя вторым составом в полуфинале Кубка
13:52 «Боруссия» Д отправится в азиатское турне в рамках подготовки к сезону-2017/18
13:39 Прокофьев: «Амкар» просто так не сдастся «Спартаку», злость до сих пор осталась
13:28 Румменигге: сейчас не время думать о будущем «Баварии», нужно излечить раны
13:25 Экс-игрок «Интера» Мело спровоцировал драку после матча Кубка Либертадорес
13:13 Эмери и Жардим претендуют на звание лучшего тренера в чемпионате Франции
13:09 «Барселона» подаст жалобу на главу «Малаги», назвавшего каталонцев отбросами
12:57 Гризманн и Бензема — номинанты на лучшего игрока Франции, играющего за рубежом
12:55 Медведев поручил обеспечить сопровождение ГИБДД для участников КК-2017
12:51 Симеоне опроверг информацию, что «Интер» предложил ему назвать желаемую зарплату
12:34 Сампаоли – о критике Марадоны и Билардо: это мнения, мне нечего сказать
12:30 Тимощук останется почётным гражданином Луцка
12:29 Экс-наставник сборной Аргентины обвинил Сампаоли в неэтичном поведении
12:27 Алькантара продлит контракт с «Баварией» до 2021 года
12:26 М. Берлускони: продажа «Милана» — это поражение для всей нашей семьи
12:18 «Пачука» спустя семь лет выиграла Лигу чемпионов КОНКАКАФ
12:15 «ПСЖ» — «Монако» — 5:0. Видеообзор матча
12:00 «Манчестер Сити» – «МЮ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00
11:55 Мутко — о бойкоте Bild: им не футбол нужен, это обычная атака на Россию
11:35 Между Анчелотти и Рибери в матче с «Реалом» произошла размолвка
11:35 Видич: первые полгода тренировки в «МЮ» были ужасными, было постоянно холодно
11:27 Гвардиола: чувствую, что как тренер я стал лучше, чем был раньше
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто займёт четвёртое место в РФПЛ, дающее право выступить в Лиге Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+