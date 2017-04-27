Чемпионская игра. Почему ЦСКА заслуживает золота больше других

Что увидел Каррера на «Песчанке». 5 выводов о дерби ЦСКА – «Локомотив» Дерби на «ВЭБ-Арене» дало массу пищи для размышлений Массимо Каррере и немного поводов для оптимизма перед воскресной встречей с ЦСКА.

— Если когда-нибудь сам буду кого-то тренировать вот так — борода поседеет, — намекая на Гончаренко, смеётся Элвер Рахимич в смешанной зоне. Легенда ЦСКА сейчас работает в ДЮСШ клуба с юными «армейцами», которые вчера подавали мячи своим кумирам на «ВЭБ-Арене».

Сам босниец не сомневается в победе ЦСКА в дерби со «Спартаком». В команде Рахимич играл с 2001 года и в течение 10 лет ни разу не проигрывал в главном матче страны. «Армейский» Папа видел и то, как ЦСКА отыгрывал отрыв в 11 очков от «Зенита» и становился чемпионом в 2014-м, в его прощальном сезоне. Рахимич, и не только он, верит, что и в этом году ЦСКА ещё может завоевать золото.

Чемпион по-честному. Почему золото заслуживает только «Спартак»: видео Дмитрий Егоров – о том, почему даже унылый матч «Спартака» с «Уралом» на самом деле крут.

У ЦСКА — лучший тренер РФПЛ. И самый молодой. Виктор Гончаренко в начале этого сезона превратил «Уфу» из аутсайдера в претендента на четвёртое еврокубковое место в РФПЛ и кубок России. С другим тренером башкирская команда не может победить уже в семи матчах подряд.

При этом старая-новая команда Гончаренко не выглядела лучше соперника только раз — в первом матче после зимнего перерыва с «Зенитом». Ну а не проигрывает в РФПЛ вообще с ноября. А сколько очков «армейцы» набрали бы, если бы Гончаренко сменил Слуцкого не зимой, а летом, сразу после Евро?

Лично Гончаренко, кстати, имеет только положительную статистику против «Спартака». Белорусский тренер противостоял красно-белым трижды: с «Кубанью» получилось обыграть команду Гунько на «Локомотиве» благодаря дублю Попова, а дома сыграть вничью с Якином — 3:3. Каррера тоже ничего не смог сделать против «Уфы» Гончаренко в сентябре — зато Фатаи убежал в контратаку после обреза Кутепова и забил единственный гол.

В ЦСКА играет больше всего воспитанников. Тренируемые Рахимичем ребята, глядя на поле домашнего стадиона на Песчаной, понимают, что уже скоро могут сами оказаться по ту сторону рекламных щитов. При Гончаренко в основной обойме ЦСКА оказалось 10 воспитанников, не учитывая полузащитника Хетага Хосонова, который пока не дебютировал за основу, но ждёт своего шанса в запасе.

Главный любимец трибун «ВЭБ-Арены» — Фёдор Чалов, которого болельщики встречают овациями даже на разминке. Так же любили только Константина Базелюка, который свой потенциал в команде развить не смог. Чалов уже забил столько же. При этом от руководства ЦСКА вы никогда не услышите сравнений своих футболистов с Месси или Роналду.

В ЦСКА появился потенциально лучший игрок лиги. За чемпионские годы «армейские» болельщики привыкли, что в команде играет бомбардир-убийца, реализующий всё и создающий моменты сам — Вагнер, Думбия, Муса. Именно с этим связан шторм критики Траоре, который снёс ивуарийца из Москвы в хихонский «Спортинг».

При этом главные надежды на замену Траоре точно не возлагали на Витиньо. Купленный почти за € 10 млн бразилец был чуть ли не худшим трансфером ЦСКА со времён «нового Роналдиньо» Рамона: он, как и все бразильцы, затосковал по родине, потерялся сначала в российской зиме, а затем и на поле.

Витиньо: закончили матч вот так, потому что болельщики гнали нас вперёд Бибрас Натхо, Витиньо, Александр Головин – о победе ЦСКА над «Локомотивом» в 25-м туре РФПЛ.

«Теперь я сел на диету. Понял, что это очень важно для профессионала. Нужно посвящать себя футболу во всём, что ты делаешь», — так говорит повзрослевший Витиньо, ставший лучшим игроком в дерби с «Локо» и забивший уже три гола после возвращения в ЦСКА. Прыгая высоко вверх после гола в ворота своего друга Гилерме, бразилец демонстрирует полную уверенность в себе.

Похоже, Гончаренко раскрыл для команды нового «киллера».

«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев».

Лидерам ЦСКА хочется симпатизировать. После каждого сейва Акинфеева трибуны «армейской» арены взрываются, скандируя имя капитана. Именно он выиграл для команды вчерашнее дерби, вытащив два удара Ману Фернандеша со штрафных.

Не менее громко трибуны встречают Сергея Игнашевича, который в свои 37 одним движением оттесняет от мяча Ари — одного из лучших форвардов в РФПЛ по игре корпусом. Тем временем оставшийся на скамейке Василий Березуцкий, как обычно, улыбается и на разминке подбадривает Чалова.

Но главный лидер ЦСКА сейчас — Понтус Вернблум. Упорно утверждавший, что не хочет учить русский язык, швед на чистом русском пихает сунувшему слишком сильный пас на фланг Виктору Васину: «Вперёд играй, давай!» Васин немного испуганно кивает разозлённому Вернблуму и оборачивается к Гончаренко, который повторяет подсказ опорника в более мягкой форме.

С финальным свистком скамейка ЦСКА не выбегает на поле и не празднует разгром в дерби с «Локо» как чемпионский матч, команда не фотографируется вместе в раздевалке, а спокойно и уверенно двигается дальше.

— Не сказал бы, что мы разорвали центр поля «Локо», — скромничает Головин, который даже в отсутствие перманентно травмированного Дзагоева делает игру «армейцев» от штрафной до штрафной. — Просто были на шаг впереди, вот и всё.

— Возможно ли ещё догнать «Спартак»? — адресуем вопрос каждому «армейцу», проходящему через смешанную зону.

— В российской лиге — да, — с полуулыбкой на лице уверенно отвечает Бибрас Натхо. На этой неделе он уже отпраздновал два праздника: рождение третьего сына и последний гол в ворота «Локо». Теперь израильтянин готовится к третьему событию. — Главное — обыграть «Спартак», неважно, как мы это сделаем.